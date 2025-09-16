ETV Bharat / bharat

'મંદિરના પૈસાથી લગ્ન હોલ ન બનાવી શકાય', સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો નિર્ણય

સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે ભક્તો ધાર્મિક હેતુઓ માટે મંદિરોને પૈસા આપે છે, આ ભંડોળનો વ્યાપારી પ્રવૃત્તિઓમાં ઉપયોગ અયોગ્ય છે.

સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2025 at 4:54 PM IST

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે એક મહત્વપૂર્ણ ટિપ્પણી કરી હતી, જેમાં કહ્યું હતું કે ભક્તો દ્વારા મંદિરોને અર્પણ કરવામાં આવતી રકમનો ઉપયોગ લગ્ન હોલ જેવી વ્યાપારી સુવિધાઓના નિર્માણ માટે થઈ શકતો નથી. કોર્ટે મદ્રાસ હાઇકોર્ટના નિર્ણયને સમર્થન આપ્યું હતું જેમાં મંદિર ભંડોળમાંથી લગ્ન હોલ બનાવવાની તમિલનાડુ સરકારની યોજના રદ કરવામાં આવી હતી.

તમિલનાડુ સરકારે રાજ્યના 27 મંદિરોમાં લગ્ન હોલ બનાવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો, જેના માટે લગભગ 80 કરોડ રૂપિયાના મંદિર ભંડોળનો ઉપયોગ થવાનો હતો. સરકારે દલીલ કરી હતી કે આ યોજના હિન્દુ સમાજને સસ્તા લગ્ન સ્થળો પૂરા પાડવા માટે છે, જેનો આર્થિક રીતે નબળા વર્ગને ફાયદો થશે.

જોકે, આ યોજના સામે મદ્રાસ હાઇકોર્ટની મદુરાઇ બેન્ચમાં એક અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે મંદિર ભંડોળનો ઉપયોગ ફક્ત ધાર્મિક અને સખાવતી હેતુઓ માટે જ થવો જોઈએ. અરજદારે દલીલ કરી હતી કે આવા બાંધકામ હિન્દુ ધાર્મિક અને ચેરિટેબલ એન્ડોમેન્ટ્સ એક્ટ, 1959 ની કલમ 35, 36 અને 66 નું ઉલ્લંઘન કરે છે.

હાઇકોર્ટે 19 ઓગસ્ટના રોજ પોતાના નિર્ણયમાં કહ્યું હતું કે મંદિરોના ભંડોળનો ઉપયોગ લગ્ન મંડપ જેવી વ્યાપારી પ્રવૃત્તિઓ માટે કરી શકાતો નથી કારણ કે તે ધાર્મિક હેતુની વ્યાખ્યા હેઠળ આવતો નથી. આ નિર્ણયને તમિલનાડુ સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકાર્યો હતો.

સુપ્રીમ કોર્ટની બેન્ચ, જેમાં ન્યાયાધીશ વિક્રમ નાથ અને સંદીપ મહેતાનો સમાવેશ થાય છે, એ સુનાવણી દરમિયાન સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, "ભક્તો મંદિરોને જે પૈસા આપે છે તે ધાર્મિક શ્રદ્ધાથી પ્રેરિત હોય છે. તેઓ આ પૈસા લગ્ન મંડપ જેવા બાંધકામ માટે આપતા નથી."

કોર્ટે વધુમાં પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો કે જો મંદિર પરિસરમાં લગ્ન કાર્યક્રમો દરમિયાન અશ્લીલ ગીતો કે અભદ્ર પ્રવૃત્તિઓ થાય છે, તો શું તે મંદિરની પવિત્રતા અને ગરિમા અનુસાર હશે?

સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે જો મંદિરો પાસે વધારાનું ભંડોળ હોય, તો તેનો ઉપયોગ શિક્ષણ, દવા અને સમાજ સેવા જેવા કાર્યો માટે થવો જોઈએ, જેનાથી સમાજનું કલ્યાણ થઈ શકે. જોકે, કોર્ટે અરજદારોને કોઈ વચગાળાની રાહત આપી નથી પરંતુ કેસની વિગતવાર સુનાવણી માટે આગામી તારીખ 19 નવેમ્બર, 2025 નક્કી કરવામાં આવી છે.

