ETV Bharat / bharat

રાજકોટના શખ્સે દિલ્હીના CM રેખા ગુપ્તાને તમાચો મારવાનો કર્યો પ્રયાસ, પોલીસે કરી અટકાયત - CM REKHA GUPTA ATTACKED

દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા પર જાહેર સુનાવણી દરમિયાન હુમલો કરનાર એક શખ્સને પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે. ભાજપે આ હુમલાને રાજકીય ષડયંત્ર ગણાવ્યું છે.

દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા
દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 20, 2025 at 11:01 AM IST

Updated : August 20, 2025 at 12:34 PM IST

2 Min Read

નવી દિલ્હી: દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા પર જાહેર સુનાવણી કાર્યક્રમ દરમિયાન હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાની ઘટના સામે આવી છે. આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે મુખ્યમંત્રી તેમના સરકારી નિવાસસ્થાન કેમ્પ ઓફિસમાં સામાન્ય લોકોની ફરિયાદો સાંભળી રહ્યા હતા. આ અણધાર્યા હુમલાથી રાજધાનીમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે.

મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયના જણાવ્યા અનુસાર, તેઓ સ્વસ્થ છે, તેમણે કહ્યું છે કે તેમના કાર્યક્રમો રદ કરવામાં આવશે નહીં. જોકે, આ હુમલો થતાં જ ઘટનાસ્થળે અરાજકતા મચી ગઈ હતી અને અધિકારીઓએ તાત્કાલિક સુરક્ષા વ્યવસ્થાને એલર્ટ કરી દીધી હતી.

કોણ છે હુમલાખોર ?

સુરક્ષા કર્મચારીઓએ તાત્કાલિક હુમલાખોરને પકડી લીધો. તે લગભગ 35 વર્ષનો છે. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં તેણે પોતાનું નામ રાજેશ ખીમજીભાઈ સકરીયા જણાવ્યું છે અને તે રાજકોટનો રહેવાસી છે. તેણે દાવો કર્યો હતો કે તે મુખ્યમંત્રી પર એક વ્યક્તિગત સમસ્યાને લઈને ગુસ્સે હતો જેનો ઉકેલ આવી રહ્યો ન હતો. પોલીસે તાત્કાલિક તેને કસ્ટડીમાં લીધો અને વધુ પૂછપરછ ચાલુ છે.

પાડોશીએ કહ્યું, રાજેશ ખુબ જ શાંત, દયાળું અને શિવભક્ત

કોઠારીયામાં રહેણાંક ધરાવતા આરોપી રાજેશ સકરીયાના પાડોશી સુરેશ ભાઈએ સમાચાર એજેન્સી ANIને જણાવ્યું હતું કે, અમે તેમને છેલ્લાં પાંચ વર્ષથી ઓળખીએ છીએ, તે ખુબ શાંત અને સરળ સ્વભાવનો માણસ છે, આ ઉપરાંત તે ઘરે ઘરે જઈને શ્વાન અને ગાય માટે લોકો પાસેથી ખાવાનું માંગવાનું કાર્ય કરે છે અને શિવજીનો ભક્ત છે, બીજી કોઈ સમસ્યા નથી. પાડોશીએ વધુમાં કહ્યું કે, રાજેશ સકરીયાના માતા-પિતા અને ભાઈ પણ ખુબ જ સીધા છે, તેનો નાના ભાઈ પરિણીત છે અને રીક્ષા ચલાવીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે તેનું નામ પણ કોઈ ઝઘડા કે વિવાદમાં નથી આવ્યું.

જોકે આ હુમલા પછી, મુખ્યમંત્રીને તાત્કાલિક તેમના ખાનગી ચેમ્બરમાં લઈ જવામાં આવ્યા. એક સત્તાવાર નિવેદનમાં, મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયે જણાવ્યું હતું કે મુખ્યમંત્રી સુરક્ષિત છે અને તેમને કોઈ ઈજા થઈ નથી. જોકે, ડોકટરોની એક ટીમે તેમની તપાસ કરી અને તેમને થોડો સમય આરામ કરવાની સલાહ આપી.

  1. "ભાજપ દિલ્હીમાં ગરીબોને નષ્ટ કરવાનું કાવતરું ઘડી રહી છે", વિપક્ષના નેતાએ લગાવ્યો આક્ષેપ
  2. દિલ્હી સરકારની પ્રથમ કેબિનેટ બેઠક : આયુષ્માન યોજનાને મળી મંજૂરી, CAGનો રિપોર્ટ ગૃહમાં રજૂ થશે

નવી દિલ્હી: દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા પર જાહેર સુનાવણી કાર્યક્રમ દરમિયાન હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાની ઘટના સામે આવી છે. આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે મુખ્યમંત્રી તેમના સરકારી નિવાસસ્થાન કેમ્પ ઓફિસમાં સામાન્ય લોકોની ફરિયાદો સાંભળી રહ્યા હતા. આ અણધાર્યા હુમલાથી રાજધાનીમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે.

મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયના જણાવ્યા અનુસાર, તેઓ સ્વસ્થ છે, તેમણે કહ્યું છે કે તેમના કાર્યક્રમો રદ કરવામાં આવશે નહીં. જોકે, આ હુમલો થતાં જ ઘટનાસ્થળે અરાજકતા મચી ગઈ હતી અને અધિકારીઓએ તાત્કાલિક સુરક્ષા વ્યવસ્થાને એલર્ટ કરી દીધી હતી.

કોણ છે હુમલાખોર ?

સુરક્ષા કર્મચારીઓએ તાત્કાલિક હુમલાખોરને પકડી લીધો. તે લગભગ 35 વર્ષનો છે. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં તેણે પોતાનું નામ રાજેશ ખીમજીભાઈ સકરીયા જણાવ્યું છે અને તે રાજકોટનો રહેવાસી છે. તેણે દાવો કર્યો હતો કે તે મુખ્યમંત્રી પર એક વ્યક્તિગત સમસ્યાને લઈને ગુસ્સે હતો જેનો ઉકેલ આવી રહ્યો ન હતો. પોલીસે તાત્કાલિક તેને કસ્ટડીમાં લીધો અને વધુ પૂછપરછ ચાલુ છે.

પાડોશીએ કહ્યું, રાજેશ ખુબ જ શાંત, દયાળું અને શિવભક્ત

કોઠારીયામાં રહેણાંક ધરાવતા આરોપી રાજેશ સકરીયાના પાડોશી સુરેશ ભાઈએ સમાચાર એજેન્સી ANIને જણાવ્યું હતું કે, અમે તેમને છેલ્લાં પાંચ વર્ષથી ઓળખીએ છીએ, તે ખુબ શાંત અને સરળ સ્વભાવનો માણસ છે, આ ઉપરાંત તે ઘરે ઘરે જઈને શ્વાન અને ગાય માટે લોકો પાસેથી ખાવાનું માંગવાનું કાર્ય કરે છે અને શિવજીનો ભક્ત છે, બીજી કોઈ સમસ્યા નથી. પાડોશીએ વધુમાં કહ્યું કે, રાજેશ સકરીયાના માતા-પિતા અને ભાઈ પણ ખુબ જ સીધા છે, તેનો નાના ભાઈ પરિણીત છે અને રીક્ષા ચલાવીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે તેનું નામ પણ કોઈ ઝઘડા કે વિવાદમાં નથી આવ્યું.

જોકે આ હુમલા પછી, મુખ્યમંત્રીને તાત્કાલિક તેમના ખાનગી ચેમ્બરમાં લઈ જવામાં આવ્યા. એક સત્તાવાર નિવેદનમાં, મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયે જણાવ્યું હતું કે મુખ્યમંત્રી સુરક્ષિત છે અને તેમને કોઈ ઈજા થઈ નથી. જોકે, ડોકટરોની એક ટીમે તેમની તપાસ કરી અને તેમને થોડો સમય આરામ કરવાની સલાહ આપી.

  1. "ભાજપ દિલ્હીમાં ગરીબોને નષ્ટ કરવાનું કાવતરું ઘડી રહી છે", વિપક્ષના નેતાએ લગાવ્યો આક્ષેપ
  2. દિલ્હી સરકારની પ્રથમ કેબિનેટ બેઠક : આયુષ્માન યોજનાને મળી મંજૂરી, CAGનો રિપોર્ટ ગૃહમાં રજૂ થશે
Last Updated : August 20, 2025 at 12:34 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CM REKHA GUPTA ATTACKCM REKHA GUPTADELHI CM REKHA GUPTADELHI POLICECM REKHA GUPTA ATTACKED

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.