કોલ્ડ્રિફ કફ સીરપ કેસમાં શ્રીસન કંપનીના માલિકની ધરપકડ
છિંદવાડાના પોલીસ અધિક્ષકે જણાવ્યું કે, કંપનીના માલિકની બુધવારે મોડી રાત્રે ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
Published : October 9, 2025 at 2:50 PM IST
તમિલનાડુ : ઝેરી કફ સીરપ પીવાથી લગભગ 20 બાળકોના મોતથી દેશભરમાં ભારે હોબાળો મચી ગયો છે. મધ્યપ્રદેશ પોલીસે આ સંદર્ભમાં મોટી સફળતા મેળવી છે. કાર્યવાહી કરતા પોલીસે ચેન્નાઈમાં શ્રીસન મેડિકલ્સના માલિક એસ. રંગનાથનની ધરપકડ કરી છે.
કોલ્ડ્રિફ કફ સીરપ કેસમાં પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરી છે. MP પોલીસ દ્વારા શ્રીસન મેડિકલ્સના માલિકની અટકાયત કર્યા બાદ, કડક પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડાના પોલીસ અધિક્ષક અજય પાંડેએ જણાવ્યું કે, શ્રીસન ફાર્માના માલિક એસ. રંગનાથનની બુધવારે મોડી રાત્રે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેમને ચેન્નાઈ (તમિલનાડુ)ની કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે અને ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ મેળવ્યા બાદ છિંદવાડા લાવવામાં આવશે.
Children's death linked to cough syrup | Chhindwara SP Ajay Pandey tells ANI that Sresan Pharma owner S Ranganathan was arrested last night. He will be presented before Chennai court (in Tamil Nadu) and brought to Chhindwara (MP) after securing transit remand.— ANI (@ANI) October 9, 2025
આરોપી પર ઈનામ જાહેર : આ કેસની ગંભીરતાને જોતા મધ્યપ્રદેશ પોલીસ માટે શ્રીસન મેડિકલ્સના માલિકને પકડવાનું મહત્વપૂર્ણ બની ગયું હતું. આ હેતુ માટે ઈનામની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, અને આરોપીઓને મદદ કરનારા શખ્સો પર 20,000 રૂપિયાનું ઇનામ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. રંગનાથનની ધરપકડ કરવા માટે એક ખાસ સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) ની પણ રચના કરવામાં આવી હતી.
#WATCH | Tamil Nadu: Visuals outside Sresan Pharma in Kancheepuram district. Madhya Pradesh's Chhindwara Police have arrested Sresan Pharma owner S Ranganathan in connection with children's death linked to cough syrup. He will be produced before Chennai court and brought to… pic.twitter.com/9CjZvaVlIa— ANI (@ANI) October 9, 2025
કોલ્ડ્રિફ કફ સીરપ કેસ : છિંદવાડા વહીવટીતંત્રના જણાવ્યા અનુસાર, કોલ્ડ્રિફ કફ સીરપ પીધા પછી બાળકોને ઉલટી, પેશાબમાં બળતરા અને તાવ જેવા લક્ષણનો અનુભવ થયો. ડોકટરોએ તેમને કિડની ફેલ્યોર હોવાનું નિદાન કર્યું. મૃત્યુ પામેલા તમામ બાળકો 2 થી 5 વર્ષની ઉંમરના હતા. જેમ જેમ તેમની સ્થિતિ વધુ ખરાબ થતી ગઈ, તેમ તેમ નાગપુર અને ભોપાલની હોસ્પિટલોમાં ઘણા બાળકોને દાખલ કરવામાં આવ્યા. કેસોમાં વધારો જોઈને, દેશભરના ઘણા રાજ્યોમાં કફ સિરપ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.
"બાળકોના મોત માટે તમિલનાડુ સરકારને જવાબદાર" : નરેન્દ્ર શિવાજી પટેલ
મધ્યપ્રદેશના આરોગ્ય રાજ્યમંત્રી નરેન્દ્ર શિવાજી પટેલે બાળકોના મોત માટે તમિલનાડુ સરકારને જવાબદાર ઠેરવી હતી. નરેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય સરકારે ઘોર બેદરકારી દાખવી છે. મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડા અને બેતુલમાં કફ સિરપના કારણે મૃત્યુના પ્રથમ કિસ્સા નોંધાયા હતા, જ્યાં છેલ્લા બે અઠવાડિયામાં ઘણા બાળકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. ત્યારબાદ, રાજસ્થાનના કેટલાક જિલ્લામાંથી પણ કફ સિરપ પીવાથી મૃત્યુના અહેવાલ આવ્યા હતા.
આ પણ વાંચો...