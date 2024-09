ETV Bharat / bharat

દિલ્હી કોચિંગ અકસ્માતમાં ત્રણ વિદ્યાર્થીઓના મોતના મામલામાં CBIને નોટિસ - COURT ON BAIL PLEAS OF CO OWNERS

6 hours ago

નવી દિલ્હી: જૂના રાજેન્દ્ર નગર વિસ્તારમાં RAUS IAS સ્ટડી સર્કલમાં પાણી ભરાવાને કારણે ત્રણ વિદ્યાર્થીઓના મૃત્યુના કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા ચાર સહ-માલિકોની જામીન અરજી પર સુનાવણી કરતી વખતે દિલ્હી હાઈકોર્ટે CBIને નોટિસ જારી કરી છે. જસ્ટિસ દિનેશ કુમાર શર્માની ખંડપીઠે જામીન અરજી પર આગામી સુનાવણી 11 સપ્ટેમ્બરે કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. જે આરોપીઓએ જામીન અરજી કરી છે તેમાં તેજિંદર સિંહ, પરવિંદર સિંહ, હરવિંદર સિંહ અને સરબજીત સિંહનો સમાવેશ થાય છે. 23 ઓગસ્ટે રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે આ ચારેય આરોપીઓની જામીન અરજી ફગાવી દેવાનો આદેશ આપ્યો હતો. આરોપી તરફથી હાજર રહેલા વકીલે કહ્યું: આ આદેશને હાઈકોર્ટમાં પડકારવામાં આવ્યો છે. રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટમાં જામીનની સુનાવણી દરમિયાન, આ કોચિંગ આરોપીઓ માટે હાજર રહેલા વકીલે કહ્યું હતું કે, "જામીન અરજીની સુનાવણી લાગણીઓના આધારે નહીં પરંતુ કેસ અને કાયદાના તથ્યોના આધારે થવી જોઈએ." તેમણે કહ્યું હતું કે, "જ્યારે એજન્સી પગલાં લેતી નથી, તે પણ ગુનાનો એક ભાગ છે. દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ બધું જ જાણે છે પણ તેઓ કંઈ કરતા નથી." સહ-માલિકોના વકીલે કહ્યું, "મોટા પ્રમાણમાં લોકોની લાગણીઓને શાંત કરવા માટે નિર્દોષ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ માટે આરોપીઓ કેવી રીતે જવાબદાર છે? શું આરોપીઓએ પાવડા ઉપાડીને નાળાઓની સફાઈ શરૂ કરવી જોઈએ?"