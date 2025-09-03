નવી દિલ્હી: રાજધાની દિલ્હીમાં પૂરે તબાહી મચાવવી શરૂ કરી દીધી છે, લોકોના ઘર પાણીમાં ડૂબી ગયા છે. ઘણા ઘરોમાં એટલું પાણી ઘૂસી ગયું છે કે, લોકોને છત પર રાત વિતાવવાની ફરજ પડી છે. યમુના નદી હજુ પણ ભયજનક સપાટીથી ઉપર વહી રહી છે. નિગમ બોધ ઘાટમાં પણ પાણી ઘૂસી ગયું છે.
સતત વરસાદને કારણે યમુના નદીનું જળસ્તર ભયજનક સપાટીથી ઉપર વહી રહ્યું હોવાથી દિલ્હીના મંત્રી પ્રવેશ વર્માએ પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરવા માટે ITO બેરેજની મુલાકાત લીધી હતી. મંત્રી પ્રવેશ વર્માએ કહ્યું, "દિલ્હીના લોકોએ ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી. અમે ખાતરી આપીએ છીએ કે પૂર નહીં આવે. અમે છેલ્લા છ મહિનામાં યમુના નદીની પાણી સંગ્રહ ક્ષમતામાં વધારો કર્યો છે. દરેક વ્યક્તિ સુરક્ષિત છે."
#WATCH दिल्ली: भारी बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वीडियो निगमबोध घाट से है। pic.twitter.com/CGoGVgz48S— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 3, 2025
દિલ્હીમાં પૂરથી આ વિસ્તારો પ્રભાવિત
યમુના નદીના પાણીના સ્તરમાં ઝડપથી વધારો થવાને કારણે, ભાલા ઘાટ સંપૂર્ણપણે ડૂબી ગયો છે. દિલ્હીનો કાલિંદી કુંજ વિસ્તાર ડૂબેલો જોવા મળે છે. અહીં રહેતા સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે પાણી 20 ફૂટ વધી ગયું છે અને તે વધુ વધવાની શક્યતા છે. ગાંધી નગરના યમુના ખાદરમાં યમુના નદીનું પાણીનું સ્તર 206.80 મીટર નોંધાયું છે.
#WATCH | Delhi Minister Parvesh Verma says, " there is no need for the people of delhi to panic. we guarantee that there will be no flood. we have increased the water-holding capacity of the yamuna river over the last six months. everyone is safe." https://t.co/ftWdLQMzlA pic.twitter.com/rgH8uefeN3— ANI (@ANI) September 3, 2025
યમુના નદી ભયજનક સપાટીના નિશાનથી ઉપર વહી રહી હોવાથી જૂના પુલની તસવીરો સામે આવી છે. દિલ્હીના ટ્રાન્સ-યમુના વિસ્તારના કેટલાક ભાગોમાં, યમુના નદીનું પાણી ઘરોમાં ઘૂસી ગયું છે.
Kalindi Kunj, Delhi: The Bhala Ghat is completely submerged as the river’s water level has risen sharply pic.twitter.com/vZ88yEmaVm— IANS (@ians_india) September 3, 2025
યમુના નદીનું પાણી નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પ્રવેશવા લાગ્યું છે. મયુર વિહાર ફેઝ-1 માં પૂર રાહત શિબિરમાંથી કેટલીક તસવીરો આવી છે. સતત વરસાદ પછી યમુના નદી ઓવરફ્લો થઈ રહી છે અને ખતરાના નિશાનને પાર કરી રહી છે, જેના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને રાહત શિબિરોમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
VIDEO | Delhi: Visuals of the Old Yamuna Bridge as the Yamuna River continues to flow above the danger mark.— Press Trust of India (@PTI_News) September 3, 2025
Yamuna River water has entered houses in parts of the Trans-Yamuna area of Delhi.#DelhiRains #YamunaRiver
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/66hLYhKevg