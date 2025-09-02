ETV Bharat / bharat

દિલ્હી રમખાણ 2020: ઉમર ખાલિદ, શરજીલ ઇમામ સહિત 9 આરોપીઓની જામીન અરજી કોર્ટે ફગાવી - DELHI RIOTS 2020

ઉમર ખાલિદને 13 સપ્ટેમ્બર 2020ના રોજ 2020ના દિલ્હી રમખાણોના કથિત કાવતરાના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, ત્યારથી તે કસ્ટડીમાં છે.

દિલ્હી રમખાણ 2020
દિલ્હી રમખાણ 2020 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 2, 2025 at 4:13 PM IST

નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઈકોર્ટે દિલ્હી રમખાણોનું કાવતરું ઘડવાના આરોપી ઉમર ખાલિદ અને શરજીલ ઈમામ સહિત નવ આરોપીઓની જામીન અરજી ફગાવી દીધી છે. જસ્ટિસ નવીન ચાવલાની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે જામીન અરજીઓ ફગાવી દેવાનો આદેશ આપ્યો હતો. અગાઉ, હાઈકોર્ટે 9 જુલાઈના રોજ તમામ નવ આરોપીઓની જામીન અરજીઓ પર પોતાનો નિર્ણય અનામત રાખ્યો હતો.

ઉમર ખાલિદ અને શરજીલ ઈમામ સહિત જે આરોપીઓની જામીન અરજી હાઈકોર્ટે ફગાવી દીધી છે તેમાં અતહર ખાન, અબ્દુલ ખાલિદ સૈફી, મોહમ્મદ સલીમ ખાન, શિફા ઉર રહેમાન, મીરાન હૈદર, ગુલ્ફિશા ફાતિમા અને શાદાબ અહેમદનો સમાવેશ થાય છે.

જામીન અરજીઓ પર સુનાવણી દરમિયાન, દિલ્હી પોલીસ વતી હાજર રહેલા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ કહ્યું હતું કે, જો આરોપીઓ દેશ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરે છે, તો તેમના માટે શ્રેષ્ઠ જગ્યા જેલ છે. મહેતાએ કહ્યું હતું કે દિલ્હીમાં થયેલા રમખાણો પૂર્વ આયોજિત હતા. જે રીતે રમખાણોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું તે કોઈને જામીન આપવા માટે હકદાર નથી. આ કોઈ સામાન્ય ગુનો નથી પરંતુ સુનિયોજિત રમખાણોનું આયોજન કરવાનો કેસ છે. મહેતાએ કહ્યું હતું કે રમખાણોનું કાવતરું ઘડવાના આરોપીઓ દેશભરમાં તેની અસર જોવા માંગતા હતાં.

વોટ્સએપ ગ્રુપનો સભ્ય બનવું ગુનો નથી: આરોપી ઉમર ખાલિદે કહ્યું હતું કે, ફક્ત વોટ્સએપ ગ્રુપનો સભ્ય બનવું એ કોઈ ગુનામાં સંડોવણીનો પુરાવો નથી. ઉમર ખાલિદ તરફથી હાજર રહેલા એડવોકેટ ત્રિદીપ પેસે દિલ્હી પોલીસે પુરાવા તરીકે રજૂ કરેલા વોટ્સએપ ગ્રુપ ચેટ્સ પર કહ્યું હતું કે, ઉમર ખાલિદ ચોક્કસપણે ત્રણ વોટ્સએપ ગ્રુપનો સભ્ય હતો પરંતુ ભાગ્યે જ કોઈ ગ્રુપમાં કોઈ સંદેશ મોકલ્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે ફક્ત વોટ્સએપ ગ્રુપનો સભ્ય બનવું એ કોઈ ખોટા કામની નિશાની નથી. તેમણે કહ્યું હતું કે જ્યારે કોઈએ પૂછ્યું ત્યારે ઉમર ખાલિદે ફક્ત વિરોધ સ્થળનું સ્થાન શેર કર્યું હતું.

આરોપી મીરાં હૈદરે વતી હાજર રહેલા વકીલે સુનાવણી દરમિયાન કહ્યું હતું કે તેમણે ન તો કોઈ મીટિંગમાં ભાગ લીધો હતો અને ન તો કોઈ ચેટ ગ્રુપનો ભાગ હતો જ્યાં હિંસા ભડકાવવાના કોઈ કાવતરાની ચર્ચા થઈ હોય. તેમણે કહ્યું કે મીરાં હૈદરે યુવા નેતા અને જામિયા યુનિવર્સિટીનો વિદ્યાર્થી હતો. મીરાં હૈદરે ફક્ત નાગરિકતા સુધારા કાયદા વિરુદ્ધ આયોજિત વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધો હતો, કોઈ રમખાણો ભડકાવવાના કાવતરામાં નહીં. તેમણે કહ્યું કે તેમની પાસેથી કોઈ હથિયાર મળી આવ્યું નથી.

દિલ્હી પોલીસે કર્યો જામીન અરજીનો વિરોધ: દિલ્હી પોલીસે અગાઉ આરોપીની જામીન અરજીનો વિરોધ કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે ટ્રાયલમાં વિલંબનો અર્થ મુક્ત મંજૂરી નથી. દિલ્હી પોલીસ તરફથી હાજર રહેલા એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ ચેતન શર્માએ કહ્યું હતું કે, આ કેસમાં ટ્રાયલમાં વિલંબનું કારણ ફરિયાદ પક્ષ નહીં પરંતુ આરોપીઓના કારણે ટ્રાયલમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું હતું કે ટ્રાયલ કોર્ટમાં આરોપો ઘડવાની સુનાવણી ચાલી રહી છે. આરોપો ઘડવાના મામલે બીજા આરોપી વતી દલીલો પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. આરોપી વતી દલીલો રજૂ કરવામાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે. ચેતન શર્માએ કહ્યું હતું કે ઝડપી ટ્રાયલ જરૂરી છે પરંતુ રાષ્ટ્ર વિરોધી પ્રવૃત્તિઓના કેસમાં લાંબા સમય સુધી જેલમાં રાખવાને જામીન આપવાનો આધાર બનાવી શકાય નહીં.

દિલ્હી રમખાણો પાછળ કથિત મોટા કાવતરાના આરોપ: આપને જણાવી દઈએ કે ઉમર ખાલિદને 13 સપ્ટેમ્બર 2020ના રોજ દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલ દ્વારા 2020ના દિલ્હી રમખાણો પાછળ કથિત મોટા કાવતરાના કેસમાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ નિવારણ કાયદા હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, ત્યારથી તે કસ્ટડીમાં છે. દિલ્હી રમખાણોમાં ઓછામાં ઓછા 53 લોકો માર્યા ગયા હતા અને ઘણા ઘાયલ થયા હતા.

