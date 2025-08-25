નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઈકોર્ટે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ડિગ્રી વિવાદના મામલે કેન્દ્રીય માહિતી આયોગના આદેશ સામે દિલ્હી યુનિવર્સિટી દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજી સ્વીકારી છે અને કેન્દ્રીય માહિતી આયોગના આદેશને રદ કર્યો છે. ન્યાયાધીશ સચિન દત્તાની બેન્ચે કેન્દ્રીય માહિતી આયોગના આદેશને રદ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.
'કોઈ અજાણી વ્યક્તિને ડિગ્રી બતાવી શકાતી નથી': કોર્ટે 27 ફેબ્રુઆરીના રોજ નિર્ણય અનામત રાખ્યો હતો. આ મામલે સુનાવણી દરમિયાન, દિલ્હી યુનિવર્સિટીએ કહ્યું હતું કે, તે કોર્ટને ડિગ્રી બતાવી શકે છે પરંતુ કોઈ અજાણી વ્યક્તિને નહીં. દિલ્હી યુનિવર્સિટી વતી હાજર રહેલા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ કહ્યું હતું કે, એવા વિદ્યાર્થીની ડિગ્રી માગવામાં આવી રહી છે જે આજે દેશના વડા પ્રધાન કોણ છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, દિલ્હી યુનિવર્સિટી પાસે છુપાવવા માટે કંઈ નથી. યુનિવર્સિટી દર વર્ષે એક રજિસ્ટર રાખે છે. મહેતાએ કહ્યું હતું કે, દિલ્હી યુનિવર્સિટી કોર્ટને ડિગ્રી બતાવી શકે છે પરંતુ ડિગ્રી કોઈ અજાણી વ્યક્તિને બતાવી શકાતી નથી.
આરટીઆઈ કાયદા હેઠળ નકારી શકાય નહીં: આ કેસમાં સુનાવણી દરમિયાન, અરજદાર વતી કહેવામાં આવ્યું હતું કે આરટીઆઈ હેઠળ, વિદ્યાર્થીને ડિગ્રી આપવી એ ખાનગી કાર્ય નથી પરંતુ જાહેર કાર્ય છે. સુનાવણી દરમિયાન, અરજદાર વતી હાજર રહેલા વકીલ શાદાન ફરાસતે જણાવ્યું હતું કે, RTI કાયદા હેઠળ, દિલ્હી યુનિવર્સિટી એક જાહેર સત્તામંડળ છે. આવી સ્થિતિમાં, માહિતી માંગનાર વ્યક્તિના હેતુના આધારે કોઈની ડિગ્રી વિશેની માહિતી આપવાનો ઇનકાર કરી શકાતો નથી.
'કોઈની ડિગ્રીથી જાહેર હિત પૂર્ણ થતું નથી': હકીકતમાં, આમ આદમી પાર્ટી સાથે સંકળાયેલા નીરજ શર્માએ RTI કાયદા હેઠળ દિલ્હી યુનિવર્સિટી પાસેથી મોદીની ડિગ્રી વિશે માહિતી માંગી હતી. દિલ્હી યુનિવર્સિટીએ તેને ખાનગી માહિતી ગણાવીને તેને શેર કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
યુનિવર્સિટીના જણાવ્યા અનુસાર, આનાથી કોઈ જાહેર હિત પૂર્ણ થતું નથી. ત્યારબાદ, નીરજ શર્માએ કેન્દ્રીય માહિતી પંચનો સંપર્ક કર્યો, જેણે દિલ્હી યુનિવર્સિટીના માહિતી અધિકારી મીનાક્ષી સહાય પર 25,000 રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો. પંચે ડિગ્રી સંબંધિત માહિતી પૂરી પાડવાનો પણ આદેશ આપ્યો. કેન્દ્રીય માહિતી પંચના આ નિર્ણય સામે દિલ્હી યુનિવર્સિટીએ દિલ્હી હાઇકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો.
આ પણ વાંચો: