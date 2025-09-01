ETV Bharat / bharat

બિહારમાં SIR વિરૂદ્ધ કોંગ્રેસ તરફથી 89 લાખ વાંધા અરજી મળી, ચૂંટણી પંચે કહ્યું, યોગ્ય કાર્યવાહી કરીશું - CLAIM OBJECTION IN SIR

કોંગ્રેસ તરફથી લગભગ 89 લાખ મતદારોના નામ મતદાર યાદીમાં સમાવવા અને કાઢી નાખવા માટે અરજીઓ મળી હોવાનું ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું છે.

બિહારમાં SIRનો મામલો
બિહારમાં SIRનો મામલો (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 1, 2025 at 9:25 AM IST

3 Min Read

પટણા,બિહાર: ચૂંટણી પંચ (EC) ને કોંગ્રેસ તરફથી લગભગ 89 લાખ મતદારોના નામ મતદાર યાદીમાં સમાવવા અને કાઢી નાખવા માટેની અરજીઓ મળી છે, અને તેને યોગ્ય કાર્યવાહી માટે સંબંધિત રિટર્નિંગ અધિકારીઓને મોકલી દેવામાં આવી છે.

બિહારના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી વિનોદ સિંહ ગુંજીયાલે રવિવારે મોડી રાત્રે બહાર પાડેલા એક આધિકારીક સંદેશમાં જણાવ્યું હતું કે, "ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખોએ છેલ્લા એકથી બે દિવસમાં મતદાર યાદીમાંથી લગભગ 89 લાખ લોકોના નામનો સમાવેશ અને કાઢી નાખવા માટે જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીઓને અરજી પત્રો આપ્યા છે."

કમિશને ધ્યાન દોર્યું હતું કે નિયમો અને ચૂંટણી પંચના નિર્દેશો અનુસાર, મતદારોના સમાવેશ અથવા કાઢી નાખવા સામે કોઈપણ વાંધો ફક્ત રાજકીય પક્ષો દ્વારા નિયુક્ત બૂથ લેવલ એજન્ટો (BLA) દ્વારા સોગંદનામા સાથે, તેના દ્વારા જારી કરાયેલ 'ફોર્મ 7' માં જ આપવાનો રહેશે.

ચૂંટણી પંચે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે બિહારમાં મતદાર યાદીના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) સામેની અરજીઓની સુનાવણી કરતી વખતે, સુપ્રીમ કોર્ટે તેના વચગાળાના આદેશમાં એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે 12 રાજકીય પક્ષોએ ખોટા નામો અંગેની કોઈપણ માહિતી જરૂરી ફોર્મેટમાં ચૂંટણી રજીસ્ટ્રેશન અધિકારીઓને સબમિટ કરવાની રહેશે.

ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું કે, "જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિઓ દ્વારા આપવામાં આવેલા વાંધાઓ જરૂરી સ્વરૂપમાં નથી, તેમ છતાં અમે તેમને યોગ્ય કાર્યવાહી માટે સંબંધિત ચૂંટણી નોંધણી અધિકારીઓને મોકલી રહ્યા છીએ,"

તેમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે 89 લાખ મતદારો એક મોટી સંખ્યા છે અને "જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખો પાસેથી સોગંદનામું લીધા પછી ચૂંટણી નોંધણી અધિકારીઓ અરજીઓ પર યોગ્ય નિર્ણય લેશે."

આ જાહેરાત કોંગ્રેસ દ્વારા અગાઉ યોજાયેલી એક પ્રેસ કોન્ફરન્સના જવાબમાં જારી કરવામાં આવી હતી, જેમાં તેના નેતાઓએ 89 લાખ વાંધા રજૂ કર્યા હોવાનો ખુલાસો કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે ચૂંટણી પંચ હજુ પણ "રાજકીય પક્ષો દ્વારા શૂન્ય વાંધા" હોવાનો દાવો કરી રહ્યું છે.

AICC મીડિયા અને પ્રચાર વિભાગના વડા પવન ખેરાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમારી પાર્ટીએ બિહારના 243 વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાં આવેલા 90,000 થી વધુ મતદાન મથકો પર તપાસ હાથ ધરી હતી અને 89 લાખ વિસંગતતાઓ શોધી કાઢી હતી, જે અમે અમારા જિલ્લા પ્રમુખો દ્વારા જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીઓને સુપરત કરી છે."

ખેડાએ જણાવ્યું હતું કે EC એ BLA દ્વારા રજૂ કરાયેલા વાંધાઓને એકસાથે સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને તેમને દરેક વ્યક્તિ માટે અલગ ફોર્મ સબમિટ કરવાની ફરજ પાડી હતી, જે વિપક્ષને કાઢી નાખવામાં આવેલા મતદારોના નામ ફરીથી દાખલ કરવામાં મદદ કરતા અટકાવવા માટે પૂર્વ-આયોજિત કાવતરું હોવાનું જણાય છે.

કોંગ્રેસ નેતાએ એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે પક્ષના કાર્યકરો દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે SIR ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાંથી મોટી સંખ્યામાં મહિલા મતદારોના નામ કાઢી નાખવામાં આવ્યા હતા, અને ઘણા મતદાન મથકો પર તેમના નામ કાઢી નાખવાનું કારણ સ્થળાંતર હોવાનું જણાવાયું હતું. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે સામાન્ય રીતે બિહારના પુરુષો સ્થળાંતર મજૂરો તરીકે અન્ય રાજ્યોમાં જાય છે, જ્યારે મહિલાઓ પાછળ રહે છે.

ખેડાએ માંગ કરી હતી કે ચૂંટણી પંચ "મતદાર યાદીમાંથી કાઢી નાખવામાં આવેલા બધા નામોની ચકાસણી કરવા માટે ઘરે ઘરે જાય અને મહિલાઓ, ગરીબો અને સમાજના હાંસિયામાં ધકેલાઈ ગયેલા વર્ગોને મતાધિકારથી વંચિત રાખવાના કાવતરાને તાત્કાલિક બંધ કરે."

ખેડાએ ઉમેર્યું કે,"ચૂંટણી પંચ પાસે અમે માંગ કરીએ છીએ કે, અમને મળેલી 89 લાખ વિસંગતતાઓની ગંભીરતાથી તપાસ કરવી જોઈએ અને મતદાર યાદીમાં દરેક કાયદેસર નાગરિકનું નામ શામેલ કરવું જોઈએ,"

1 ઓગસ્ટના રોજ પ્રકાશિત SIR ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં 65 લાખથી વધુ મતદારોના નામ બાકાત કરવામાં આવ્યાં છે. ચૂંટણી પંચે કહ્યું હતું કે આ સંખ્યામાં મૃત, સ્થળાંતરિત, ગુણાકાર-યાદીબદ્ધ અને ગુમ થયેલા મતદારોનો સમાવેશ થાય છે. નામો કાઢી નાખવા અથવા સમાવિષ્ટ કરવા સામે દાવા અને વાંધા દાખલ કરવા માટે 31 ઓગસ્ટ સુધીનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો.

