ETV Bharat / bharat

જમ્મુ-કાશ્મીરમાં ભારે વરસાદે વિનાશ વેર્યો, 23 ટ્રેનો રદ, મુસાફરો અટવાયા - HEAVY RAIN

રેલ્વેએ મંગળવારે 23 ટ્રેનો રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે, કેટલીક ટ્રેનોને ટૂંકા ગાળા માટે પણ રદ કરવામાં આવી છે..

ખરાબ હવામાનના પગલે જમ્મુ-કાશ્મીરમાં 23 ટ્રેનો રદ
ખરાબ હવામાનના પગલે જમ્મુ-કાશ્મીરમાં 23 ટ્રેનો રદ (Etv Bharat/ ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 27, 2025 at 9:26 AM IST

1 Min Read

નવી દિલ્હી: જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં સતત વરસાદને કારણે સામાન્ય જનજીવન ખોરવાઈ ગયું છે. પર્વતોથી લઈને મેદાનો સુધી ભારે પાણી ભરાઈ જવાથી, પુલોને નુકસાન થવાથી અને ભૂસ્ખલનને કારણે રસ્તાઓ પરિવહનની સેવાને ખુબ જ ખરાબ અસર પડી છે.

આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, રેલવેએ મંગળવારે કટરા, ઉધમપુર અને જમ્મુ જતી અને જતી 23 ટ્રેનો રદ કરી છે અને 26 ટ્રેનોને ટૂંકા ગાળા માટે રદ કરવામાં આવી છે.

પરિસ્થિતિ સામાન્ય ન થાય ત્યાં સુધી ટ્રેન વ્યવહાર પ્રભાવિત રહી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં મુસાફરોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. સોમવાર રાતથી પડી રહેલા વરસાદને છેલ્લા ઘણા દાયકાઓમાં સૌથી ભારે વરસાદ માનવામાં આવે છે. ઘણી જગ્યાએ નદીઓ છલકાઈ રહી છે, પુલોને નુકસાન થયું છે. મોટા પાયે માટી ધસી પડવાથી રસ્તાઓ ઠપ્પ થઈ ગયા છે.

માતા વૈષ્ણોદેવી યાત્રા સ્થગિત

જમ્મુ-શ્રીનગર અને કિશ્તવાડ-ડોડા રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર ટ્રાફિક બંધ કરવો પડ્યો છે, જ્યારે ડઝનબંધ કનેક્ટિંગ રસ્તાઓ પણ બંધ કરવામાં આવ્યા છે. પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, સુરક્ષા કારણોસર સાવચેતીના પગલા તરીકે માતા વૈષ્ણોદેવી યાત્રા પણ બંધ કરવામાં આવી છે.

ઉત્તર રેલ્વેના મુખ્ય જનસંપર્ક અધિકારી હિમાચલ ઉપાધ્યાયે જણાવ્યું હતું કે, ચક્કી નદીમાં પૂર અને પીટીકે-કંદોરી રેલ વિભાગમાં ભારે કાદવ ધસી પડવાના કારણે, ટ્રેન કામગીરી રદ કરવી પડી હતી. આ કારણે, ટ્રેનો રદ કરવાનો અને કેટલીક ટ્રેનોને ટૂંકા ગાળા માટે બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

  1. વૈષ્ણો દેવી યાત્રાના રૂટ પર ભૂસ્ખલન, પાંચના મોત, અન્ય ઘણા લોકો ફાસાયા હોવાની આશંકા
  2. જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ભારે વરસાદ અને ભૂસ્ખલનને કારણે 11 લોકોના મોત, વૈષ્ણો દેવી યાત્રા સ્થગિત, શાળાઓ બંધ

નવી દિલ્હી: જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં સતત વરસાદને કારણે સામાન્ય જનજીવન ખોરવાઈ ગયું છે. પર્વતોથી લઈને મેદાનો સુધી ભારે પાણી ભરાઈ જવાથી, પુલોને નુકસાન થવાથી અને ભૂસ્ખલનને કારણે રસ્તાઓ પરિવહનની સેવાને ખુબ જ ખરાબ અસર પડી છે.

આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, રેલવેએ મંગળવારે કટરા, ઉધમપુર અને જમ્મુ જતી અને જતી 23 ટ્રેનો રદ કરી છે અને 26 ટ્રેનોને ટૂંકા ગાળા માટે રદ કરવામાં આવી છે.

પરિસ્થિતિ સામાન્ય ન થાય ત્યાં સુધી ટ્રેન વ્યવહાર પ્રભાવિત રહી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં મુસાફરોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. સોમવાર રાતથી પડી રહેલા વરસાદને છેલ્લા ઘણા દાયકાઓમાં સૌથી ભારે વરસાદ માનવામાં આવે છે. ઘણી જગ્યાએ નદીઓ છલકાઈ રહી છે, પુલોને નુકસાન થયું છે. મોટા પાયે માટી ધસી પડવાથી રસ્તાઓ ઠપ્પ થઈ ગયા છે.

માતા વૈષ્ણોદેવી યાત્રા સ્થગિત

જમ્મુ-શ્રીનગર અને કિશ્તવાડ-ડોડા રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર ટ્રાફિક બંધ કરવો પડ્યો છે, જ્યારે ડઝનબંધ કનેક્ટિંગ રસ્તાઓ પણ બંધ કરવામાં આવ્યા છે. પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, સુરક્ષા કારણોસર સાવચેતીના પગલા તરીકે માતા વૈષ્ણોદેવી યાત્રા પણ બંધ કરવામાં આવી છે.

ઉત્તર રેલ્વેના મુખ્ય જનસંપર્ક અધિકારી હિમાચલ ઉપાધ્યાયે જણાવ્યું હતું કે, ચક્કી નદીમાં પૂર અને પીટીકે-કંદોરી રેલ વિભાગમાં ભારે કાદવ ધસી પડવાના કારણે, ટ્રેન કામગીરી રદ કરવી પડી હતી. આ કારણે, ટ્રેનો રદ કરવાનો અને કેટલીક ટ્રેનોને ટૂંકા ગાળા માટે બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

  1. વૈષ્ણો દેવી યાત્રાના રૂટ પર ભૂસ્ખલન, પાંચના મોત, અન્ય ઘણા લોકો ફાસાયા હોવાની આશંકા
  2. જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ભારે વરસાદ અને ભૂસ્ખલનને કારણે 11 લોકોના મોત, વૈષ્ણો દેવી યાત્રા સ્થગિત, શાળાઓ બંધ

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY RAIN IN JAMMU KASHMIRTRAINS TO JAMMU KASHMIR CANCELLEDMANY TRAINS CANCELLEDVAISHNO DEVI PILGRIMAGE SUSPENDEDHEAVY RAIN

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.