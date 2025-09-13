રાહુલ ગાંધીના ડેટાબેઝ પર આંગળી ચીંધનારને કોંગ્રેસ બતાવ્યો અરીસો, ભાજપને લીધી આડેહાથ
કોંગ્રેસે ભાજપના તે આરોપને નકારી કાઢ્યા છે, જેમાં રાહુલ ગાંધીના 7 ઓગસ્ટના ડેટાને વિદેશમાં બનાવવામાં આવ્યો હોવાનો આરોપ લગાવાયો છે.
Published : September 13, 2025 at 2:01 PM IST
નવી દિલ્હી: ગત મહિનામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી દ્વારા પસ્તૃત કરવામાં આવેલા મત ચોરીના આંકડાને લઈને ભાજપે રાહુલ ગાંધી પર જનતાને ગેરમાર્ગે દોરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે, ત્યારે આ ભાજપના આ દાવાઓની કોંગ્રેસે ટીકા કરી છે, કોંગ્રેસે કહ્યું છે કે, હજી અન્ય ખુલાસાઓ થવાના છે.
રાહુલ ગાંધીએ 7 ઓગસ્ટના રોજ આ ખુલાસો કર્યો હતો, જ્યારે તેમણે ડેટા રજૂ કર્યો હતો અને દાવો કર્યો હતો કે મહાદેવપુરા વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં 1 લાખથી વધુ નકલી મતદારોએ 2024ની રાષ્ટ્રીય ચૂંટણીમાં બેંગલુરુ સેન્ટ્રલ લોકસભા બેઠક પર ભાજપના ઉમેદવારની જીત થઈ હતી.
રાહુલ ગાંધીએ અગાઉ 7 ઓગસ્ટના પોતાના ખુલાસાને 'એટમ બોમ્બ' ગણાવ્યા હતા. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં, કોંગ્રેસના સાંસદે પુનરોચ્ચાર કર્યો છે કે ભાજપ દ્વારા કથિત મત ચોરી સંબંધિત 'હાઇડ્રોજન બોમ્બ' બનવા જઈ રહ્યો છે. કોંગ્રેસના વિવિધ રાજ્ય એકમો મત ચોરીના ડેટા પર સંશોધન કરી રહ્યા છે. જો કે, એવી અટકળો છે કે આગામી ખુલાસાઓ 2024ની હરિયાણા વિધાનસભા ચૂંટણી અને વડા પ્રધાન મોદીની વારાણસી લોકસભા બેઠક સાથે સંબંધિત હોઈ શકે છે.
કોંગ્રેસના આંતરિક સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, 7 ઓગસ્ટથી રાહુલ ગાંધીના મત ચોરીના વારંવારના દાવાઓએ ભાજપને એટલો બધો હચમચાવી દીધો હતો કે, ભગવા પક્ષને એવો આરોપ લગાવવાની ફરજ પડી હતી કે મહાદેવપુરાના દસ્તાવેજો ખરેખર વિદેશમાં બનાવાયા હતા, અને લોપ LoP ના ખુલાસા એક ષડયંત્રનો ભાગ હતા.
પાર્ટીના આંતરિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ભાજપે કોંગ્રેસ દ્વારા શેર કરાયેલા મત ચોરીના દસ્તાવેજો સંબંધિત ટેકનિકલ વિગતોનો ઉલ્લેખ કરીને કહ્યું છે કે, માહિતી વિદેશમાં સંકલિત કરવામાં આવી હતી કારણ કે બનાવવામાં આવેલી ફાઇલોમાં સમય ઝોન તફાવત દેખાઈ રહ્યો હતો.
કોંગ્રેસના આંતરિક સૂત્રોએ દાવો કર્યો હતો કે રાહુલ દ્વારા બતાવવામાં આવેલ પ્રેઝન્ટેશન ભારતમાં બનાવવામાં આવ્યું હતું અને સમય ઝોન તફાવત ફક્ત એક સોફ્ટવેર ખામી હતી. તેમણે વધુમાં દાવો કર્યો હતો કે ભગવા પક્ષ PDF ના મેટાડેટા (ડેટા માહિતી) ને યોગ્ય રીતે સમજી શક્યો નથી અને એક "નિર્માણ તારીખ" પસંદ કરી છે, જોકે અન્ય બધી તારીખો સ્પષ્ટ રીતે ભારતીય સમય સાથે મેળ ખાય છે.
આંતરિક સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે એક જગ્યાએ ફક્ત 1 કલાકનો તફાવત હતો, જે એડોબ સોફ્ટવેરમાં એક સામાન્ય ખામી હતી અને આવી વિસંગતતાઓ ઘણીવાર સોફ્ટવેર ભૂલો, સિસ્ટમ સેટિંગ્સ અથવા મેન્યુઅલ ઘડિયાળમાં ફેરફારને કારણે ઉદ્ભવે છે.
AICCના કાર્યકારી બીએમ સંદીપે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "સત્યથી વધુ કંઈ હોઈ શકે નહીં. મહાદેવપુરાનો ડેટા ચૂંટણી પંચનો હતો અને કોંગ્રેસ ટીમ દ્વારા તેનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું હતું. તે વિરોધ પક્ષના નેતા દ્વારા રાષ્ટ્રીય મીડિયા સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. વિરોધ પક્ષના નેતા દ્વારા લગાવવામાં આવેલા આરોપોનો જવાબ આપવાને બદલે, ચૂંટણી પંચ મૌન રહ્યું છે, પરંતુ ભાજપ પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યું છે. તેઓ મત ચોરીના વધુ ખુલાસાથી ચિંતિત છે અને અમારા નેતાને બદનામ કરવાનો શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, પરંતુ તે કામ કરશે નહીં."
સંદીપ મહારાષ્ટ્રનો હવાલો સંભાળે છે, જ્યાં કોંગ્રેસે 2024ની વિધાનસભા ચૂંટણી હાર્યા બાદ શરૂઆતમાં મત ચોરીના આરોપો લગાવ્યા હતા. કોંગ્રેસ-શિવસેના (UBT) અને NCP-SP ના બનેલા વિપક્ષી ગઠબંધનને ફક્ત 46 બેઠકો મળી હતી, જ્યારે ભાજપ-શિવસેના-NCP ના બનેલા શાસક ગઠબંધને 288 માંથી 230 બેઠકો જીતી હતી.
કોંગ્રેસના નેતાઓને આશ્ચર્ય થયું કે, એક મહિના વીતી ગયા પછી પણ રાહુલના આરોપો પર ચૂંટણી પંચ તરફથી કોઈ જવાબ કેમ નથી મળ્યો, જ્યારે ત્રણ ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરોએ એક મીડિયા કોન્ક્લેવ દરમિયાન કહ્યું હતું કે ચૂંટણી પંચે તેમના પહેલા મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર પાસેથી સોગંદનામું માંગવાને બદલે તેમના દ્વારા લગાવવામાં આવેલા આરોપોની તપાસ કરવી જોઈતી હતી.
AICCના કાર્યકારી જિતેન્દ્ર બઘેલે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "મત ચોરીના નારાએ લોકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે, કારણ કે તે માત્ર એક આરોપ નથી, પરંતુ કારણ કે મતદારો તેની સાથે જોડાય છે. વિવિધ રાજ્યોમાંથી મતદાર યાદીઓમાં મોટા પાયે ગેરરીતિઓના અહેવાલો છે. અમે તેની તપાસ કરી રહ્યા છીએ. મને ખબર નથી કે મત ચોરી વિશે કઈ માહિતી આવી રહી છે, પરંતુ એક વાત સ્પષ્ટ છે કે, જ્યારે પણ અમારા નેતાએ જે કહ્યું, ત્યારે તે જ કર્યું. મત ચોરીના આરોપો આગામી બિહાર ચૂંટણીમાં ભાજપને નુકસાન પહોંચાડવાના છે." તેમણે કહ્યું, "ચૂંટણી પંચ મૌન છે અને ભાજપ અમારા નેતા પર હુમલો કરી રહ્યું છે, આ તેમની મિલીભગત દર્શાવે છે." હરિયાણાના કાર્યભાર સંભાળતા બઘેલે સ્વીકાર્યું કે આ ઉત્તરીય રાજ્યની મતદાર યાદીઓમાં ઘણી ગેરરીતિઓ થઈ હતી અને આરોપ લગાવ્યો હતો કે ભગવા પક્ષે ગયા વર્ષે યોજાયેલી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં સત્તા જાળવી રાખવા માટે મત ચોરી કર્યા હતા. કોંગ્રેસે હરિયાણામાં કુલ 90 બેઠકોમાંથી 37 બેઠકો જીતી હતી, જે સામાન્ય બહુમતીથી 9 ઓછી હતી, અને તે પણ ફક્ત 22,000 મતોના માર્જિનથી.
હરિયાણાના પ્રભારી બઘેલે સ્વીકાર્યું કે ઉત્તરીય રાજ્યની મતદાર યાદીઓમાં ઘણી ગેરરીતિઓ હતી અને આરોપ લગાવ્યો કે ભગવા પક્ષે ગયા વર્ષની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં સત્તા જાળવી રાખવા માટે મતોની ચોરી કરી હતી. કોંગ્રેસે હરિયાણામાં કુલ 90 બેઠકોમાંથી 37 બેઠકો જીતી, જે સાદી બહુમતીથી 9 ઓછી હતી, અને તે પણ ફક્ત 22,000 મતોના માર્જિનથી.