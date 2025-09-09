સીપી રાધાકૃષ્ણન બન્યા દેશના નવા ઉપરાષ્ટ્રપતિ, સુદર્શન રેડ્ડીને હરાવ્યા
સીપી રાધા કૃષ્ણન ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે ચૂંટણી જીતી ગયા છે. તેમને 452 પ્રથમ સંદર્ભ મત મળ્યા છે.
નવી દિલ્હી: NDA ઉમેદવાર સીપી રાધાકૃષ્ણન 15મા ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાયા છે, તેમણે વિપક્ષી ઇન્ડિયા બ્લોકના બી સુદર્શન રેડ્ડીને હરાવ્યા છે. માહિતી અનુસાર, તેમને કુલ 452 મત મળ્યા છે, જ્યારે બી સુદર્શન રેડ્ડીને ફક્ત 300 મત મળી શક્યા છે. અગાઉ, મંગળવારે ચૂંટણી યોજાઈ હતી. આ દરમિયાન 98.2 ટકા મતદાન થયું હતું.
રાજ્યસભાના મહાસચિવ પીસી મોદીએ કહ્યું, "એનડીએ ઉમેદવાર અને મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલ સીપી રાધાકૃષ્ણનને 452 પ્રથમ સંદર્ભ મત મળ્યા છે. તેઓ ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાયા છે... વિપક્ષના ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવાર જસ્ટિસ સુદર્શન રેડ્ડીને 300 પ્રથમ સંદર્ભ મત મળ્યા છે."
98.2 ટકા મતદાન
પીસી મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં 788 લાયક સાંસદોમાંથી 767 એ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જેના પરિણામે 98.2 ટકા મતદાન થયું હતું. આમાં 752 મત માન્ય અને 15 અમાન્ય રહ્યા હતા. તમને જણાવી દઈએ કે ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટે મત ગણતરી સાંજે 6 વાગ્યે શરૂ થઈ હતી. આ પ્રક્રિયા રાજ્યસભાના મહાસચિવ અને રિટર્નિંગ ઓફિસર પીસી મોદીની દેખરેખ હેઠળ નવા સંસદ ભવનમાં કરવામાં આવી હતી.
13 સાંસદોએ મતદાનમાં ભાગ લીધો ન હતો
ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં કુલ 13 સાંસદોએ મતદાનમાં ભાગ લીધો ન હતો. આ યાદીમાં બીજુ જનતા દળના સાત, ભારત રાષ્ટ્ર સમિતિના ચાર, શિરોમણી અકાલી દળના એક અને એક અપક્ષ સાંસદનો સમાવેશ થાય છે. એનડીએ ઉમેદવારની જીત બાદ કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રહલાદ જોશીના નિવાસસ્થાનની બહાર ઉજવણી શરૂ થઈ ગઈ.
મંગળવારે અગાઉ, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, કેન્દ્રીય મંત્રી રાજનાથ સિંહ, અમિત શાહ, લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી, કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને અન્ય ટોચના નેતાઓએ ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદની ચૂંટણીમાં મતદાન કર્યું હતું.
જગદીપ ધનખડે સ્વાસ્થ્યના કારણોસર રાજીનામું આપ્યું હતું
તમને જણાવી દઈએ કે જગદીપ ધનખડે સ્વાસ્થ્યના કારણોસર રાજીનામું આપ્યું હતું. ચંદ્રપુરમ પોનુસામી રાધાકૃષ્ણન, જેઓ NDA ના ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવાર તરીકે જાહેર થયા તે પહેલાં 31 જુલાઈ, 2024 સુધી મહારાષ્ટ્રના 24મા રાજ્યપાલ તરીકે સેવા આપી રહ્યા હતા.