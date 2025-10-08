ETV Bharat / bharat

ગુજરાત મારફતે પાકિસ્તાનથી ડ્રગ્સ સપ્લાય, NIAએ 8 આરોપીઓ સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી

ડ્રગ્સના વેચાણથી મળેલી રકમ લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT) આતંકવાદી સંગઠનને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે વપરાતી હતી.

By ANI

Published : October 8, 2025 at 1:08 PM IST

Updated : October 8, 2025 at 1:44 PM IST

નવી દિલ્હી : રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA)એ 2020ના ટ્રાન્સનેશનલ નાર્કો-ટેરર નેટવર્ક કેસમાં 8 આરોપીઓ સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. આ કેસમાં પાકિસ્તાનથી દરિયાઈ માર્ગે ગુજરાત મારફતે ભારતમાં 500 કિલોગ્રામ હેરોઈનની દાણચોરી કરવામાં આવી હતી. ડ્રગ્સના વેચાણથી મળેલી રકમ લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT) આતંકવાદી સંગઠનને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે વપરાતી હતી.

સલાયા ડ્રગ્સ કેસમાં દાખલ કરાયેલી આ 8મી પૂરક ચાર્જશીટમાં NIAએ ઇટાલી સ્થિત સિમરનજીત સિંહ સંધુ, ઓસ્ટ્રેલિયા સ્થિત તનવીર બેદી અને ભારત સ્થિત અંકુશ કપૂર દ્વારા રચાયેલા નાર્કો-ટેરર કાવતરાનું ખુલાસું કર્યું છે. આરોપીઓમાં પાકિસ્તાની નાગરિક તારિક ઉર્ફે ભાઈજાન, ગગનદીપ સિંહ અરોરા, તમન્ના ગુપ્તા, સુખબીર સિંહ ઉર્ફે હેપ્પી અને અનવર મસીહ છે.

તપાસ મુજબ અંકુશ કપૂર પંજાબમાં નાર્કો-ટેરર સિન્ડિકેટની જમીન પરની પ્રવૃત્તિઓનું સંચાલન કરતો હતો. જ્યારે સિમરનજીત સંધુ મુખ્ય માસ્ટરમાઇન્ડ તરીકે ડ્રગ્સની હેરફેર અને આતંકી ભંડોળનું આયોજન કરતો હતો. તારિક ઉર્ફે ભાઈજાન પાકિસ્તાનથી દરિયાઈ માર્ગે ડ્રગ્સની દાણચોરી અને તેના વિતરણ માટે જવાબદાર હતો.

કુલ 26 આરોપીઓની ધરપકડ

ઓસ્ટ્રેલિયામાં રહેતો તનવીર બેદી આંતરરાષ્ટ્રીય હવાલા ચેનલો મારફતે ડ્રગ્સ અને ભંડોળની હેરફેરમાં સંકળાયેલો હતો. અન્ય આરોપીઓએ આતંકી ભંડોળના કાવતરામાં મદદ કરી હતી. આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 26 આરોપીઓની ધરપકડ થઈ ચૂકી છે. જ્યારે આઠ આરોપીઓ હજુ ફરાર છે. ગુજરાત એટીએસે મૂળ ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી અને એનઆઈએ અત્યાર સુધીમાં સાત પૂરક ચાર્જશીટો રજૂ કરી ચૂકી છે.

NIAએ જણાવ્યું છે કે નાર્કોટિક્સ અને આતંકવાદ વચ્ચેના જોડાણને નાબૂદ કરવા માટે તપાસ ચાલુ છે અને ભાગેડુ આરોપીઓને ઝડપવા માટે સતત પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે.

