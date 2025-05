ETV Bharat / bharat

કર્નલ સોફિયા કુરેશી પર વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી કેસ, મંત્રી વિજય શાહની ધરપકડ પર રોક યથાવત - SC COL SOFIYA QURESHI

કર્નલ સોફિયા પર કરાયેલી વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી કેસ ( Etv Bharat/canva )

Published : May 28, 2025 at 1:59 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 3:14 PM IST

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે આજે બુધવારે પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ઓપરેશન સિંદૂર વિશે મીડિયાને માહિતી આપનાર કર્નલ સોફિયા કુરેશી વિરુદ્ધ ટિપ્પણી કરવા બદલ ભાજપના મંત્રી કુંવર વિજય શાહની ધરપકડ પર રોક લગાવવાના પોતાના વચગાળાના આદેશને લંબાવ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટ સમક્ષ પેન્ડિંગ કાર્યવાહી પણ બંધ કરી દીધી કારણ કે સુપ્રીમ કોર્ટ આ મામલા પર વિચાર કરી રહી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે ડીઆઈજી પોલીસ દ્વારા રજૂ કરાયેલ સ્ટેટસ રિપોર્ટનો અભ્યાસ કર્યો જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ત્રણ આઈપીએસ અધિકારીઓની એસઆઈટીની રચના કરવામાં આવી હતી અને 21 મેના રોજ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. એસઆઈટી રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે વધુ સામગ્રી એકત્રિત કરવામાં આવી છે, સાક્ષીઓના નિવેદનો નોંધવામાં આવ્યા છે અને તપાસ પ્રારંભિક તબક્કામાં છે. આપને જણાવી દઈએ કે મંગળવારે સુપ્રીમ કોર્ટે તેની રજિસ્ટ્રીને કર્નલ સોફિયા કુરેશી વિરુદ્ધ મધ્યપ્રદેશના આદિજાતિ કલ્યાણ મંત્રી વિજય શાહ દ્વારા કરવામાં આવેલી વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણીઓની તપાસ કરી રહેલી સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) દ્વારા દાખલ કરાયેલ સ્ટેટસ રિપોર્ટ સ્વીકારવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન કર્નલ સોફિયા કુરેશીએ મીડિયાને માહિતી આપી હતી. સોફિયા કુરેશી ભારતીય સેનાના અધિકારી છે. રાજ્ય સરકારના વકીલ દ્વારા મૌખિક ઉલ્લેખ બાદ, ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ દીપાંકર દત્તાની બેન્ચે સુપ્રીમ કોર્ટ રજિસ્ટ્રીને SITના સ્ટેટસ રિપોર્ટને રેકોર્ડ પર લેવા કહ્યું. આ ઘટનાક્રમ એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતની આગેવાની હેઠળની બેન્ચ બુધવારે શાહની સ્પેશિયલ લીવ પિટિશન (SLP) પર ફરી સુનાવણી શરૂ કરવા જઈ રહી છે. આમાં, મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટના આદેશને પડકારવામાં આવ્યો છે. આમાં, રાજ્યમંત્રી વિરુદ્ધ તેમની વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી બદલ FIR નોંધવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો. ઓપરેશન સિંદૂર વિશે વાત કરતી વખતે, શાહે કર્નલ સોફિયા કુરેશી વિશે કથિત રીતે વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી કરી હતી, જેના કારણે દેશભરમાં રોષ ફેલાયો હતો. ગયા અઠવાડિયે, સુપ્રીમ કોર્ટે રાજ્યના પોલીસ મહાનિર્દેશકને મધ્યપ્રદેશ કેડરના ત્રણ વરિષ્ઠ IPS અધિકારીઓની SIT બનાવવાનો આદેશ આપ્યો હતો, જેમાં એક મહિલા IPS અધિકારીનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ ઘટનાની તપાસનો પણ આદેશ આપ્યો હતો.

