'ઉપરાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણીમાં ક્રોસ વોટિંગ થવાની શક્યતા' - સંજય રાઉતનો દાવો

મુંબઈ: શિવસેના (યુબીટી) સાંસદ સંજય રાઉતે દાવો કર્યો છે કે ઉપરાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણીમાં ક્રોસ વોટિંગ થવાની શક્યતા છે. તેમણે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો કે, "જો ભાજપ પાસે બહુમતી છે, તો વિપક્ષી પક્ષો પાસેથી મત માંગવાની શું જરૂર છે? શું શિવસેનાના મત વિભાજીત થવાનો ભય છે?"
સરમુખત્યારશાહી સામે કડક વલણ: સંજય રાઉતે શુક્રવારે (22 ઓગસ્ટ) મીડિયા સાથે વાત કરી. આ પ્રસંગે તેમણે કહ્યું કે, "ભારત આઘાડી બેઠકમાં, અમે વિપક્ષી પક્ષના સંયુક્ત ઉમેદવાર જસ્ટિસ બી. સુદર્શન રેડ્ડીનું સમર્થન કરવાની જાહેરાત કરી છે."
મુખ્યમંત્રી ફડણવીસ અને સંરક્ષણમંત્રી રાજનાથ સિંહ દ્વારા ઉદ્ધવ ઠાકરે અને શરદ પવારને કરવામાં આવેલા ફોન કોલ્સ શિષ્ટાચારનો ભાગ છે, પરંતુ સરમુખત્યારશાહી સામે અમારું વલણ મક્કમ છે.
..તો મત માંગવાની શું જરૂર છે? : "ભાજપે બાળાસાહેબ ઠાકરે અને શરદ પવારના પક્ષો તોડી નાખ્યા. તેમણે કરોડો રૂપિયામાં ધારાસભ્યો અને સાંસદો ખરીદ્યા અને હવે તેઓ એ જ પક્ષો પાસેથી મત માંગી રહ્યા છે.
સંજય રાઉતે પણ એ જ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો કે જો તમારી પાસે બહુમતી છે, તો મત માંગવાની શું જરૂર છે? શું શિવસેનાના ડુપ્લિકેટ મતો વિભાજીત થવાનો ડર છે?
મત કેમ વિભાજીત થશે? : "ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં બંને ઉમેદવારો દક્ષિણ ભારતના હોવાથી, આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણામાં અસ્વસ્થતા છે.
બાળાસાહેબે પ્રતિભા પાટિલને ટેકો આપ્યો હતો કારણ કે તે મરાઠી હતી. ભાજપને ડર છે કે આંધ્ર-તેલંગાણાના સાંસદો પણ આ જ વલણ અપનાવશે. સંજય રાઉતે કહ્યું, "રાહુલ ગાંધી દ્વારા બનાવેલા વાતાવરણને કારણે ક્રોસ વોટિંગની શક્યતા વધી ગઈ છે.
ફડણવીસે ચાણક્યગીરી ન શીખવવી જોઈએ: આ દરમિયાન, મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે મહારાષ્ટ્રના સાંસદોને સી.પી. રાધાકૃષ્ણનને ટેકો આપવા અપીલ કરી હતી. આ અંગે સંજય રાઉતે કહ્યું, "ફડણવીસે અમને ચાણક્યગીરી ન શીખવવી જોઈએ." રાધાકૃષ્ણન તમિલનાડુના છે."
દેવેન્દ્ર ફડણવીસ પર કટાક્ષ કરતા સંજય રાઉતે કહ્યું, "જો કોઈ મરાઠી ઉમેદવાર હોત, તો ચર્ચા થઈ શકી હોત. અમે બંધારણનું પાલન કરીએ છીએ, તમે તેને કચડી નાખો."
રાજ ઠાકરે-દેવેન્દ્ર ફડણવીસની મુલાકાત: "મનસે પ્રમુખ રાજ ઠાકરેએ ફડણવીસ સાથે મુંબઈમાં સ્થળાંતર કરનારાઓની સમસ્યાઓ, સામાજિક જીવનને લગતી સમસ્યાઓ અને કબૂતર કેસ અંગે ચર્ચા કરી.
સંજય રાઉતે એમ પણ કહ્યું, "આવા મુદ્દાઓ પર વારંવાર બેઠકો થવી જોઈએ. ઉપરાંત, મુખ્યમંત્રી બધા પક્ષો માટે સમાન હોવા જોઈએ."
ભારત-પાકિસ્તાન મેચમાં ભાજપના નેતાઓના પૈસા: સંજય રાઉતે ભારત-પાકિસ્તાન ક્રિકેટ મેચ અંગે ભાજપ અને કેન્દ્ર સરકારની આકરી ટીકા કરી. તેમણે કહ્યું, "અમિત શાહનો પુત્ર ક્રિકેટનો માસ્ટરમાઇન્ડ છે. આ પ્રસંગે, ભાજપનો દેશભક્તિનો ઢોંગ ખુલ્લો પડી ગયો છે."
જો આ મેચ મહારાષ્ટ્ર કે દેશમાં યોજાઈ હોત, તો આપણી શિવસેનાએ તેમને અવરોધ્યા હોત. સંજય રાઉતે કહ્યું, "જો તમારામાં હિંમત હોય, તો આ મેચો મહારાષ્ટ્ર કે દેશમાં યોજો. પછી અમે તમને બતાવીશું. તમારી પાસે તાકાત નથી, તમે ખામીઓ શોધી રહ્યા છો. કારણ કે તમારા પૈસા આમાં રોકાયેલા છે."
