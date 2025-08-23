ETV Bharat / bharat

National Space Day પર પીએમ મોદીએ કહ્યું, 'ભારત ટૂંક સમયમાં ગગનયાન મિશન શરૂ કરશે' - NATIONAL SPACE DAY

National Space Day પર પીએમ મોદીએ વૈજ્ઞાનિકોને અવકાશના એવા તથ્યો શોધવા વિનંતી કરી જે માનવજાતને લાભદાયી બને.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ફાઇલ ફોટો - PTI
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ફાઇલ ફોટો - PTI (PTI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 23, 2025 at 3:38 PM IST

2 Min Read

નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે અવકાશ વૈજ્ઞાનિકોને માનવતાના ભવિષ્યને ઉજ્જવળ બનાવનારા રહસ્યો ઉજાગર કરવા માટે એક ગહન અવકાશ સંશોધન મિશન માટે તૈયારી કરવા કહ્યું. અગાઉ, તેમણે રાષ્ટ્રીય અવકાશ દિવસ પર અવકાશ સાથે સંકળાયેલા તમામ યુવાનો અને વૈજ્ઞાનિકોને શુભેચ્છા પાઠવી હતી.

રાષ્ટ્રીય અવકાશ દિવસ પર એક વિડીયો સંબોધનમાં, પીએમ મોદીએ જાહેરાત કરી કે ભારત ભવિષ્યના મિશન માટે અવકાશયાત્રીઓનું એક જૂથ બનાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે અને યુવાનોને આ જૂથનો ભાગ બનવા વિનંતી કરી. પીએમ મોદીએ કહ્યું, 'આપણે ચંદ્ર અને મંગળ પર પહોંચી ગયા છીએ. હવે આપણે ઊંડા અવકાશમાં જોવાનું છે, જ્યાં માનવતાના ભવિષ્ય માટે ફાયદાકારક ઘણા રહસ્યો છુપાયેલા છે.'

દેશભરના અવકાશ વૈજ્ઞાનિકો, વિદ્યાર્થીઓ અને નીતિ નિર્માતાઓને સંબોધતા, પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું, 'આખા આકાશગંગાઓની પેલે પાર આપણી ક્ષિતિજ છે, અનંત બ્રહ્માંડ આપણને કહે છે કે કોઈ મર્યાદા અંતિમ નથી અને અવકાશ ક્ષેત્રમાં પણ નીતિ સ્તરે કોઈ અંતિમ મર્યાદા હોવી જોઈએ નહીં. દેશ ઇલેક્ટ્રિક પ્રોપલ્શન અને સેમી-ક્રાયોજેનિક એન્જિન જેવી મહત્વપૂર્ણ ટેકનોલોજીમાં પ્રગતિ કરી રહ્યો છે.’

તેમણે વધુમાં કહ્યું, ‘વૈજ્ઞાનિકોની મહેનતને કારણે, દેશ ટૂંક સમયમાં ગગનયાન મિશન શરૂ કરશે અને અવકાશમાં પોતાનું સ્ટેશન પણ બનાવશે.’ પ્રધાનમંત્રીએ ખાનગી ક્ષેત્રને પણ પૂછ્યું કે શું આગામી પાંચ વર્ષમાં પાંચ સ્ટાર્ટઅપ્સ યુનિકોર્ન બની શકે છે. તેમણે અવકાશ વૈજ્ઞાનિકો અને ઇજનેરોને પૂછ્યું, ‘હું ઈચ્છું છું કે ખાનગી ક્ષેત્ર આગળ આવે. શું આપણે એવા બિંદુ સુધી પહોંચી શકીએ જ્યાં આપણે દર વર્ષે 50 રોકેટ લોન્ચ કરી શકીએ?’

તેમને રાષ્ટ્રીય અવકાશ દિવસની શુભેચ્છા પાઠવી. તેમણે કહ્યું, ‘આ વખતે રાષ્ટ્રીય અવકાશ દિવસની થીમ 'આર્યભટ સે ગગનયાન તક' છે. તેમાં ભૂતકાળનો આત્મવિશ્વાસ અને ભવિષ્યનો સંકલ્પ પણ છે. આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આટલા ટૂંકા સમયમાં, રાષ્ટ્રીય અવકાશ દિવસ આપણા યુવાનોમાં ઉત્સાહ અને આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની ગયો છે.

આ દેશ માટે ગર્વની વાત છે. તાજેતરમાં, ભારતે ખગોળશાસ્ત્ર અને ખગોળ ભૌતિકશાસ્ત્ર પર આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિયાડનું પણ આયોજન કર્યું છે. આ સ્પર્ધામાં 60 થી વધુ દેશોના 300 થી વધુ યુવાનોએ ભાગ લીધો હતો. ભારતીય યુવાનોએ પણ મેડલ જીત્યા છે. આ ઓલિમ્પિયાડ અવકાશ ક્ષેત્રમાં ભારતના ઉભરતા નેતૃત્વનું પ્રતીક છે. હું આ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેનારાઓને અભિનંદન આપું છું.

આ પણ વાંચો:

નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે અવકાશ વૈજ્ઞાનિકોને માનવતાના ભવિષ્યને ઉજ્જવળ બનાવનારા રહસ્યો ઉજાગર કરવા માટે એક ગહન અવકાશ સંશોધન મિશન માટે તૈયારી કરવા કહ્યું. અગાઉ, તેમણે રાષ્ટ્રીય અવકાશ દિવસ પર અવકાશ સાથે સંકળાયેલા તમામ યુવાનો અને વૈજ્ઞાનિકોને શુભેચ્છા પાઠવી હતી.

રાષ્ટ્રીય અવકાશ દિવસ પર એક વિડીયો સંબોધનમાં, પીએમ મોદીએ જાહેરાત કરી કે ભારત ભવિષ્યના મિશન માટે અવકાશયાત્રીઓનું એક જૂથ બનાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે અને યુવાનોને આ જૂથનો ભાગ બનવા વિનંતી કરી. પીએમ મોદીએ કહ્યું, 'આપણે ચંદ્ર અને મંગળ પર પહોંચી ગયા છીએ. હવે આપણે ઊંડા અવકાશમાં જોવાનું છે, જ્યાં માનવતાના ભવિષ્ય માટે ફાયદાકારક ઘણા રહસ્યો છુપાયેલા છે.'

દેશભરના અવકાશ વૈજ્ઞાનિકો, વિદ્યાર્થીઓ અને નીતિ નિર્માતાઓને સંબોધતા, પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું, 'આખા આકાશગંગાઓની પેલે પાર આપણી ક્ષિતિજ છે, અનંત બ્રહ્માંડ આપણને કહે છે કે કોઈ મર્યાદા અંતિમ નથી અને અવકાશ ક્ષેત્રમાં પણ નીતિ સ્તરે કોઈ અંતિમ મર્યાદા હોવી જોઈએ નહીં. દેશ ઇલેક્ટ્રિક પ્રોપલ્શન અને સેમી-ક્રાયોજેનિક એન્જિન જેવી મહત્વપૂર્ણ ટેકનોલોજીમાં પ્રગતિ કરી રહ્યો છે.’

તેમણે વધુમાં કહ્યું, ‘વૈજ્ઞાનિકોની મહેનતને કારણે, દેશ ટૂંક સમયમાં ગગનયાન મિશન શરૂ કરશે અને અવકાશમાં પોતાનું સ્ટેશન પણ બનાવશે.’ પ્રધાનમંત્રીએ ખાનગી ક્ષેત્રને પણ પૂછ્યું કે શું આગામી પાંચ વર્ષમાં પાંચ સ્ટાર્ટઅપ્સ યુનિકોર્ન બની શકે છે. તેમણે અવકાશ વૈજ્ઞાનિકો અને ઇજનેરોને પૂછ્યું, ‘હું ઈચ્છું છું કે ખાનગી ક્ષેત્ર આગળ આવે. શું આપણે એવા બિંદુ સુધી પહોંચી શકીએ જ્યાં આપણે દર વર્ષે 50 રોકેટ લોન્ચ કરી શકીએ?’

તેમને રાષ્ટ્રીય અવકાશ દિવસની શુભેચ્છા પાઠવી. તેમણે કહ્યું, ‘આ વખતે રાષ્ટ્રીય અવકાશ દિવસની થીમ 'આર્યભટ સે ગગનયાન તક' છે. તેમાં ભૂતકાળનો આત્મવિશ્વાસ અને ભવિષ્યનો સંકલ્પ પણ છે. આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આટલા ટૂંકા સમયમાં, રાષ્ટ્રીય અવકાશ દિવસ આપણા યુવાનોમાં ઉત્સાહ અને આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની ગયો છે.

આ દેશ માટે ગર્વની વાત છે. તાજેતરમાં, ભારતે ખગોળશાસ્ત્ર અને ખગોળ ભૌતિકશાસ્ત્ર પર આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિયાડનું પણ આયોજન કર્યું છે. આ સ્પર્ધામાં 60 થી વધુ દેશોના 300 થી વધુ યુવાનોએ ભાગ લીધો હતો. ભારતીય યુવાનોએ પણ મેડલ જીત્યા છે. આ ઓલિમ્પિયાડ અવકાશ ક્ષેત્રમાં ભારતના ઉભરતા નેતૃત્વનું પ્રતીક છે. હું આ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેનારાઓને અભિનંદન આપું છું.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI NATIONAL SPACE DAYDEEP SPACE EXPLORATIONNATIONAL SPACE SCIENTISTSNATIONAL SPACE DAY 2025NATIONAL SPACE DAY

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.