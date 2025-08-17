નવી દિલ્હી: લોકસભામાં નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધી બિહારમાં મતદાન અધિકાર યાત્રા કરી રહ્યા છે. આજથી એટલે કે 17 ઓગસ્ટથી તેઓ SIR વિરૂધ્ધ આ યાત્રાની શરૂઆત કરાવશેે. આ યાત્રા 23 જિલ્લાઓમાં 16 દિવસ સુધી ચાલશે. રાહુલ ગાંધી કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા બિહારમાં SIR સામે મતદારોને જાગૃત કરવાનું કામ કરશે.
પ્રથમ દિવસની યાત્રા રવિવારે રોહતાસના સાસારામ રેલ્વે સ્ટેશન ગ્રાઉન્ડથી શરૂ થઈ છે,અને 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ પટનામાં સમાપ્ત થશે. આ યાત્રા 1300 કિમીથી વધુની હશે. મહાગઠબંધનની આ યાત્રામાં બિહાર વિધાનસભામાં વિપક્ષી નેતા તેજસ્વી યાદવ પણ ભાગ લઈ રહ્યાં છે.
આજે સવારે કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી ગયા આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા હતાં. અહીંથી તેઓ સાસારામ જવા રવાના થયા હતાં. કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને વેણુગોપાલ પણ તેમની સાથે છે. રાહુલ ગાંધી ખાસ વિમાન દ્વારા 11:05 વાગ્યે આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પહોંચ્યા હતા. અહીંથી તેઓ 11:18 વાગ્યે હેલિકોપ્ટર દ્વારા રોહતાસ સાસારામ જવા રવાના થયા. બિહાર કોંગ્રેસના નેતાઓએ ગયા એરપોર્ટ પર તેમનું સ્વાગત કર્યું છે.