'ઘુસણખોરીના કારણે મુસ્લિમ વસ્તી વધી', અમિત શાહના નિવેદન પર કોંગ્રેસે કહ્યું- 11 વર્ષથી તમે શું કરી રહ્યા છો?
કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ગૃહમંત્રી અમિત શાહની ટીકા કરતા કહ્યું કે વિધાનસભા ચૂંટણીને કારણે આવી ટિપ્પણીઓ કરવામાં આવી રહી છે.
Published : October 12, 2025 at 2:28 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના દેશમાં મુસ્લિમ વસ્તી ઘૂસણખોરીને કારણે વધી છે તેવા નિવેદન પર રાજકીય હોબાળો મચી ગયો છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ NDA સરકાર પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે. પાર્ટીએ પૂછ્યું, "સરકાર છેલ્લા 11 વર્ષથી સત્તામાં છે, તો તેઓ કોને દોષ આપી રહ્યા છે?"
કોંગ્રેસના પ્રવક્તા પવન ખેરાએ કહ્યું કે, ગૃહમંત્રીની ટિપ્પણી સૂચવે છે કે તેમની સરકાર છેલ્લા 11 વર્ષથી નિષ્ક્રિય છે. તેમણે સ્વીકાર્યું કે, તેમની સરકારે કોઈ કામ કર્યું નથી. ખેરાએ કહ્યું કે, શાહે આ નિવેદન જાણી જોઈને આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીઓને પ્રભાવિત કરવા માટે આપ્યું છે.
The Minister of Cooperation said the most uncooperative thing on 10th Oct to fan the Hindu-Muslim fire, and polarise voters ahead of the upcoming elections. He pointed to the increasing population of Muslims on X, to insinuate that there is widespread ‘Muslim infiltration’ in… pic.twitter.com/pmg16jdgV7— Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) October 11, 2025
અમિત શાહે કહ્યું હતું કે, 1951 થી 2011 ની વસ્તી ગણતરીમાં બધા ધર્મોના વસ્તી વૃદ્ધિમાં તફાવત મુખ્યત્વે ઘૂસણખોરીને કારણે હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે, આ સમયગાળા દરમિયાન, મુસ્લિમ વસ્તીમાં 24.6 ટકાનો વધારો થયો હતો, જ્યારે હિન્દુ વસ્તીમાં 4.5 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો. શાહે કહ્યું હતું કે, આ તફાવત પ્રજનનને કારણે નહીં, પરંતુ ઘૂસણખોરીને કારણે હતો, અને ઘૂસણખોરી મુખ્યત્વે પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશથી આવી હતી.
પવન ખેરાએ શાહ પર અગાઉની પોસ્ટ ડિલીટ કરવા બદલ પણ નિશાન સાધ્યું હતું. ખેરાએ કહ્યું કે, ગૃહમંત્રી ચૂંટણી પહેલા મુસ્લિમોને નિશાન બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, પરંતુ તેમના આ પગલાનો દાવ ઉલટો પડ્યો, જેના કારણે તેમને તેમની પોસ્ટ ડિલીટ કરવાની ફરજ પડી. કોંગ્રેસે કહ્યું કે, આ સત્ય છુપાવી શકતું નથી.
कल इस अकाउंट से भाषण के लाइव ट्वीट करते समय एक ट्वीट में टाइपिंग की गलती हो गई थी (जिसे बाद में ठीक कर दिया गया)।— Office of Amit Shah (@AmitShahOffice) October 11, 2025
केंद्रीय गृह मंत्री श्री @AmitShah जी ने कहा कि 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर 24.6% रही (न कि कुल मुस्लिम जनसंख्या, जैसा कि गलती से पोस्ट हो गया… pic.twitter.com/Ee1DnjMYCn
કોંગ્રેસ પાર્ટીએ જણાવ્યું કે, 2005 થી 2013 દરમિયાન, કોંગ્રેસ પાર્ટીએ 88,792 બાંગ્લાદેશી નાગરિકોને દેશનિકાલ કર્યા, જ્યારે ભાજપે છેલ્લા 11 વર્ષમાં 10,000 થી ઓછા લોકોને દેશનિકાલ કર્યા. પવન ખેરાએ કહ્યું કે, અમારી સરકારે વધુ સારું કામ કર્યું, પરંતુ અમે તેના વિશે કોઈ મોટી વાત કરી નથી.
ટ્વિટ ડિલીટ કરવા અંગે, ગૃહમંત્રીએ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં જણાવ્યું કે, આ એકાઉન્ટ પરથી ભાષણ લાઇવ-ટ્વીટ કરતી વખતે એક ટાઈપિંગમાં ભૂલ થઈ ગઈ હતી, (જે પાછળથી સુધારી લેવામાં આવી હતી). તેમણે કહ્યું કે 2001 થી 2011 વચ્ચે મુસ્લિમ વસ્તી વૃદ્ધિ દર 24.6 ટકા હતો (કુલ મુસ્લિમ વસ્તી નહીં, જેમ કે ભૂલથી પોસ્ટ કરવામાં આવ્યું હતું). શાહે કહ્યું કે, આપણો દેશ ધર્મશાળા (હોસ્પિટલ) નથી, અને મોદી સરકાર ઘુસણખોરોને શોધવા, દૂર કરવા અને દેશનિકાલ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
गृह मंत्री होते हुए @AmitShah झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 1951 से 2011 तक मुसलमानों की जनसंख्या सिर्फ 4.04 फीसद बढ़ी है। pic.twitter.com/2EaLgCVG6M— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) October 12, 2025
AIMIM સાંસદ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ પણ ગૃહમંત્રી અમિત શાહના નિવેદનને ખોટા ગણાવ્યું.
