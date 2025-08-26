મધુબની, બિહાર: ચૂંટણી પંચ દ્વારા SIR હેઠળ 65 લાખથી વધુ મતદારોના નામ કાઢી નાખવાના વિરોધમાં બિહારમાં ચાલી રહેલી મતદાર અધિકાર યાત્રામાં કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી આજે જોડાયા હતા. રાહુલ ગાંધી અને તેજસ્વી યાદવના નેતૃત્વમાં આ યાત્રા આજે તેના દસમા દિવસે સુપૌલ જિલ્લાથી શરૂ થઈ હતી.
મતદાર અધિકાર યાત્રા મધુબની થઈને દરભંગા બેઝ કેમ્પ પહોંચશે. આ યાત્રામાં પ્રિયંકા ગાંધીની હાજરીના કારણે કાર્યકરો અને સમર્થકોમાં ઉત્સાહનો માહોલ છે. રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી, તેજસ્વી યાદવ, તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી એ. રેવંત રેડ્ડી અને ઈન્ડિયા એલાયન્સના અન્ય નેતાઓ પણ આ યાત્રામાં જોડાયા.
LIVE: Shri @RahulGandhi and other Mahagathbandhan leaders address Samajik Samvad | Voter Adhikar Yatra | Madhubani, Bihar.https://t.co/USltIyg6dp— Bihar Congress (@INCBihar) August 26, 2025
રાહ જુઓ, બિહારમાં મતદારો ઉમેરાશે - રાહુલ ગાંધી
મતદાર અધિકાર યાત્રાના ભાગ રૂપે મધુબનીમાં એક જાહેર સભાને સંબોધતા રાહુલ ગાંધીએ ભાજપ પર પ્રહારો કર્યા. તેમણે કહ્યું કે ચૂંટણી પંચના કારણે અમે મહારાષ્ટ્રમાં હારી ગયા. અમે જીતી રહ્યા હતા ત્યારે અચાનક મતદારોની સંખ્યા વધી ગઈ. બિહારમાં પણ આવી જ સ્થિતિ બનવાની છે. હાલમાં 65 લાખ મતદારો કાઢી નાખવામાં આવ્યા છે. આગામી સમયમાં 65 લાખ મતદારો ઉમેરવા જોઈએ.
जनता का विश्वास खो चुकी भाजपा देश भर में वोट चोरी की साजिशें रच रही है। बिहार में महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, आर्थिक संकट समेत हर मोर्चे पर नाकाम बीजेपी-जेडीयू सरकार जनता का वोट चुरा कर सत्ता में बने रहना चाहती है। लाखों गरीब और वंचित नागरिकों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है।… pic.twitter.com/XOnC3ZcJui— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) August 26, 2025
'દેશભરમાં મત ચોરીનું ષડયંત્ર, ભાજપે લોકોનો વિશ્વાસ ગુમાવ્યો છે' - પ્રિયંકા ગાંધી
પ્રિયંકા ગાંધીએ કહ્યું કે લોકોનો વિશ્વાસ ગુમાવનાર ભાજપ દેશભરમાં મત ચોરી કરવાના ષડયંત્રો રચી રહી છે. બિહારમાં ભાજપ-જેડીયુ સરકાર, જે મોંઘવારી, બેરોજગારી, પલાયન, આર્થિક સંકટ સહિત દરેક મોરચે નિષ્ફળ ગઈ છે, તે લોકોના મત ચોરીને સત્તામાં રહેવા માંગે છે. લાખો ગરીબ અને વંચિત નાગરિકો પાસેથી મતદાનનો અધિકાર છીનવી લેવામાં આવી રહ્યો છે. બંધારણે દરેક ભારતીયને મતદાનનો અધિકાર આપ્યો છે. કોઈ પણ શક્તિ આ અધિકાર છીનવી શકતી નથી. અમે ગરીબ લોકોનો એક પણ મત ચોરી થવા દઈશું નહીં.
આ યાત્રા સાંજે દરભંગા પહોંચશે
આ યાત્રા સાંજે દરભંગા જિલ્લામાં પ્રવેશ કરશે. યાત્રામાં રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી, પ્રદેશ અધ્યક્ષ રાજેશ રામ, કૃષ્ણા અલ્લાવારુ પ્રભારી, સુશીલ પાસી પ્રભારી સચિવ, ધીરજ ગુર્જર યાત્રા સંયોજક, તેજસ્વી યાદવ, દિપાંકર ભટ્ટાચાર્ય, મુકેશ સાહની, રામ નરેશ પાંડે, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ યુવા કોંગ્રેસ વગેરે ઉપસ્થિત રહેશે.
આપને જણાવી દઈએ કે મતદાર અધિકાર યાત્રા 17 ઓગસ્ટે રોહતાસના સાસારામ (ગાંધી મેદાન) થી શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન, રાહુલ ગાંધી, તેજસ્વી યાદવ અને મહાગઠબંધનના અન્ય નેતાઓએ ચૂંટણી પંચના SIR સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.