ચૂંટણી પંચે કહ્યું છે કે કોઈપણ બિનમાન્યતા પ્રાપ્ત રાજકીય પક્ષ (RUPP) ને સૂચિમાંથી કાઢી નાખવાનો અંતિમ નિર્ણય મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારીઓના અહેવાલના આધારે લેવામાં આવશે.

પ્રતિનિધિત્વાત્મક ફોટો
પ્રતિનિધિત્વાત્મક ફોટો (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2025 at 6:38 PM IST

નવી દિલ્હી: ચૂંટણી પ્રણાલીને સ્વચ્છ બનાવવાના પ્રયાસો ચાલુ રાખતા, ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) એ સોમવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે 476 વધુ નોંધાયેલા બિનમાન્યતા પ્રાપ્ત રાજકીય પક્ષો (RUPP) ને સૂચિમાંથી બહાર કાઢવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે.

આ તાજેતરનો વિકાસ EC દ્વારા 334 બિનમાન્યતા પ્રાપ્ત રાજકીય પક્ષોને સૂચિમાંથી બહાર કાઢ્યાના થોડા દિવસો પછી થયો છે, જેઓ તેમનો દરજ્જો જાળવી રાખવા માટે જરૂરી શરતો પૂરી કરવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા.

પ્રક્રિયાના પ્રથમ તબક્કામાં, EC એ 9 ઓગસ્ટના રોજ 334 બિનમાન્યતા પ્રાપ્ત રાજકીય પક્ષોને સૂચિમાંથી બહાર કાઢ્યા, જેનાથી સૂચિબદ્ધ બિનમાન્યતા પ્રાપ્ત રાજકીય પક્ષોની સંખ્યા 2,854 થી ઘટાડીને 2,520 થઈ ગઈ.

ભારતમાં રાજકીય પક્ષો, પછી ભલે તે રાષ્ટ્રીય, રાજ્ય કે RUPP હોય, જનપ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, 1951 ની કલમ 29A મુજબ ચૂંટણી પંચમાં નોંધાયેલા છે.

રાજકીય પક્ષોની નોંધણી માટેની માર્ગદર્શિકામાં ઉલ્લેખ છે કે જો કોઈ પક્ષ છ વર્ષ સુધી સતત ચૂંટણી લડતો નથી, તો તેને નોંધાયેલા પક્ષોની યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવશે. વધુમાં, લોકપ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ 1951 ની કલમ 29A મુજબ, પક્ષોએ નોંધણી સમયે નામ, સરનામું, પદાધિકારીઓ જેવી વિગતો પ્રદાન કરવી પડશે અને કોઈપણ ફેરફારની જાણ ચૂંટણી પંચને કોઈપણ વિલંબ વિના કરવાની રહેશે.

ચૂંટણી પ્રણાલીને સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે એક વ્યાપક અને સતત વ્યૂહરચનાના ભાગ રૂપે, ચૂંટણી પંચ 2019 થી સતત છ વર્ષ સુધી એક જ ચૂંટણી લડવાની ફરજિયાત શરત પૂરી કરવામાં નિષ્ફળ રહેલા RUPPs ને ઓળખવા અને તેમને રોજગારમાંથી મુક્ત કરવા માટે રાષ્ટ્રવ્યાપી ઝુંબેશ ચલાવી રહ્યું છે. આ ઝુંબેશના બીજા તબક્કા હેઠળ, દેશભરના વિવિધ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાંથી 476 વધુ RUPPs ની ઓળખ કરવામાં આવી છે.

કોઈપણ પક્ષને અન્યાયી રીતે રોજગારમાંથી મુક્ત ન કરવામાં આવે તેની ખાતરી કરવા માટે, સંબંધિત રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓ (CEOs) ને આ RUPPs ને કારણ બતાવો નોટિસ જારી કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. આ પક્ષોને સંબંધિત CEO દ્વારા સુનાવણી દ્વારા પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવાની તક આપવામાં આવશે.

ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું હતું કે CEOના અહેવાલના આધારે, કોઈપણ RUPP ને યાદીમાંથી બાકાત રાખવા અંગેનો અંતિમ નિર્ણય કમિશન દ્વારા લેવામાં આવશે.

