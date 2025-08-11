Essay Contest 2025

આસારામના વચગાળાના જામીન 29 ઓગસ્ટ સુધી લંબાવાયા, તપાસ રિપોર્ટ હાઇકોર્ટને મોકલવાનો આદેશ - ASARAM BAIL

રાજસ્થાન હાઇકોર્ટે આસારામના સારવાર માટે વચગાળાના જામીન 29 ઓગસ્ટ સુધી લંબાવ્યા છે.

Etv Bharat/ File Photo
આસારામ (Etv Bharat/ File Photo)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2025 at 12:12 PM IST

2 Min Read

જોધપુર, રાજસ્થાન: જાતીય શોષણના આરોપમાં આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહેલા આસારામના સારવાર માટે માગેલા વચગાળાના જામીન રાજસ્થાન હાઈકોર્ટે 29 ઓગસ્ટ સુધી લંબાવી દીધા છે. હાઈકોર્ટના જસ્ટિસ દિનેશ મહેતા અને જસ્ટિસ વિનીત કુમાર માથુરની ડિવિઝન બેન્ચમાં આસારામ વતી સારવાર માટે વચગાળાના જામીન લંબાવવાની અરજી કરવામાં આવી હતી. ગુજરાત હાઈકોર્ટ તરફથી 21 ઓગસ્ટ સુધી રાહત મળ્યા બાદ રાજસ્થાન હાઈકોર્ટમાં આ અરજી કરવામાં આવી હતી. આસારામ વતી એડવોકેટ નિશાંત બોરડા અને એડવોકેટ યશપાલ સિંહ રાજપુરોહિતે દલીલો કરી હતી. સરકાર વતી એડિશનલ એડવોકેટ જનરલ દીપક ચૌધરીએ પોતાનો પક્ષ રજૂ કર્યો હતો.

એડવોકેટ યશપાલ સિંહના જણાવ્યા અનુસાર, હાઈકોર્ટે આસારામના વચગાળાના જામીન 29 ઓગસ્ટ સુધી લંબાવી દીધા છે, પરંતુ તે જ સમયે હાઈકોર્ટે નિર્દેશ આપ્યો છે કે અમદાવાદની સરકારી હોસ્પિટલના 3 ડોક્ટરોનું મેડિકલ બોર્ડ બનાવવામાં આવે જે આસારામની તપાસ કરે અને 27 ઓગસ્ટ સુધીમાં તેમનો રિપોર્ટ રજૂ કરે. હાઈકોર્ટે કહ્યું કે મેડિકલ બોર્ડમાં 2 કાર્ડિયાક અને 1 ન્યુરોલોજી ડોક્ટર સહિત નિષ્ણાત ડોક્ટરોનો સમાવેશ થવો જોઈએ અને સંપૂર્ણ તપાસ કર્યા પછી, રિપોર્ટ ઈમેલ દ્વારા હાઈકોર્ટને મોકલવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

નોંધનીય છે કે આસારામ જાતીય સતામણીના આરોપસર 2013થી જોધપુર સેન્ટ્રલ જેલમાં કેદ હતા. ત્યાર બાદ 2018માં, આસારામને આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. આ સમય દરમિયાન, ગુજરાતમાં જાતીય સતામણીના કેસમાં આસારામને પણ આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. આવી સ્થિતિમાં, આસારામે જેલમાંથી બહાર આવવા માટે ઘણી વખત પ્રયાસો કર્યા છે, પરંતુ તેમને રાહત મળી નથી. આ વર્ષે 7 જાન્યુઆરીએ, સુપ્રીમ કોર્ટે ગુજરાત કેસમાં આસારામને 3 મહિનાના વચગાળાના જામીન આપ્યા હતા, ત્યારબાદ રાજસ્થાન હાઇકોર્ટે પણ તે જ શરતો પર 3 મહિનાના વચગાળાના જામીન આપ્યા હતા. વચગાળાના જામીન પૂર્ણ થયા પછી, આસારામે સેન્ટ્રલ જેલમાં આત્મસમર્પણ કર્યું.

7 એપ્રિલ 2025ના રોજ, આસારામના વચગાળાના જામીન ૩ મહિના માટે લંબાવવામાં આવ્યા હતા. 1 જુલાઈના રોજ વચગાળાના જામીન પૂર્ણ થતાં તેમણે આત્મસમર્પણ કરવાનું હતું, પરંતુ રાજસ્થાન હાઈકોર્ટે વચગાળાના જામીન 9 જુલાઈ સુધી લંબાવ્યા હતા. ગુજરાત હાઈકોર્ટે વચગાળાના જામીન એક મહિના માટે લંબાવ્યા હતા, ત્યારબાદ ૮ જુલાઈના રોજ રાજસ્થાન હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી બાદ, આસારામના સારવાર માટે વચગાળાના જામીન એક મહિના એટલે કે 12 ઓગસ્ટ 2025 સુધી લંબાવવામાં આવ્યા છે. આસારામે વચગાળાના જામીન પૂર્ણ થાય તે પહેલાં અરજી કરી હતી, જેમાં 29 ઓગસ્ટ સુધી રાહત આપવામાં આવી છે. આ સાથે, આ વખતે અમદાવાદની સરકારી હોસ્પિટલ પાસેથી આસારામની તપાસ કર્યા બાદ રિપોર્ટ પણ માંગવામાં આવ્યો છે.

