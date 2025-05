ETV Bharat / bharat

ભારત-પાકિસ્તાન પૂર્ણ અને તત્કાલ યુદ્ધવિરામ પર સહમત થયા, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કર્યો મોટો દાવો, ભારતે કરી પુષ્ટિ - CEASEFIRE BETWEEN INDIA PAKISTAN

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ( AP )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 10, 2025 at 6:01 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 6:14 PM IST 2 Min Read

વોશિંગ્ટન: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એક મોટો દાવો કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે અમેરિકાની મધ્યસ્થી હેઠળ લાંબી વાટાઘાટો બાદ, ભારત અને પાકિસ્તાન સંપૂર્ણ અને તાત્કાલિક યુદ્ધવિરામ પર સંમત થયા છે. ટ્રમ્પે કહ્યું, "મને એ જાહેરાત કરતા આનંદ થાય છે કે ભારત અને પાકિસ્તાન સંપૂર્ણ અને તાત્કાલિક યુદ્ધવિરામ માટે સંમત થયા છે. સામાન્ય સમજ અને ઉત્તમ બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવા બદલ બંને દેશોને અભિનંદન. આ બાબત પર ધ્યાન આપવા બદલ આભાર! ઇશાક દારે પુષ્ટિ આપી

Last Updated : May 10, 2025 at 6:14 PM IST