નવી દિલ્હી: દેશના લોકો માટે રાહતના સમાચાર છે. ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ કોમર્શિયલ એલપીજી ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં 51.50 રૂપિયાનો ઘટાડો કર્યો છે. નવી કિંમતો આજથી એટલે કે, 1 સપ્ટેમ્બર, 2025 થી લાગુ થશે.કિંમતોમાં આ ઘટાડો ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી નવીનતમ માસિક સમીક્ષા પછી કરવામાં આવ્યો છે. આનાથી દેશભરના કોમર્શિયલ ગ્રાહકોને રાહત મળશે.
સોમવાર, 1 સપ્ટેમ્બરથી, દિલ્હીમાં 19 કિલોગ્રામના કોમર્શિયલ એલપીજી સિલિન્ડરનો છૂટક વેચાણ ભાવ 1580 રૂપિયા થશે.
જોકે, 14.2 કિલોગ્રામના ઘરેલુ એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં ઘટાડાથી વ્યવસાયોને, ખાસ કરીને રેસ્ટોરન્ટ માલિકોને રાહત મળશે.
ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ પણ ૧ ઓગસ્ટના રોજ કોમર્શિયલ એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં 33.50 રૂપિયાનો ઘટાડો કર્યો હતો. આ પહેલા 1 જુલાઈના રોજ પણ ભાવમાં 58.50 રૂપિયાનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો.
જૂન મહિનાથી કોમર્શિયલ એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં ઘટાડાનો આ ટ્રેન્ડ ચાલુ છે, જ્યારે તેલ કંપનીઓએ કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં 24 રૂપિયાનો ઘટાડો જાહેર કર્યો હતો અને તેની કિંમત 1,723.50 રૂપિયા થઈ ગઈ હતી. એપ્રિલમાં, 19 કિલોગ્રામના કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમત 1,762 રૂપિયા હતી.
રિપોર્ટ મુજબ, ભારતમાં કુલ એલપીજીનો લગભગ 90 ટકા ઉપયોગ ઘરેલુ રસોઈમાં થાય છે. બાકીના 10 ટકાનો ઉપયોગ વાણિજ્યિક, ઔદ્યોગિક અને ઓટોમોટિવ ક્ષેત્રોમાં થાય છે. છેલ્લા દાયકામાં, ભારતમાં ઘરેલુ એલપીજી કનેક્શન એપ્રિલ 2025 સુધીમાં બમણા થઈને લગભગ 33 કરોડ થઈ ગયા છે.