ETV Bharat / bharat

શું નોકરી ગુમાવ્યા પછી PF ના રૂપિયા પર વ્યાજ મળે છે? EPFO ​​એ સ્પષ્ટતા કરી

જો 58 વર્ષની ઉંમર પૂર્ણ કર્યા પછી પણ ખાતામાં રૂપિયા પડેલા રહે છે, તો તેના પર વ્યાજ બંધ થઈ જશે.

શું નોકરી ગુમાવ્યા પછી PF ના રૂપિયા પર વ્યાજ મળે છે?
શું નોકરી ગુમાવ્યા પછી PF ના રૂપિયા પર વ્યાજ મળે છે? (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 11, 2025 at 5:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: જો કોઈ વ્યક્તિ નોકરી ગુમાવે છે, તો તેના માટે મુશ્કેલ સમય હોય છે. આવા સમયે તેની સૌથી મોટી ચિંતા એ છે કે ભવિષ્યમાં પીએફમાં જમા થયેલી બચતનું શું થશે? કારણ કે નોકરી ગુમાવ્યા પછી તેના ખાતામાં રૂપિયા જમા થવાનું બંધ થઈ જશે.

આ સાથે તે એ પણ ચિંતા કરે છે કે શું તેના પીએફ ખાતામાં જમા થયેલા પૈસા પર તેને મળતું વ્યાજ બંધ થઈ જશે? આ પ્રશ્ન લગભગ દરેક કર્મચારીના મનમાં રહે છે. આવી સ્થિતિમાં, જો તમારા મનમાં પણ આ જ પ્રશ્ન હોય અથવા તમે આ વિશે ચિંતિત હોવ, તો ચાલો તમને જણાવી દઈએ કે EPFO ​​એ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે નોકરી છોડ્યા પછી પણ તમારા પીએફ ખાતામાં વ્યાજના પૈસા આવતા રહેશે.

PFના પૈસા પર વ્યાજ કેટલા સમય સુધી મળશે?

EPFO ના નિયમો અનુસાર, જો કોઈ વ્યક્તિ નોકરી ગુમાવે છે અથવા નોકરી છોડી દે છે, તો તેના PF ખાતામાં જમા થયેલી રકમ પર વ્યાજ મળતું રહેશે. એટલું જ નહીં, આ વ્યાજ સભ્ય 58 વર્ષની ઉંમર સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી મળશે. એટલે કે, PF ખાતામાં પડેલા તમારા રૂપિયા સમય સાથે વધતા રહેશે.

58 વર્ષની ઉંમર પછી કોઈ વ્યાજ નહીં

નોંધનીય છે કે 58 વર્ષની ઉંમર પૂર્ણ કર્યા પછી પણ જો ખાતામાં પૈસા પડેલા હોય, તો તેના પર વ્યાજ મળવાનું બંધ થઈ જશે. કારણ કે સરકાર માને છે કે આ ઉંમર પછી વ્યક્તિ નિવૃત્ત થઈ ગયો છે અને તેણે પોતાના પૈસા ઉપાડવા જોઈએ.

તમારા PF બેલેન્સને કેવી રીતે ચેક કરવું?

અમે તમને જણાવી દઈએ કે હવે તમે તમારા PF બેલેન્સને ખૂબ જ સરળતાથી ચેક કરી શકો છો. આ માટે, તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પરથી 9966044425 પર મિસ્ડ કોલ આપો. આ ઉપરાંત, તમે 7738299899 પર EPFOHO UAN ENG ને મેસેજ મોકલીને પણ બેલેન્સની માહિતી મેળવી શકો છો. મેસેજ મોકલ્યા પછી તરત જ તમને તમારા PF બેલેન્સ વિશે માહિતી મળશે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

EPFOINTEREST ON PF MONEYEPFO ​​ INTEREST ON PF MONEYPF MONEYEPFO

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.