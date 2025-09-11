ETV Bharat / bharat

દિલ્હી પોલીસે 5 આતંકવાદીની ધરપકડ કરી, IED બનાવવામાં વપરાતી સામગ્રી જપ્ત

દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલે દેશના વિવિધ રાજ્યોમાંથી પાંચ આતંકવાદીઓની ધરપકડ કરી છે, જેમની પાસેથી IED બનાવવામાં વપરાતા ભાગો મળી આવ્યા.

દિલ્હી પોલીસે 5 આતંકવાદીની ધરપકડ કરી
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 11, 2025

નવી દિલ્હી : આતંકવાદ સામે ચાલી રહેલી કાર્યવાહીમાં દિલ્હી પોલીસને વધુ એક મોટી સફળતા મળી છે. દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલે દેશના વિવિધ રાજ્યોમાંથી પાંચ આતંકવાદીઓની ધરપકડ કરી છે. આ આરોપીઓ પાસેથી IED બનાવવામાં વપરાતા ભાગો પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.

એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ કાર્યવાહી તાજેતરમાં દિલ્હી અને રાંચીથી ધરપકડ કરાયેલા બે આતંકવાદીઓ અને છ શંકાસ્પદોની પૂછપરછના આધારે કરવામાં આવી છે. હવે પોલીસ અને ગુપ્તચર એજન્સીઓ સમગ્ર નેટવર્કને તોડી પાડવા માટે દેશભરમાં ઝુંબેશ ચલાવી રહી છે.

અગાઉ બે આતંકવાદી અને 6 શંકાસ્પદ ઝડપાયા : દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલે ઝારખંડ ATS અને રાંચી પોલીસ સાથે મળીને સંયુક્ત કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. આ દરમિયાન, ISIS સાથે સંકળાયેલા બે આતંકવાદી, દિલ્હીના આફતાબ અને રાંચીના દાનિશ ઉર્ફે આશાર દાનિશની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત, દેશના વિવિધ ભાગોમાંથી 6 વધુ શંકાસ્પદોની પણ અટકાયત કરવામાં આવી હતી. ધરપકડ કરાયેલ દાનિશ બોકારોનો રહેવાસી છે અને દિલ્હી પોલીસના એક જૂના કેસમાં વોન્ટેડ હતો. આ બંને આતંકવાદીઓનો ISIS સાથે સંપર્ક હોવાની પુષ્ટિ થઈ હતી. તેઓ સંગઠન માટે એજન્ટ તરીકે કામ કરતા હતા.

પૂછપરછ બાદની કાર્યવાહી : પોલીસ સૂત્રોનું કહેવું છે કે આફતાબ, દાનિશ અને અન્ય અટકાયત કરાયેલા શંકાસ્પદોની પૂછપરછ દરમિયાન ઘણા મહત્વપૂર્ણ સંકેત મળ્યા છે. આ સંકેતોના આધારે, વિવિધ રાજ્યોમાં દરોડા પાડીને વધુ પાંચ આતંકવાદીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસે IED ના કેટલાક મહત્વપૂર્ણ ભાગો પણ શોધી કાઢ્યા છે, જેનાથી આ નેટવર્ક કોઈ મોટી આતંકવાદી ઘટનાનું આયોજન કરી રહ્યું હોવાની શંકા વધુ ઘેરી બની છે. પોલીસ ટૂંક સમયમાં તેનો ખુલાસો કરી શકે છે.

દેશભરમાં સુરક્ષા એજન્સીઓ એલર્ટ : આતંકવાદીઓની ધરપકડ બાદ, દિલ્હી, ઝારખંડ, બિહાર સહિત ઘણા રાજ્યોમાં સુરક્ષા એજન્સીઓ એલર્ટ પર છે. તમામ શંકાસ્પદોના ડિજિટલ ઉપકરણોની ફોરેન્સિક તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, જેથી તેમની પ્રવૃત્તિઓ અને સંપર્કો વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી શકાય. સુરક્ષા એજન્સીઓ એ પણ શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે આતંકવાદી નેટવર્ક કયા રાજ્યોમાં તેની કડીઓ ફેલાવી છે.

સમગ્ર સિન્ડિકેટનો અંત લાવવાની તૈયારી : ગુપ્તચર એજન્સીઓ માને છે કે આ ISIS સાથે જોડાયેલ એક મોટું સિન્ડિકેટ છે, જેની પ્રવૃત્તિઓ દિલ્હી, ઝારખંડ, બિહાર અને અન્ય રાજ્યોમાં ફેલાઈ ગઈ છે. હવે દેશભરની પોલીસ અને કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીઓ સંયુક્ત રીતે આ સમગ્ર નેટવર્કને તોડવા માટે રણનીતિ બનાવી રહી છે. એવું માનવામાં આવે છે કે પૂછપરછ દરમિયાન ઘણા વધુ નામો બહાર આવી શકે છે, જેના આધારે આગામી દિવસોમાં વધુ ધરપકડ થઈ શકે છે.

