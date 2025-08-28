ETV Bharat / bharat

દિલ્હીની 20 કોલેજોને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી, બોમ્બ-ડોગ સ્ક્વોડનું સર્ચ ઓપરેશન - DELHI BOMB THREAT

દિલ્હીની કોલેજોને ઇમેઇલ દ્વારા બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે. હાલમાં, દિલ્હી પોલીસ તેની તપાસ કરી રહી છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
દિલ્હીની કોલેજોને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી (ETV Bharat Gujarat)
Published : August 28, 2025 at 10:50 AM IST

નવી દિલ્હી : ફરી એકવાર, રાજધાની દિલ્હીની 20 થી વધુ કોલેજોને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે. દિલ્હીના ચાણક્યપુરીમાં આવેલી જીસસ એન્ડ મેરી કોલેજ સહિત લગભગ 20 કોલેજોને ધમકીભર્યા ઇમેઇલ મળ્યા છે. જ્યારે દિલ્હી પોલીસને આ અંગે જાણ કરવામાં આવી ત્યારે હંગામો મચી ગયો.

દિલ્હીમાં 20 કોલેજોને મળી બોમ્બની ધમકી : દિલ્હીની 20 થી વધુ કોલેજોને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળ્યા બાદ પોલીસ ટીમ બોમ્બ અને ડોગ સ્ક્વોડ સાથે કોલેજોમાં ઉતાવળમાં પહોંચી ગઈ. સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન, કોલેજની અંદર કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ કે વિસ્ફોટક સામગ્રી મળી ન હતી. ઉપરાંત, ધમકી નકલી હોવાનું બહાર આવ્યું. બીજી તરફ પોલીસને શંકા છે કે ધમકીભર્યો ઇમેઇલ મોકલનાર વ્યક્તિએ VPN નો ઉપયોગ કર્યો હશે.

એક અઠવાડિયામાં 100 થી વધુ કિસ્સા : તમને જણાવી દઈએ કે છેલ્લા એક અઠવાડિયામાં 100 થી વધુ શાળાને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે. પરંતુ દિલ્હીની શાળા-કોલેજો અને હોસ્પિટલોને વારંવાર ધમકી આપવાનો મામલો ગંભીર મુદ્દો બની ગયો છે. 20 ઓગસ્ટના રોજ દિલ્હીની 50 શાળાઓને પણ ધમકીભર્યા ઈમેલ મળ્યા હતા. આ પહેલા પણ, ચાણક્યપુરી અને દિલ્હીની અન્ય શાળાઓને ટપાલ દ્વારા બોમ્બની ધમકીઓ મળી હતી. ગયા વર્ષે પણ ઘણી શાળાને આવી જ ધમકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

સાયબર સેલની મદદથી તપાસ : દિલ્હી પોલીસ આ મામલાની સંપૂર્ણ તપાસ કરી રહી છે. હાલમાં પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે અને કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે તમામ જરૂરી સુરક્ષા પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. પોલીસે શાળાઓ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં વધારાની સતર્કતા રાખવાનો આદેશ આપ્યો છે. દિલ્હી પોલીસ પાસેથી મળેલી માહિતી અનુસાર, અગાઉ મળેલા ધમકીભર્યા ઈમેલના સ્ત્રોતને શોધવા માટે સાયબર સેલની મદદ લેવામાં આવી હતી.

તમને જણાવી દઈએ કે ગયા વર્ષે ડિસેમ્બર મહિનામાં, દિલ્હીની ઘણી શાળાઓને આવા જ ધમકીભર્યા ઈમેલ મળ્યા હતા, જે પાછળથી નકલી સાબિત થયા હતા. આ ધમકીઓએ દિલ્હીના લોકોને ચિંતામાં મૂકી દીધા હતા.

