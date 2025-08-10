Essay Contest 2025

ધરાલી હોનારત: છઠ્ઠા દિવસે પણ બચાવ કામગીરી યથાવત, ફસાયેલા લોકોને સલામત સ્થળોએ પહોંચાડાયા - UTTARKASHI DHARALI DISASTER

ઉત્તરાખંડના ધરાલીમાં આપત્તિ બચાવ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે. હેલિકોપ્ટર દ્વારા આપત્તિગ્રસ્ત લોકોને બચાવવામાં આવી રહ્યા છે.

ઉત્તરકાશીમાં રાહત-બચાવ કામગીરી
ઉત્તરકાશીમાં રાહત-બચાવ કામગીરી (Etv Bharat)
Published : August 10, 2025 at 1:08 PM IST

ઉત્તરકાશી (ઉત્તરાખંડ): ધરાલી વિસ્તારના આફતગ્રસ્ત વિસ્તારમાં લોકોની મદદ કરવા માટે હેલી રેસ્ક્યુ ઓપરેશન આજે પણ ચાલી રહ્યું છે. આજે સવારે ખરાબ હવામાનને કારણે, હેલી ઓપરેશન લગભગ સાડા દસ વાગ્યે શરૂ થયું છે. માતલી હેલિપેડથી હેલિકોપ્ટર દ્વારા અસરગ્રસ્ત લોકો માટે મોટી માત્રામાં ભોજન અને રાહત સામગ્રી હર્ષિલ હેલિપેડ પર મોકલવામાં આવી રહી છે. હેલિકોપ્ટર દ્વારા પરત ફરતી વખતે, આફતગ્રસ્ત વિસ્તારમાંથી જરૂરિયાતમંદ લોકોને માતલી લાવવાની નિયમિત પ્રક્રિયા પણ શરૂ થઈ ગઈ છે.

આપત્તિગ્રસ્ત ધરાલી વિસ્તારમાં રાહત અને બચાવ કામગીરી મોટા પાયે ચાલી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં હેલિકોપ્ટર દ્વારા 260થી વધુ ઉડાન ભરવામાં આવી છે. આ કામગીરીમાં માતલી હેલિપેડ પરથી આઠ હેલિકોપ્ટરનું સંચાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત ચિન્યાલિસૌડ હવાઈમથક પરથી સેનાના ચિનૂક, MI-17, ALH અને ચિત્તા હેલિકોપ્ટર પણ હેલિકોપ્ટર બચાવ કામગીરીમાં મહત્વપૂર્ણ મદદ કરી રહ્યાં છે.

ધરાલી દુર્ઘટનામાં ફસાયેલા લોકોને સલામત સ્થળોએ પહોંચાડવા માટે હેલી સેવા દ્વારા બચાવ કામગીરી રવિવારે પણ યથાવત રહી. આજે રાહત એજન્સીઓએ 449 લોકોને સુરક્ષિત રીતે તેમના ગંતવ્ય સ્થાન પર પહોંચાડીને મોટી રાહત આપી. 7 ઓગસ્ટથી શરૂ થયેલા હેલી મિશન હેઠળ અત્યાર સુધીમાં માતલી વિસ્તારમાંથી 1178 લોકોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, શનિવારે, હર્ષિલ અને ધરાલીથી 296 લોકોને ITBP માતલી હેલિપેડ પર લાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે 153 લોકોને ચિનૂક, MI-17 અને ALH હેલિકોપ્ટર દ્વારા હર્ષિલ અને ધરાલીથી ચિન્યાલિસૌડ સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. ખરાબ હવામાન અને મુશ્કેલ ભૌગોલિક પરિસ્થિતિઓ છતાં ITBP, આર્મી, NDRF અને SDRF ની ટીમો સતત રાહત અને બચાવ કામગીરીમાં રોકાયેલી છે.

