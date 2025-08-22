ETV Bharat / bharat

કોકિલાબેન અંબાણીની તબિયત નાદુરસ્ત, સારવાર અર્થે હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા - KOKILABEN AMBANI HEALTH ISSUE

કોકીલાબેનને એકલિફ્ટ કરીને HN રિલાયન્સ હોસ્પટિલમાં તાત્કાલિક સારવાર માટે ખડેવામાં આવ્યા છે.

કોકિલાબેન અંબાણીની તબિયત નાદુરસ્ત
કોકિલાબેન અંબાણીની તબિયત નાદુરસ્ત (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 22, 2025 at 10:31 AM IST

1 Min Read

હૈદરાબાદ: દેશના સૌથી મોટા ઉદ્યોગપતિ મુકેશ અંબાણીના માતા અને ધીરૂભાઈ અંબાણીના ધર્મપત્ની કોકિલાબેન અંબાણીની અચાનક તબિયત લથડતા તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. કોકીલાબેનને એકલિફ્ટ કરીને HN રિલાયન્સ હોસ્પટિલમાં તાત્કાલિક સારવાર માટે ખડેવામાં આવ્યા છે.

અગ્રણી ઉદ્યોગપતિ મુકેશ અંબાણી અને અનિલ અંબાણીના માતા કોકિલાબેન અંબાણીને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. અહેવાલો અનુસાર, કોકિલાબેન અંબાણીને શુક્રવારે સવારે મુંબઈની એચએન રિલાયન્સ હોસ્પિટલમાં એરલિફ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. 91 વર્ષીય કોકિલાબેન, રિલાયન્સના સ્વર્ગસ્થ સ્થાપક ધીરુભાઈ અંબાણીના પત્ની છે.

હોસ્પિટલ પહોંચ્યા પછી તરત જ, તબીબી ટીમે કોકિલાબેન અંબાણીની સ્થિતિનું પરીક્ષણ કર્યું અને જરૂરી પરીક્ષણો સાથે તેમને નિરીક્ષણ હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે. આરોગ્ય નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રારંભિક તપાસમાં કેટલીક કામચલાઉ શારીરિક અસંતુલન અને હળવી નબળાઈ જોવા મળી હતી, જેના કારણે તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.

અપડેટ યથાવત....

