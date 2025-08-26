બેંગલુરુ: કર્ણાટક વિધાનસભામાં RSS પ્રાર્થના વાંચવા બદલ કોંગ્રેસની અંદર તીવ્ર ટીકાનો સામનો કર્યા બાદ નાયબ મુખ્યમંત્રી ડીકે શિવકુમારે કોંગ્રેસ કાર્યકરોની માફી માંગી છે. શિવકુમારે મંગળવારે કહ્યું કે જો તેમના વર્તનથી પાર્ટી કાર્યકરોને દુઃખ થયું હોય, તો તેઓ તેમની માફી માંગે છે.
બેંગલુરુમાં એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા શિવકુમારે કહ્યું કે તેઓ કોઈ દબાણ કે રાજકીય મજબૂરીમાં માફી માંગી રહ્યા નથી, પરંતુ તેમના પક્ષના સાથીદારો અને શુભેચ્છકોની લાગણીઓનું સન્માન કરી રહ્યા છે જેમને દુઃખ થયું હશે.
શિવકુમારે કહ્યું કે તેમણે બેંગલુરુમાં ભાગદોડની ઘટના પર ચર્ચા કરતી વખતે વિપક્ષના નેતા આર. અશોક સાથેની ચર્ચા દરમિયાન RSS પ્રાર્થના ગીત વાંચ્યું હતું, RSSની પ્રશંસા કરવા માટે નહીં.
કર્ણાટક કોંગ્રેસના પ્રમુખ શિવકુમારે કહ્યું, "મેં તેમની પ્રાર્થનાની બે પંક્તિઓ વાંચી. તે ફક્ત અશોકને ઠપકો આપવા માટે હતી. હું ભાજપના ધારાસભ્યોને કહેવા માંગતો હતો કે હું તેમની વિચારધારાને સારી રીતે જાણું છું. તે RSS ની પ્રશંસા કરવા માટે નહોતો. પરંતુ તેમ છતાં જો મારા પક્ષના કોઈ કાર્યકર્તાને દુઃખ થયું હોય, તો હું માફી માંગુ છું. મેં હંમેશા પક્ષ અને મારા કાર્યકર્તાઓના હિતોને બીજા બધા કરતા ઉપર રાખ્યા છે."
તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તેઓ કોઈ દબાણ હેઠળ નહીં પરંતુ કાર્યકરોની લાગણીઓને સમજીને પોતાની રીતે માફી માંગી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું, "મારી પાર્ટીના કોઈ નેતાએ મને માફી માંગવાનું કહ્યું નથી. પરંતુ તે મારી સર્વોચ્ચ ફરજ છે."
બીકે હરિપ્રસાદ પર પલટવાર
ડીકે શિવકુમારે બીકે હરિપ્રસાદ સહિત પાર્ટીના તે નેતાઓ પર પણ વળતો પ્રહાર કર્યો, જેમણે તેમની ટીકા કરી હતી. તેમણે કહ્યું, "કોંગ્રેસ અને ગાંધી પરિવાર પ્રત્યેની મારી પ્રતિબદ્ધતા અને વફાદારી નિર્વિવાદ છે. ગાંધી પરિવાર સાથેનો મારો સંબંધ ભગવાન અને ભક્ત વચ્ચેનો સંબંધ છે. જો કોઈ એવું વિચારે છે કે તે મારા કરતાં પક્ષ પ્રત્યે વધુ વફાદાર છે, તો તે મૂર્ખ છે."
નવેમ્બર પછી જો તેમને મુખ્યમંત્રી નહીં બનાવવામાં આવે તો તેઓ ભાજપમાં જોડાશે તેવી રાજકીય વર્તુળોમાં ચાલી રહેલી ચર્ચાઓ અંગે પૂછવામાં આવતા શિવકુમારે કહ્યું કે તેઓ જન્મથી કોંગ્રેસી છે અને મૃત્યુ સુધી કોંગ્રેસી રહેશે. તેમણે કહ્યું કે પાર્ટી છોડવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી.
