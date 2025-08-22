ETV Bharat / bharat

દિલ્હી પોલીસે CM રેખા ગુપ્તા પર હુમલો કરનાર આરોપીના મિત્રની રાજકોટથી કરી ધરપકડ

રેખા ગુપ્તા પર હુમલો કરવાના આરોપી રાજેશ ખીમજીના મિત્રની દિલ્હી પોલીસે રાજકોટથી ધરપકડ કરી હતી કારણ કે તેના પર પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાનો આરોપ છે.

રેખા ગુપ્તા પર હુમલો કરનારા આરોપીઓના મિત્રો પોલીસ કસ્ટડીમાં
રેખા ગુપ્તા પર હુમલો કરનારા આરોપીઓના મિત્રો પોલીસ કસ્ટડીમાં (Etv Bharat Gujarat)
Published : August 22, 2025 at 3:13 PM IST

નવી દિલ્હી : દિલ્હી પોલીસે શુક્રવારે મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા પર હુમલો કરવાના આરોપી રાજેશ ખીમજીના મિત્રની રાજકોટથી અટકાયત કરી હતી. આરોપ છે કે રાજેશ ખીમજીના મિત્રએ તેમને પૈસા મોકલ્યા હતા. આ સાથે, દિલ્હી પોલીસે 10 લોકોની શોધ કરી રહી છે. જેઓ ફોન અને મેસેજ દ્વારા આરોપીઓના સંપર્કમાં હતા. આ ઉપરાંત, દિલ્હી પોલીસની ટીમ રાજકોટમાં અન્ય 5 લોકોના નિવેદનો પણ નોંધી રહી છે. જેમનો ડેટા આરોપીના મોબાઇલ ફોન પર મળી આવ્યો હતો.

બુધવારે જાહેર સુનાવણી દરમિયાન દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા પર રાજકોટના રહેવાસી રાજેશ ખીમજીએ તેમના સિવિલ લાઇન્સ નિવાસસ્થાને હુમલો કર્યો હતો. આરોપીને 5 દિવસની પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલી દેવામાં આવ્યો છે, અને કેસની વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

દિલ્હી પોલીસ રાજકોટ પોલીસ સાથે સંકલન કરી રહી છે. ગુપ્તચર બ્યુરો (IB) સહિતની કેન્દ્રીય એજન્સીઓ પણ તપાસમાં જોડાઈ છે. હુમલા બાદ મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાને સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF)ની Z શ્રેણીની સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં આવી હતી. ગુરુવારે સવારે CRPFના જવાનો દિલ્હી પોલીસ પાસેથી તેમની સુરક્ષાની જવાબદારી લેવા માટે મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા હતા. 24 કલાક સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાન અને કાર્યાલયની આસપાસ વધારાના સુરક્ષા દળો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, "દિલ્હી પોલીસે રાજકોટથી આરોપી રાજેશના એક મિત્રની અટકાયત કરી હતી. તેણે કથિત રીતે રાજેશને પૈસા ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. દિલ્હી પોલીસ કોલ અને ચેટ દ્વારા આરોપીના સંપર્કમાં રહેલા 10 લોકોને શોધી રહી છે. એક શંકાસ્પદને શુક્રવાર સાંજ સુધીમાં દિલ્હી લાવવામાં આવશે. આરોપીના મોબાઇલમાંથી જેમનો ડેટા લેવામાં આવ્યો છે, તેવા પાંચ અન્ય લોકોના નિવેદનો નોંધવા માટે દિલ્હી પોલીસની એક ટીમ રાજકોટમાં હાજર છે."

જાહેર સેવા પ્રત્યે પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર : મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ ગુરુવારે હુમલા પછી જાહેર સેવા પ્રત્યેની તેમની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો. તેમણે કહ્યું કે તેઓ દિલ્હીના હિત માટે લડતા રહેશે અને "અણધાર્યા આંચકા"નો સામનો કરવા છતાં રાષ્ટ્રીય રાજધાની ક્યારેય નહીં છોડે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટમાં લખ્યું કે મહિલાઓમાં પ્રતિકૂળતાઓને દૂર કરવા માટે બમણી શક્તિ હોય છે, અને પોતાને સાબિત કરવા માટે તેમને ઘણી કસોટીઓમાંથી પસાર થવું પડે છે. હવે જાહેર સુનાવણી ફક્ત તેમના નિવાસસ્થાને જ નહીં, પરંતુ દિલ્હીના દરેક વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં યોજાશે.

શું છે સમગ્ર મામલો : બુધવારે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ કાર્યભાર સંભાળ્યાને બરાબર 6 મહિના થયા હતા. 20 ફેબ્રુઆરીએ તેમણે દિલ્હીના ઐતિહાસિક રામલીલા મેદાનમાં મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા. મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા પછી, તેઓ નિયમિતપણે પહેલા શાલીમાર બાગ સ્થિત તેમના ખાનગી નિવાસસ્થાને અને પછી લગભગ એક મહિના સુધી સિવિલ લાઇન્સ સ્થિત તેમના સરકારી નિવાસસ્થાને સામાન્ય જનતાની જાહેર સુનાવણી કરી રહ્યા હતા.

આ ક્રમમાં, બુધવારે સવારે જાહેર સુનાવણી દરમિયાન, રાજકોટના રહેવાસી રાજેશ ભાઈ ખીમજીએ મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા પર હુમલો કર્યો. આરોપી પોલીસ કસ્ટડીમાં છે અને તેની સામે અજાણતાં હત્યાનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.

