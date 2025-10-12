'તે મોડી રાત્રે હોસ્ટેલની બહાર કેમ હતી?' દુર્ગાપુર ગેંગરેપ પર મમતા બેનર્જીએ સવાલ ઉઠાવ્યા
ઓડિશાના જલેશ્વરની એક મેડિકલ વિદ્યાર્થિની કોલેજ કેમ્પસની બહાર ફરવા ગઈ હતી ત્યારે તેના પર સામૂહિક બળાત્કાર થયો હતો.
Published : October 12, 2025 at 4:58 PM IST
કોલકાતા : પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ છોકરીઓને રાત્રે હોસ્ટેલ છોડવાનું ટાળવા વિનંતી કરી છે. દુર્ગાપુરમાં એક ખાનગી મેડિકલ કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી ઓડિશાની MBBS વિદ્યાર્થીની પર થયેલા ગેંગરેપના પગલે, બેનર્જીએ છોકરીઓને તેમની સલામતી અંગે વધુ સતર્ક રહેવા વિનંતી કરી. તેમના મતે, દરેક વ્યક્તિએ તેમની સલામતી અંગે સતર્ક રહેવું જોઈએ.
આ દરમિયાન, મમતા બેનર્જીએ આજે ઉત્તર બંગાળની પરિસ્થિતિ અંગે કેન્દ્ર સરકાર પર નિશાન સાધ્યું. તેમણે કહ્યું કે તેઓ કેન્દ્રીય સહાયની રાહ જોઈ રહ્યા નથી. રાજ્ય સરકારે ઉત્તર બંગાળના પુનર્નિર્માણ માટે પહેલ કરી છે.
#WATCH | Kolkata, WB: On the alleged gangrape of an MBBS student in Durgapur, CM Mamata Banerjee says, " this is a private college. three weeks ago, three girls were raped on the beach in odisha. what action is being taken by the odisha government?... the girl was studying in a… pic.twitter.com/ugQrQwNeW7— ANI (@ANI) October 12, 2025
તે રાત્રે 12:30 વાગ્યે કેવી રીતે બહાર નીકળી ગઈ?
રવિવારે ઉત્તર બંગાળના પ્રવાસે જતા પહેલા, તેમણે એરપોર્ટ પર પત્રકારોને કહ્યું, "ખાનગી મેડિકલ કોલેજની સુરક્ષાની જવાબદારી કોની છે? તે રાત્રે 12:30 વાગ્યે કેવી રીતે બહાર નીકળી ગઈ?" જોકે, પોલીસ ઘટનાની તપાસ કરી રહી છે અને મુખ્યમંત્રીએ ગુનેગારો સામે કડક કાર્યવાહીનું આશ્વાસન આપ્યું છે.
મુખ્યમંત્રીએ એમ પણ કહ્યું, "છોકરી એક ખાનગી મેડિકલ કોલેજની વિદ્યાર્થીની છે. ત્રણ અઠવાડિયા પહેલા ઓડિશાના એક બીચ પર ત્રણ છોકરીઓ પર બળાત્કાર થયો હતો. ઓડિશા સરકારે શું પગલાં લીધા છે? ખાનગી મેડિકલ કોલેજ માટે કોણ જવાબદાર છે? ફક્ત પોલીસ જ આ મામલાને શ્રેષ્ઠ રીતે ઉકેલી શકે છે."
આ ઘટનાથી હું આઘાત પામી છું
મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ તમામ રાજ્ય અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોની સરકારોને આવી ઘટનાઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાનો સંદેશ આપ્યો છે. તેમણે કહ્યું, "જ્યારે પણ બંગાળમાં આવું કંઈક બને છે, ત્યારે આપણે કોઈ પણ વસ્તુને હળવાશથી લેતા નથી. બધું જ મહત્વપૂર્ણ છે. આ ઘટનાથી હું આઘાત પામી છું. છોકરી એક ખાનગી મેડિકલ કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી હતી. તે રાત્રે 12:30 વાગ્યે કેવી રીતે બહાર જઈ શકે?"
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "જ્યાં સુધી મને ખબર છે, આ ઘટના જંગલમાં બની હતી. મને ખબર નથી કે રાત્રે 12:30 વાગ્યે શું થયું. તપાસ ચાલી રહી છે. ખાનગી મેડિકલ કોલેજોએ પણ તેમના વિદ્યાર્થીઓની જવાબદારી લેવી જોઈએ. તેમણે છોકરીઓની આસપાસ, ખાસ કરીને રાત્રે વધુ સતર્ક રહેવું જોઈએ."
વિદ્યાર્થી કોલેજ કેમ્પસની બહાર ફરવા ગયો હતો
નોંધનીય છે કે શુક્રવારે રાત્રે ઓડિશાના જલેશ્વરની એક મેડિકલ વિદ્યાર્થિની તેના મિત્ર સાથે મેડિકલ કોલેજ કેમ્પસની બહાર ફરવા ગઈ હતી. બંને દુર્ગાપુર સરકારી કોલેજની બાજુમાં આવેલા મોહન બાગાન એવન્યુ પર ચાલી રહ્યા હતા. જ્યારે કેટલાક પુરુષો તેને અંધારામાં જંગલમાં લઈ ગયા, ત્યારે તેના પર સામૂહિક બળાત્કાર ગુજારવામાં આવ્યો. એવો પણ આરોપ છે કે ઘટના દરમિયાન છોકરીનો મિત્ર તેને છોડીને ભાગી ગયો હતો. તે થોડી વાર પછી પાછો ફર્યો અને પીડિતાને ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરી.
પીડિતાના પરિવારનો દાવો છે કે ગેંગરેપમાં પાંચ લોકો સામેલ હતા. બધા આરોપીઓ પીડિતાને ઓળખતા નહોતા. તપાસકર્તાઓ હવે પીડિતાના મિત્રની ભૂમિકાની પણ તપાસ કરી રહ્યા છે. પોલીસે આ ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
