અભિષેક બચ્ચનને દિલ્હી હાઇકોર્ટમાંથી મળી સુરક્ષા, વ્યક્તિત્વ સાથે જોડાયેલા પ્રતીકના ઉપયોગ પર રોક લાગી

કોર્ટે કહ્યું કે AI અને Deepfake જેવી ટેકનોલોજી તેમના નામ અને છબીનો દુરુપયોગ કરીને તેમને નુકસાન પહોંચાડી રહી છે.

અભિષેક બચ્ચનને દિલ્હી હાઇકોર્ટમાંથી મળી સુરક્ષા
અભિષેક બચ્ચનને દિલ્હી હાઇકોર્ટમાંથી મળી સુરક્ષા (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2025 at 3:36 PM IST

નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઈકોર્ટે ફિલ્મ અભિનેતા અભિષેક બચ્ચનના નામ, અવાજ અને ફોટોગ્રાફ્સ તેમજ તેમના અંગત સામાનનો અનધિકૃત ઉપયોગ કરવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.

કોર્ટે પોતાના ચૂકાદામાં શું કહ્યું?
જસ્ટિસ તેજસ કારિયાની બેન્ચે કહ્યું કે, વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વ સાથે સંબંધિત કોઈપણ પ્રતીકનો ઉપયોગ તેના ગોપનીયતાના અધિકારનું ઉલ્લંઘન છે અને તે તેના ગૌરવ સાથે જીવવાના અધિકારને પણ અસર કરે છે.

હાઈકોર્ટે તે સંબંધિત URL (વેબલિંક્સ) દૂર કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. જેમાં પરવાનગી વિના અભિષેક બચ્ચનના વ્યક્તિત્વ સાથે સંબંધિત કોઈપણ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટે કહ્યું કે, AI અને ડીપફેક જેવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને તેમના નામ અને છબીનો દુરુપયોગ કરીને માત્ર નાણાકીય નુકસાન જ નથી થઈ રહ્યું. પરંતુ તેમની પ્રતિષ્ઠા, ગૌરવ અને સદ્ભાવનાને પણ નુકસાન થઈ રહ્યું છે.

AI-ડીપફેકના ઉપયોગથી સોશિયલ મીડિયામાં અભદ્ર સામગ્રી અપલોડ થઈ રહી છે
કોર્ટે 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ નિર્ણય અનામત રાખ્યો હતો. સુનાવણી દરમિયાન, અભિષેક બચ્ચન વતી હાજર રહેલા વકીલો પ્રવીણ આનંદ અને ધ્રુવ આનંદે કહ્યું હતું કે, લોકો અરજદારના ચિત્ર અને તેમની પસંદ અને નાપસંદનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. લોકો અભિષેક બચ્ચનનો વ્યાપારી ઉપયોગ પણ કરી રહ્યા છે. AI અને ડીપફેક જેવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને પણ, યુટ્યુબ ચેનલો, ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ્સ અને ફેસબુક પ્રોફાઇલ્સ પર ફોટા, વિડિઓઝ અને અન્ય સેલિબ્રિટીઝ સાથે અભદ્ર સામગ્રી અપલોડ કરવામાં આવી રહી છે.

ગૂગલ કરશે કાર્યવાહી
સુનાવણી દરમિયાન, ગૂગલ વતી હાજર રહેલા વકીલ મમતા રાનીએ કહ્યું હતું કે, કોર્ટના આદેશ પછી તેમનું પ્લેટફોર્મ આવા URL દૂર કરશે.

તમને જણાવી દઈએ કે, અગાઉ હાઇકોર્ટે અભિષેક બચ્ચનની પત્ની અને અભિનેત્રી ઐશ્વર્યા રાયના વ્યક્તિત્વ સાથે સંબંધિત પ્રતીકો અને સામગ્રીનો પરવાનગી વિના ઉપયોગ કરવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. ઐશ્વર્યા રાયની અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, ઐશ્વર્યા નેશન વેલ્થ નામની એક પેઢી તેના લેટરહેડમાં ચેરપર્સન તરીકે ઐશ્વર્યા રાયના ફોટોનો ઉપયોગ કરે છે. જ્યારે ઐશ્વર્યા રાયને આ વિશે કોઈ પૂર્વ જાણકારી નથી. આવું કરવું સંપૂર્ણપણે છેતરપિંડી છે, અરજીમાં તે વેબસાઇટ્સ અને એપ્લિકેશન્સનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે જે તેમના નામનો ઉપયોગ કરતી જોવા મળી છે.

