ETV Bharat / bharat

રાજધાની દિલ્હીના હાલ બેહાલ, ભારે વરસાદ અને યમુના નદીના પાણીથીરાજધાનીમાં જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ - DELHI FLOOD

યમુના નદીનું વધતું જળસ્તર લોકો માટે સમસ્યા બની ગયું છે. હજારો પરિવારો પોતાના ઘર છોડીને રાહત શિબિરોમાં રહેવા મજબૂર બન્યા છે.

રાજધાની દિલ્હીના હાલ બેહાલ
રાજધાની દિલ્હીના હાલ બેહાલ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 3, 2025 at 12:32 PM IST

1 Min Read

નવી દિલ્હી: રાજધાની દિલ્હીમાં પૂરે તબાહી મચાવવી શરૂ કરી દીધી છે, લોકોના ઘર પાણીમાં ડૂબી ગયા છે. ઘણા ઘરોમાં એટલું પાણી ઘૂસી ગયું છે કે, લોકોને છત પર રાત વિતાવવાની ફરજ પડી છે. યમુના નદી હજુ પણ ભયજનક સપાટીથી ઉપર વહી રહી છે. નિગમ બોધ ઘાટમાં પણ પાણી ઘૂસી ગયું છે.

સતત વરસાદને કારણે યમુના નદીનું જળસ્તર ભયજનક સપાટીથી ઉપર વહી રહ્યું હોવાથી દિલ્હીના મંત્રી પ્રવેશ વર્માએ પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરવા માટે ITO બેરેજની મુલાકાત લીધી હતી. મંત્રી પ્રવેશ વર્માએ કહ્યું, "દિલ્હીના લોકોએ ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી. અમે ખાતરી આપીએ છીએ કે પૂર નહીં આવે. અમે છેલ્લા છ મહિનામાં યમુના નદીની પાણી સંગ્રહ ક્ષમતામાં વધારો કર્યો છે. દરેક વ્યક્તિ સુરક્ષિત છે."

દિલ્હીમાં પૂરથી આ વિસ્તારો પ્રભાવિત

યમુના નદીના પાણીના સ્તરમાં ઝડપથી વધારો થવાને કારણે, ભાલા ઘાટ સંપૂર્ણપણે ડૂબી ગયો છે. દિલ્હીનો કાલિંદી કુંજ વિસ્તાર ડૂબેલો જોવા મળે છે. અહીં રહેતા સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે પાણી 20 ફૂટ વધી ગયું છે અને તે વધુ વધવાની શક્યતા છે. ગાંધી નગરના યમુના ખાદરમાં યમુના નદીનું પાણીનું સ્તર 206.80 મીટર નોંધાયું છે.

યમુના નદી ભયજનક સપાટીના નિશાનથી ઉપર વહી રહી હોવાથી જૂના પુલની તસવીરો સામે આવી છે. દિલ્હીના ટ્રાન્સ-યમુના વિસ્તારના કેટલાક ભાગોમાં, યમુના નદીનું પાણી ઘરોમાં ઘૂસી ગયું છે.

યમુના નદીનું પાણી નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પ્રવેશવા લાગ્યું છે. મયુર વિહાર ફેઝ-1 માં પૂર રાહત શિબિરમાંથી કેટલીક તસવીરો આવી છે. સતત વરસાદ પછી યમુના નદી ઓવરફ્લો થઈ રહી છે અને ખતરાના નિશાનને પાર કરી રહી છે, જેના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને રાહત શિબિરોમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.

  1. પંજાબમાં વરસાદ અને પૂરથી અત્યાર સુધીમાં 29નાં મોત, PM મોદીએ CM માન સાથે વાત કરી, મદદનું આશ્વાસન આપ્યું
  2. અંકલેશ્વરમાં માત્ર દોઢ ઈંચ વરસાદથી જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ, ઘરોમાં પાણી ઘૂસતા લોકોની હાલત કફોડી

નવી દિલ્હી: રાજધાની દિલ્હીમાં પૂરે તબાહી મચાવવી શરૂ કરી દીધી છે, લોકોના ઘર પાણીમાં ડૂબી ગયા છે. ઘણા ઘરોમાં એટલું પાણી ઘૂસી ગયું છે કે, લોકોને છત પર રાત વિતાવવાની ફરજ પડી છે. યમુના નદી હજુ પણ ભયજનક સપાટીથી ઉપર વહી રહી છે. નિગમ બોધ ઘાટમાં પણ પાણી ઘૂસી ગયું છે.

સતત વરસાદને કારણે યમુના નદીનું જળસ્તર ભયજનક સપાટીથી ઉપર વહી રહ્યું હોવાથી દિલ્હીના મંત્રી પ્રવેશ વર્માએ પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરવા માટે ITO બેરેજની મુલાકાત લીધી હતી. મંત્રી પ્રવેશ વર્માએ કહ્યું, "દિલ્હીના લોકોએ ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી. અમે ખાતરી આપીએ છીએ કે પૂર નહીં આવે. અમે છેલ્લા છ મહિનામાં યમુના નદીની પાણી સંગ્રહ ક્ષમતામાં વધારો કર્યો છે. દરેક વ્યક્તિ સુરક્ષિત છે."

દિલ્હીમાં પૂરથી આ વિસ્તારો પ્રભાવિત

યમુના નદીના પાણીના સ્તરમાં ઝડપથી વધારો થવાને કારણે, ભાલા ઘાટ સંપૂર્ણપણે ડૂબી ગયો છે. દિલ્હીનો કાલિંદી કુંજ વિસ્તાર ડૂબેલો જોવા મળે છે. અહીં રહેતા સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે પાણી 20 ફૂટ વધી ગયું છે અને તે વધુ વધવાની શક્યતા છે. ગાંધી નગરના યમુના ખાદરમાં યમુના નદીનું પાણીનું સ્તર 206.80 મીટર નોંધાયું છે.

યમુના નદી ભયજનક સપાટીના નિશાનથી ઉપર વહી રહી હોવાથી જૂના પુલની તસવીરો સામે આવી છે. દિલ્હીના ટ્રાન્સ-યમુના વિસ્તારના કેટલાક ભાગોમાં, યમુના નદીનું પાણી ઘરોમાં ઘૂસી ગયું છે.

યમુના નદીનું પાણી નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પ્રવેશવા લાગ્યું છે. મયુર વિહાર ફેઝ-1 માં પૂર રાહત શિબિરમાંથી કેટલીક તસવીરો આવી છે. સતત વરસાદ પછી યમુના નદી ઓવરફ્લો થઈ રહી છે અને ખતરાના નિશાનને પાર કરી રહી છે, જેના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને રાહત શિબિરોમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.

  1. પંજાબમાં વરસાદ અને પૂરથી અત્યાર સુધીમાં 29નાં મોત, PM મોદીએ CM માન સાથે વાત કરી, મદદનું આશ્વાસન આપ્યું
  2. અંકલેશ્વરમાં માત્ર દોઢ ઈંચ વરસાદથી જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ, ઘરોમાં પાણી ઘૂસતા લોકોની હાલત કફોડી

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI FLOOD UPDATEDELHI RAINFLOOD SITUATION IN DELHIDELHI MONSOONDELHI FLOOD

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.