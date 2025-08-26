ETV Bharat / bharat

'રાહ જુઓ, બિહારમાં 65 લાખ મતદારો ઉમેરાશા', મધુબનીમાં બોલ્યા રાહુલ ગાંધી - VOTER ADHIKAR YATRA IN BIHAR

બિહારમાં ચાલી રહેલી રાહુલ ગાંધીની મતદાર અધિકાર યાત્રાને જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે, ત્યારે આ યાત્રામાં પ્રિયંકા ગાંધી સહિત કોંગ્રેસના અન્ય દિગ્ગજ નેતાઓ પણ જોડાયા.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 26, 2025 at 5:06 PM IST

2 Min Read

મધુબની, બિહાર: ચૂંટણી પંચ દ્વારા SIR હેઠળ 65 લાખથી વધુ મતદારોના નામ કાઢી નાખવાના વિરોધમાં બિહારમાં ચાલી રહેલી મતદાર અધિકાર યાત્રામાં કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી આજે જોડાયા હતા. રાહુલ ગાંધી અને તેજસ્વી યાદવના નેતૃત્વમાં આ યાત્રા આજે તેના દસમા દિવસે સુપૌલ જિલ્લાથી શરૂ થઈ હતી.

મતદાર અધિકાર યાત્રા મધુબની થઈને દરભંગા બેઝ કેમ્પ પહોંચશે. આ યાત્રામાં પ્રિયંકા ગાંધીની હાજરીના કારણે કાર્યકરો અને સમર્થકોમાં ઉત્સાહનો માહોલ છે. રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી, તેજસ્વી યાદવ, તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી એ. રેવંત રેડ્ડી અને ઈન્ડિયા એલાયન્સના અન્ય નેતાઓ પણ આ યાત્રામાં જોડાયા.

રાહ જુઓ, બિહારમાં મતદારો ઉમેરાશે - રાહુલ ગાંધી

મતદાર અધિકાર યાત્રાના ભાગ રૂપે મધુબનીમાં એક જાહેર સભાને સંબોધતા રાહુલ ગાંધીએ ભાજપ પર પ્રહારો કર્યા. તેમણે કહ્યું કે ચૂંટણી પંચના કારણે અમે મહારાષ્ટ્રમાં હારી ગયા. અમે જીતી રહ્યા હતા ત્યારે અચાનક મતદારોની સંખ્યા વધી ગઈ. બિહારમાં પણ આવી જ સ્થિતિ બનવાની છે. હાલમાં 65 લાખ મતદારો કાઢી નાખવામાં આવ્યા છે. આગામી સમયમાં 65 લાખ મતદારો ઉમેરવા જોઈએ.

'દેશભરમાં મત ચોરીનું ષડયંત્ર, ભાજપે લોકોનો વિશ્વાસ ગુમાવ્યો છે' - પ્રિયંકા ગાંધી

પ્રિયંકા ગાંધીએ કહ્યું કે લોકોનો વિશ્વાસ ગુમાવનાર ભાજપ દેશભરમાં મત ચોરી કરવાના ષડયંત્રો રચી રહી છે. બિહારમાં ભાજપ-જેડીયુ સરકાર, જે મોંઘવારી, બેરોજગારી, પલાયન, આર્થિક સંકટ સહિત દરેક મોરચે નિષ્ફળ ગઈ છે, તે લોકોના મત ચોરીને સત્તામાં રહેવા માંગે છે. લાખો ગરીબ અને વંચિત નાગરિકો પાસેથી મતદાનનો અધિકાર છીનવી લેવામાં આવી રહ્યો છે. બંધારણે દરેક ભારતીયને મતદાનનો અધિકાર આપ્યો છે. કોઈ પણ શક્તિ આ અધિકાર છીનવી શકતી નથી. અમે ગરીબ લોકોનો એક પણ મત ચોરી થવા દઈશું નહીં.

આ યાત્રા સાંજે દરભંગા પહોંચશે

આ યાત્રા સાંજે દરભંગા જિલ્લામાં પ્રવેશ કરશે. યાત્રામાં રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી, પ્રદેશ અધ્યક્ષ રાજેશ રામ, કૃષ્ણા અલ્લાવારુ પ્રભારી, સુશીલ પાસી પ્રભારી સચિવ, ધીરજ ગુર્જર યાત્રા સંયોજક, તેજસ્વી યાદવ, દિપાંકર ભટ્ટાચાર્ય, મુકેશ સાહની, રામ નરેશ પાંડે, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ યુવા કોંગ્રેસ વગેરે ઉપસ્થિત રહેશે.

આપને જણાવી દઈએ કે મતદાર અધિકાર યાત્રા 17 ઓગસ્ટે રોહતાસના સાસારામ (ગાંધી મેદાન) થી શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન, રાહુલ ગાંધી, તેજસ્વી યાદવ અને મહાગઠબંધનના અન્ય નેતાઓએ ચૂંટણી પંચના SIR સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.

  1. બિહારમાં મતદાર અધિકાર યાત્રાનો આજે સાતમો દિવસ, કટિહારથી રાહુલ અને તેજસ્વીની ગર્જના
  2. 'PM મોદીનો ડિગ્રી વિવાદ દબાવવા માટે આપ નેતાના ઘરે ઈડીના દરોડા': ઈસુદાન ગઢવી, રેશમા પટેલે કહ્યું EDને ગુજરાત મોકલો

મધુબની, બિહાર: ચૂંટણી પંચ દ્વારા SIR હેઠળ 65 લાખથી વધુ મતદારોના નામ કાઢી નાખવાના વિરોધમાં બિહારમાં ચાલી રહેલી મતદાર અધિકાર યાત્રામાં કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી આજે જોડાયા હતા. રાહુલ ગાંધી અને તેજસ્વી યાદવના નેતૃત્વમાં આ યાત્રા આજે તેના દસમા દિવસે સુપૌલ જિલ્લાથી શરૂ થઈ હતી.

મતદાર અધિકાર યાત્રા મધુબની થઈને દરભંગા બેઝ કેમ્પ પહોંચશે. આ યાત્રામાં પ્રિયંકા ગાંધીની હાજરીના કારણે કાર્યકરો અને સમર્થકોમાં ઉત્સાહનો માહોલ છે. રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી, તેજસ્વી યાદવ, તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી એ. રેવંત રેડ્ડી અને ઈન્ડિયા એલાયન્સના અન્ય નેતાઓ પણ આ યાત્રામાં જોડાયા.

રાહ જુઓ, બિહારમાં મતદારો ઉમેરાશે - રાહુલ ગાંધી

મતદાર અધિકાર યાત્રાના ભાગ રૂપે મધુબનીમાં એક જાહેર સભાને સંબોધતા રાહુલ ગાંધીએ ભાજપ પર પ્રહારો કર્યા. તેમણે કહ્યું કે ચૂંટણી પંચના કારણે અમે મહારાષ્ટ્રમાં હારી ગયા. અમે જીતી રહ્યા હતા ત્યારે અચાનક મતદારોની સંખ્યા વધી ગઈ. બિહારમાં પણ આવી જ સ્થિતિ બનવાની છે. હાલમાં 65 લાખ મતદારો કાઢી નાખવામાં આવ્યા છે. આગામી સમયમાં 65 લાખ મતદારો ઉમેરવા જોઈએ.

'દેશભરમાં મત ચોરીનું ષડયંત્ર, ભાજપે લોકોનો વિશ્વાસ ગુમાવ્યો છે' - પ્રિયંકા ગાંધી

પ્રિયંકા ગાંધીએ કહ્યું કે લોકોનો વિશ્વાસ ગુમાવનાર ભાજપ દેશભરમાં મત ચોરી કરવાના ષડયંત્રો રચી રહી છે. બિહારમાં ભાજપ-જેડીયુ સરકાર, જે મોંઘવારી, બેરોજગારી, પલાયન, આર્થિક સંકટ સહિત દરેક મોરચે નિષ્ફળ ગઈ છે, તે લોકોના મત ચોરીને સત્તામાં રહેવા માંગે છે. લાખો ગરીબ અને વંચિત નાગરિકો પાસેથી મતદાનનો અધિકાર છીનવી લેવામાં આવી રહ્યો છે. બંધારણે દરેક ભારતીયને મતદાનનો અધિકાર આપ્યો છે. કોઈ પણ શક્તિ આ અધિકાર છીનવી શકતી નથી. અમે ગરીબ લોકોનો એક પણ મત ચોરી થવા દઈશું નહીં.

આ યાત્રા સાંજે દરભંગા પહોંચશે

આ યાત્રા સાંજે દરભંગા જિલ્લામાં પ્રવેશ કરશે. યાત્રામાં રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી, પ્રદેશ અધ્યક્ષ રાજેશ રામ, કૃષ્ણા અલ્લાવારુ પ્રભારી, સુશીલ પાસી પ્રભારી સચિવ, ધીરજ ગુર્જર યાત્રા સંયોજક, તેજસ્વી યાદવ, દિપાંકર ભટ્ટાચાર્ય, મુકેશ સાહની, રામ નરેશ પાંડે, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ યુવા કોંગ્રેસ વગેરે ઉપસ્થિત રહેશે.

આપને જણાવી દઈએ કે મતદાર અધિકાર યાત્રા 17 ઓગસ્ટે રોહતાસના સાસારામ (ગાંધી મેદાન) થી શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન, રાહુલ ગાંધી, તેજસ્વી યાદવ અને મહાગઠબંધનના અન્ય નેતાઓએ ચૂંટણી પંચના SIR સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.

  1. બિહારમાં મતદાર અધિકાર યાત્રાનો આજે સાતમો દિવસ, કટિહારથી રાહુલ અને તેજસ્વીની ગર્જના
  2. 'PM મોદીનો ડિગ્રી વિવાદ દબાવવા માટે આપ નેતાના ઘરે ઈડીના દરોડા': ઈસુદાન ગઢવી, રેશમા પટેલે કહ્યું EDને ગુજરાત મોકલો

For All Latest Updates

TAGGED:

CONGRESS LEADER PRIYANKA GANDHISIRCONGRESS LEADER RAHUL GANDHIVOTER ADHIKAR YATRA IN BIHAR

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.