નવી દિલ્હી: જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં સતત વરસાદને કારણે સામાન્ય જનજીવન ખોરવાઈ ગયું છે. પર્વતોથી લઈને મેદાનો સુધી ભારે પાણી ભરાઈ જવાથી, પુલોને નુકસાન થવાથી અને ભૂસ્ખલનને કારણે રસ્તાઓ પરિવહનની સેવાને ખુબ જ ખરાબ અસર પડી છે.
આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, રેલવેએ મંગળવારે કટરા, ઉધમપુર અને જમ્મુ જતી અને જતી 23 ટ્રેનો રદ કરી છે અને 26 ટ્રેનોને ટૂંકા ગાળા માટે રદ કરવામાં આવી છે.
A passenger says, " we were going for darshan, but now, when we thought of going back, all the trains got cancelled due to heavy rain. roads and highways are also closed... for safety reasons, all trains have been cancelled to prevent any loss of life..."
પરિસ્થિતિ સામાન્ય ન થાય ત્યાં સુધી ટ્રેન વ્યવહાર પ્રભાવિત રહી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં મુસાફરોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. સોમવાર રાતથી પડી રહેલા વરસાદને છેલ્લા ઘણા દાયકાઓમાં સૌથી ભારે વરસાદ માનવામાં આવે છે. ઘણી જગ્યાએ નદીઓ છલકાઈ રહી છે, પુલોને નુકસાન થયું છે. મોટા પાયે માટી ધસી પડવાથી રસ્તાઓ ઠપ્પ થઈ ગયા છે.
Another passenger says, " ... the himkoti route has been completely closed; landslides are also happening... all the trains have been cancelled, so we need to figure out how to go back. it is raining very heavily; whoever is there has been stopped there…
માતા વૈષ્ણોદેવી યાત્રા સ્થગિત
જમ્મુ-શ્રીનગર અને કિશ્તવાડ-ડોડા રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર ટ્રાફિક બંધ કરવો પડ્યો છે, જ્યારે ડઝનબંધ કનેક્ટિંગ રસ્તાઓ પણ બંધ કરવામાં આવ્યા છે. પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, સુરક્ષા કારણોસર સાવચેતીના પગલા તરીકે માતા વૈષ્ણોદેવી યાત્રા પણ બંધ કરવામાં આવી છે.
ઉત્તર રેલ્વેના મુખ્ય જનસંપર્ક અધિકારી હિમાચલ ઉપાધ્યાયે જણાવ્યું હતું કે, ચક્કી નદીમાં પૂર અને પીટીકે-કંદોરી રેલ વિભાગમાં ભારે કાદવ ધસી પડવાના કારણે, ટ્રેન કામગીરી રદ કરવી પડી હતી. આ કારણે, ટ્રેનો રદ કરવાનો અને કેટલીક ટ્રેનોને ટૂંકા ગાળા માટે બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.