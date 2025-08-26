ETV Bharat / bharat

RSSની પ્રાર્થના વાંચવા બદલ ટીકાનો ભોગ બનેલા ડીકે શિવકુમારે માફી માંગી, કહ્યું- હું જન્મથી કોંગ્રેસી છું - DK SHIVAKUMAR

RSSની પ્રાર્થના વાંચવા બદલ ટીકા થયા બાદ શિવકુમારે કહ્યું કે તેઓ પાર્ટી નેતાઓની ભાવનાઓનું સન્માન કરીને માફી માંગી રહ્યા છે.

કોંગ્રેસ નેતા ડીકે શિવકુમાર
કોંગ્રેસ નેતા ડીકે શિવકુમાર (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 26, 2025 at 7:08 PM IST

2 Min Read

બેંગલુરુ: કર્ણાટક વિધાનસભામાં RSS પ્રાર્થના વાંચવા બદલ કોંગ્રેસની અંદર તીવ્ર ટીકાનો સામનો કર્યા બાદ નાયબ મુખ્યમંત્રી ડીકે શિવકુમારે કોંગ્રેસ કાર્યકરોની માફી માંગી છે. શિવકુમારે મંગળવારે કહ્યું કે જો તેમના વર્તનથી પાર્ટી કાર્યકરોને દુઃખ થયું હોય, તો તેઓ તેમની માફી માંગે છે.

બેંગલુરુમાં એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા શિવકુમારે કહ્યું કે તેઓ કોઈ દબાણ કે રાજકીય મજબૂરીમાં માફી માંગી રહ્યા નથી, પરંતુ તેમના પક્ષના સાથીદારો અને શુભેચ્છકોની લાગણીઓનું સન્માન કરી રહ્યા છે જેમને દુઃખ થયું હશે.

શિવકુમારે કહ્યું કે તેમણે બેંગલુરુમાં ભાગદોડની ઘટના પર ચર્ચા કરતી વખતે વિપક્ષના નેતા આર. અશોક સાથેની ચર્ચા દરમિયાન RSS પ્રાર્થના ગીત વાંચ્યું હતું, RSSની પ્રશંસા કરવા માટે નહીં.

કર્ણાટક કોંગ્રેસના પ્રમુખ શિવકુમારે કહ્યું, "મેં તેમની પ્રાર્થનાની બે પંક્તિઓ વાંચી. તે ફક્ત અશોકને ઠપકો આપવા માટે હતી. હું ભાજપના ધારાસભ્યોને કહેવા માંગતો હતો કે હું તેમની વિચારધારાને સારી રીતે જાણું છું. તે RSS ની પ્રશંસા કરવા માટે નહોતો. પરંતુ તેમ છતાં જો મારા પક્ષના કોઈ કાર્યકર્તાને દુઃખ થયું હોય, તો હું માફી માંગુ છું. મેં હંમેશા પક્ષ અને મારા કાર્યકર્તાઓના હિતોને બીજા બધા કરતા ઉપર રાખ્યા છે."

તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તેઓ કોઈ દબાણ હેઠળ નહીં પરંતુ કાર્યકરોની લાગણીઓને સમજીને પોતાની રીતે માફી માંગી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું, "મારી પાર્ટીના કોઈ નેતાએ મને માફી માંગવાનું કહ્યું નથી. પરંતુ તે મારી સર્વોચ્ચ ફરજ છે."

બીકે હરિપ્રસાદ પર પલટવાર

ડીકે શિવકુમારે બીકે હરિપ્રસાદ સહિત પાર્ટીના તે નેતાઓ પર પણ વળતો પ્રહાર કર્યો, જેમણે તેમની ટીકા કરી હતી. તેમણે કહ્યું, "કોંગ્રેસ અને ગાંધી પરિવાર પ્રત્યેની મારી પ્રતિબદ્ધતા અને વફાદારી નિર્વિવાદ છે. ગાંધી પરિવાર સાથેનો મારો સંબંધ ભગવાન અને ભક્ત વચ્ચેનો સંબંધ છે. જો કોઈ એવું વિચારે છે કે તે મારા કરતાં પક્ષ પ્રત્યે વધુ વફાદાર છે, તો તે મૂર્ખ છે."

નવેમ્બર પછી જો તેમને મુખ્યમંત્રી નહીં બનાવવામાં આવે તો તેઓ ભાજપમાં જોડાશે તેવી રાજકીય વર્તુળોમાં ચાલી રહેલી ચર્ચાઓ અંગે પૂછવામાં આવતા શિવકુમારે કહ્યું કે તેઓ જન્મથી કોંગ્રેસી છે અને મૃત્યુ સુધી કોંગ્રેસી રહેશે. તેમણે કહ્યું કે પાર્ટી છોડવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી.

આ પણ વાંચો:

બેંગલુરુ: કર્ણાટક વિધાનસભામાં RSS પ્રાર્થના વાંચવા બદલ કોંગ્રેસની અંદર તીવ્ર ટીકાનો સામનો કર્યા બાદ નાયબ મુખ્યમંત્રી ડીકે શિવકુમારે કોંગ્રેસ કાર્યકરોની માફી માંગી છે. શિવકુમારે મંગળવારે કહ્યું કે જો તેમના વર્તનથી પાર્ટી કાર્યકરોને દુઃખ થયું હોય, તો તેઓ તેમની માફી માંગે છે.

બેંગલુરુમાં એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા શિવકુમારે કહ્યું કે તેઓ કોઈ દબાણ કે રાજકીય મજબૂરીમાં માફી માંગી રહ્યા નથી, પરંતુ તેમના પક્ષના સાથીદારો અને શુભેચ્છકોની લાગણીઓનું સન્માન કરી રહ્યા છે જેમને દુઃખ થયું હશે.

શિવકુમારે કહ્યું કે તેમણે બેંગલુરુમાં ભાગદોડની ઘટના પર ચર્ચા કરતી વખતે વિપક્ષના નેતા આર. અશોક સાથેની ચર્ચા દરમિયાન RSS પ્રાર્થના ગીત વાંચ્યું હતું, RSSની પ્રશંસા કરવા માટે નહીં.

કર્ણાટક કોંગ્રેસના પ્રમુખ શિવકુમારે કહ્યું, "મેં તેમની પ્રાર્થનાની બે પંક્તિઓ વાંચી. તે ફક્ત અશોકને ઠપકો આપવા માટે હતી. હું ભાજપના ધારાસભ્યોને કહેવા માંગતો હતો કે હું તેમની વિચારધારાને સારી રીતે જાણું છું. તે RSS ની પ્રશંસા કરવા માટે નહોતો. પરંતુ તેમ છતાં જો મારા પક્ષના કોઈ કાર્યકર્તાને દુઃખ થયું હોય, તો હું માફી માંગુ છું. મેં હંમેશા પક્ષ અને મારા કાર્યકર્તાઓના હિતોને બીજા બધા કરતા ઉપર રાખ્યા છે."

તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તેઓ કોઈ દબાણ હેઠળ નહીં પરંતુ કાર્યકરોની લાગણીઓને સમજીને પોતાની રીતે માફી માંગી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું, "મારી પાર્ટીના કોઈ નેતાએ મને માફી માંગવાનું કહ્યું નથી. પરંતુ તે મારી સર્વોચ્ચ ફરજ છે."

બીકે હરિપ્રસાદ પર પલટવાર

ડીકે શિવકુમારે બીકે હરિપ્રસાદ સહિત પાર્ટીના તે નેતાઓ પર પણ વળતો પ્રહાર કર્યો, જેમણે તેમની ટીકા કરી હતી. તેમણે કહ્યું, "કોંગ્રેસ અને ગાંધી પરિવાર પ્રત્યેની મારી પ્રતિબદ્ધતા અને વફાદારી નિર્વિવાદ છે. ગાંધી પરિવાર સાથેનો મારો સંબંધ ભગવાન અને ભક્ત વચ્ચેનો સંબંધ છે. જો કોઈ એવું વિચારે છે કે તે મારા કરતાં પક્ષ પ્રત્યે વધુ વફાદાર છે, તો તે મૂર્ખ છે."

નવેમ્બર પછી જો તેમને મુખ્યમંત્રી નહીં બનાવવામાં આવે તો તેઓ ભાજપમાં જોડાશે તેવી રાજકીય વર્તુળોમાં ચાલી રહેલી ચર્ચાઓ અંગે પૂછવામાં આવતા શિવકુમારે કહ્યું કે તેઓ જન્મથી કોંગ્રેસી છે અને મૃત્યુ સુધી કોંગ્રેસી રહેશે. તેમણે કહ્યું કે પાર્ટી છોડવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

DK SHIVAKUMARAPOLOGISESSINGING RSS ANTHEMKARNATAKA ASSEMBLYDK SHIVAKUMAR

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.