નવી દિલ્હી: દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા પર જાહેર સુનાવણી કાર્યક્રમ દરમિયાન હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાની ઘટના સામે આવી છે. આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે મુખ્યમંત્રી તેમના સરકારી નિવાસસ્થાન કેમ્પ ઓફિસમાં સામાન્ય લોકોની ફરિયાદો સાંભળી રહ્યા હતા. આ અણધાર્યા હુમલાથી રાજધાનીમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે.
મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયના જણાવ્યા અનુસાર, તેઓ સ્વસ્થ છે, તેમણે કહ્યું છે કે તેમના કાર્યક્રમો રદ કરવામાં આવશે નહીં. જોકે, આ હુમલો થતાં જ ઘટનાસ્થળે અરાજકતા મચી ગઈ હતી અને અધિકારીઓએ તાત્કાલિક સુરક્ષા વ્યવસ્થાને એલર્ટ કરી દીધી હતી.
A mishap happened during Jan Sunvai at CM Residence, Civil Lines. Delhi BJP President Virendraa Sachdeva strongly condemns the attack on CM Rekha Gupta during the weekly Jan Sunvai. Police inquiry to reveal details: Delhi BJP— ANI (@ANI) August 20, 2025
કોણ છે હુમલાખોર ?
સુરક્ષા કર્મચારીઓએ તાત્કાલિક હુમલાખોરને પકડી લીધો. તે લગભગ 35 વર્ષનો છે. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં તેણે પોતાનું નામ રાજેશ ખીમજીભાઈ સકરીયા જણાવ્યું છે અને તે રાજકોટનો રહેવાસી છે. તેણે દાવો કર્યો હતો કે તે મુખ્યમંત્રી પર એક વ્યક્તિગત સમસ્યાને લઈને ગુસ્સે હતો જેનો ઉકેલ આવી રહ્યો ન હતો. પોલીસે તાત્કાલિક તેને કસ્ટડીમાં લીધો અને વધુ પૂછપરછ ચાલુ છે.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले व्यक्ति की तस्वीर। आधिकारिक सूत्रों द्वारा तस्वीर की पुष्टि की गई है। https://t.co/QidRbXOMeP pic.twitter.com/4wX5A9XI6P— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 20, 2025
પાડોશીએ કહ્યું, રાજેશ ખુબ જ શાંત, દયાળું અને શિવભક્ત
કોઠારીયામાં રહેણાંક ધરાવતા આરોપી રાજેશ સકરીયાના પાડોશી સુરેશ ભાઈએ સમાચાર એજેન્સી ANIને જણાવ્યું હતું કે, અમે તેમને છેલ્લાં પાંચ વર્ષથી ઓળખીએ છીએ, તે ખુબ શાંત અને સરળ સ્વભાવનો માણસ છે, આ ઉપરાંત તે ઘરે ઘરે જઈને શ્વાન અને ગાય માટે લોકો પાસેથી ખાવાનું માંગવાનું કાર્ય કરે છે અને શિવજીનો ભક્ત છે, બીજી કોઈ સમસ્યા નથી. પાડોશીએ વધુમાં કહ્યું કે, રાજેશ સકરીયાના માતા-પિતા અને ભાઈ પણ ખુબ જ સીધા છે, તેનો નાના ભાઈ પરિણીત છે અને રીક્ષા ચલાવીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે તેનું નામ પણ કોઈ ઝઘડા કે વિવાદમાં નથી આવ્યું.
#WATCH | Rajkot, Gujarat | Accused Rajesh Khimji's neighbour, Sureshbhai, says, " i have known him for the last 5-6 years. he is a simple and generous man who has a love for animals."— ANI (@ANI) August 20, 2025
according to delhi police, rajesh khimji attacked delhi cm rekha gupta during 'jan sunvai' in… pic.twitter.com/eTThvwfjU1
જોકે આ હુમલા પછી, મુખ્યમંત્રીને તાત્કાલિક તેમના ખાનગી ચેમ્બરમાં લઈ જવામાં આવ્યા. એક સત્તાવાર નિવેદનમાં, મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયે જણાવ્યું હતું કે મુખ્યમંત્રી સુરક્ષિત છે અને તેમને કોઈ ઈજા થઈ નથી. જોકે, ડોકટરોની એક ટીમે તેમની તપાસ કરી અને તેમને થોડો સમય આરામ કરવાની સલાહ આપી.