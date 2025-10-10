SITએ કંપનીના માલિક રંગનાથનના રિમાન્ડ મેળવ્યા, પોલીસ તેમની 10 દિવસ પૂછપરછ કરશે
મધ્યપ્રદેશમાં 22 બાળકોના મૃત્યુ માટે જવાબદાર કફ સિરપ ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીના માલિક ગોવિંદન રંગનાથનના 10 દિવસના રિમાન્ડ SITએ મંજૂર કર્યા.
Published : October 10, 2025 at 7:34 PM IST
છિંદવાડા : મધ્યપ્રદેશમાં ઝેરી કફ સિરપથી 22 બાળકોના મૃત્યુના કેસમાં SITએ દવા કંપની શ્રીસન ફાર્માસ્યુટિકલ્સના માલિક ગોવિંદન રંગનાથનની ચેન્નાઈથી ધરપકડ કરી હતી. રંગનાથનને છિંદવાડા જિલ્લાના પારસિયાની કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટ પરિસરની બહાર કડક પોલીસ બંદોબસ્ત છે.
અગાઉ, મધ્યપ્રદેશ SIT ટીમ રંગનાથનને ચેન્નાઈથી ફ્લાઇટ દ્વારા નાગપુર લાવી હતી. કડક પોલીસ સુરક્ષા હેઠળ સવારે 7 વાગ્યે નાગપુર એરપોર્ટથી કાર દ્વારા છિંદવાડા લાવવામાં આવ્યો હતો.
SIT તેને કસ્ટડીમાં લેશે અને પૂછપરછ કરશે
રંગનાથનને વાહનોના કાફલામાં નાગપુરથી છિંદવાડા લાવવામાં આવ્યો હતો. પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, દવા કંપનીના માલિકને પોલીસ રિમાન્ડ પર લેવા માટે કોર્ટમાં વિનંતી કરવામાં આવશે. કસ્ટડીમાં લીધા પછી, રંગનાથનને ઝેરી કફ સિરપ અંગે વિવિધ ખૂણાથી પૂછપરછ કરવામાં આવશે. કોલ્ડ્રિફ કફ સિરપના ઉત્પાદનમાં થયેલી અનિયમિતતાઓ અને મધ્યપ્રદેશમાં આ ઝેરી કફ સિરપના વેચાણમાં સામેલ વ્યક્તિઓ વિશે તેમને પૂછવામાં આવશે.
રંગનાથન સતત સ્થાન બદલતો હતો, ચેન્નાઈમાં ધરપકડ
મધ્યપ્રદેશમાં ઝેરી કફ સિરપથી મૃત્યુ પામેલા બાળકોની સંખ્યામાં વધારો થતાં, મુખ્ય આરોપી, શ્રીસન ફાર્માસ્યુટિકલ્સના માલિક, રંગનાથન ગોવિંદન રંગનાથન ભૂગર્ભમાં કામ કરી રહ્યો હતો. એવું કહેવાય છે કે રંગનાથન વિદેશ ભાગી જવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. જોકે, સખત શોધખોળ બાદ મધ્યપ્રદેશની વિશેષ તપાસ ટીમે ચેન્નાઈમાં તેની ધરપકડ કરી.
રંગનાથનને પકડવા માટે, છિંદવાડા પોલીસે 12 સભ્યોની વિશેષ તપાસ ટીમની રચના કરી, જેમાંથી છ ટીમ તેને પકડવા માટે તમિલનાડુના ચેન્નાઈ ગઈ. આરોપી રંગનાથન ધરપકડથી બચવા માટે સતત પોતાનું સ્થાન બદલતો રહ્યો.
કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવે તે પહેલાં મેડિકલ
છિંદવાડાના એસપી અજય પાંડેએ જણાવ્યું હતું કે, "પરાસિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપી સામે જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. ત્યારબાદ, પારસિયા સિવિલ હોસ્પિટલમાં તબીબી તપાસ કરવામાં આવશે. તબીબી તપાસ પછી, આરોપીને પારસિયા સિવિલ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે અને પોલીસ વધુ પૂછપરછ માટે રિમાન્ડ માંગશે.
જો કોર્ટ રિમાન્ડ મંજૂર કરશે, તો કેસ સંબંધિત પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવશે, જેમાં ઘણી વિગતો બહાર આવવાની અપેક્ષા છે. દરમિયાન, પ્રિસ્ક્રિપ્શન લખનાર ડૉક્ટર, પ્રવીણ સોની, પહેલેથી જ ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે."
ઝેરી કફ સિરપને કારણે અત્યાર સુધીમાં 22 બાળકોના મોત થયા છે.
મધ્યપ્રદેશમાં ઝેરી કફ સિરપથી અત્યાર સુધીમાં 22 બાળકોના મોત થયા છે. આમાંથી 19 બાળકો છિંદવાડા જિલ્લાના, બે બેતુલના અને એક પધુર્ણાનો છે. આ ઘટનામાં મધ્યપ્રદેશ સરકાર બચાવની સ્થિતિમાં છે અને જવાબદારો સામે ઝડપી કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. ઝેરી સિરપથી પ્રભાવિત પાંચ બાળકો હાલમાં નાગપુરની વિવિધ હોસ્પિટલોમાં ગંભીર હાલતમાં સારવાર હેઠળ છે. મુખ્યમંત્રી ડૉ. મોહન યાદવે ગુરુવારે આ બાળકોની મુલાકાત લીધી હતી.
અત્યાર સુધીમાં ઘણા અધિકારીઓને સજા થઈ ચૂકી છે.
બાળકોના મૃત્યુમાં કડક કાર્યવાહી કરતા, સરકારે ત્રણ અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કર્યા છે: શોભિત કોસ્તા, ડેપ્યુટી ડ્રગ કંટ્રોલર (ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન કંટ્રોલ ઓથોરિટી), ભોપાલ; શરદ જૈન, ડ્રગ ઇન્સ્પેક્ટર, જબલપુર; અને ગૌરવ શર્મા, ડ્રગ ઇન્સ્પેક્ટર, છિંદવાડાને. ફૂડ એન્ડ ડ્રગ કંટ્રોલરની બદલી કરવામાં આવી છે.
