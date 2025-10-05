ETV Bharat / bharat

છિંદવાડામાં બાળકોનો મૃત્યુઆંક 14 પર પહોંચ્યો, નાયબ મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું "સરકાર આ મામલે કડક કાર્યવાહી કરશે"

મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડામાં કિડનીના ચેપથી મૃત્યુ પામેલા બાળકોની સંખ્યા 14 પર પહોંચી ગઈ છે, એડીએમએ પુષ્ટિ આપી. નાયબ મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

છિંદવાડામાં બાળકોનો મૃત્યુઆંક 14 પર પહોંચ્યો
છિંદવાડામાં બાળકોનો મૃત્યુઆંક 14 પર પહોંચ્યો (ETV Bharat)
Published : October 5, 2025 at 7:12 PM IST

છિંદવાડા: મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડાના પારસિયા વિકાસ બ્લોકમાં કિડની ફેલ્યોરથી મૃત્યુ પામેલા બાળકોની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. મૃત્યુઆંક ૧૪ પર પહોંચ્યો હોવાના અહેવાલ છે. છિંદવાડાના એડીએમ ધીરેન્દ્ર સિંહે આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે. વહીવટીતંત્ર આ મામલે કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે. સીરપ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. વધુમાં, કંપનીના સીરપની તપાસ કરવામાં આવશે. એક સરકારી ડૉક્ટરની અટકાયત કરવામાં આવી છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી રાજેન્દ્ર શુક્લા આ મામલે કડક કાર્યવાહીનું વચન આપી રહ્યા છે.

છિંદવાડામાં ૧૪ બાળકોના મૃત્યુ

છિંદવાડાના એડીએમ ધીરેન્દ્ર સિંહે જણાવ્યું કે 14 લોકોને મુખ્યમંત્રીએ જાહેર કરેલી 4 લાખ રૂપિયાની સહાય મળી છે. આમાંથી 11 બાળકો પારસિયાના, 2 છિંદવાડાના અને 1 ચોરાઈના છે. હાલમાં આઠ બાળકો દાખલ છે, ચાર સરકારી હોસ્પિટલમાં, એક એઈમ્સમાં અને ત્રણ ખાનગી હોસ્પિટલમાં. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે 2 વર્ષની બાળકી યોગિતા ઠાકરેની કબર ખોદી કાઢવામાં આવશે અને પારસિયામાં પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવશે.

મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આવશે, પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવશે

યોગિતા ઠાકરેના અંતિમ સંસ્કાર શનિવારે કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે મૃતક છોકરીના પરિવારે પોસ્ટમોર્ટમ માટે વિનંતી કરી હતી. વધુમાં, ડ્રગ ઇન્સ્પેક્ટરની એક ટીમ મેડિકલ સ્ટોર્સ પર પ્રતિબંધિત દવાઓની તપાસ કરી રહી છે અને કાર્યવાહી કરી રહી છે.

નાયબ મુખ્યમંત્રી કહે છે કે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે

આ મુદ્દાને વધતા જોતા, કોંગ્રેસે રાજ્ય સરકાર પર નિશાન સાધ્યું છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી રાજેન્દ્ર શુક્લાએ કહ્યું, "કોઈને બચાવવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. સરકાર મામલાના મૂળ સુધી જશે. ગુનેગારો સામે શક્ય તેટલી કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે." તેમણે ઉમેર્યું કે ઉત્પાદક કંપનીને ક્યારેય ક્લીન ચીટ આપવામાં આવી નથી. 1 ઓક્ટોબરના રોજ તમિલનાડુ સરકારને એક પત્ર લખવામાં આવ્યો હતો, જેમાં તમામ દવાઓ અને સિરપની તાત્કાલિક તપાસ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવી હતી.

રાજ્યમાં સીરપ પર તાત્કાલિક પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો

1 ઓક્ટોબરના રોજ, ત્યાં એક પત્ર મોકલવામાં આવ્યો હતો, અને જબલપુરમાં કોલ્ડ ડ્રિંક સીરપનો હાલનો સ્ટોક સીલ કરવામાં આવ્યો હતો. રિપોર્ટ ન આવે ત્યાં સુધી કોલ્ડ ડ્રિંક સીરપ વેચવામાં આવશે નહીં. રિપોર્ટ મળતાની સાથે જ સમગ્ર મધ્યપ્રદેશમાં તેના પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટના પછી, ગમે ત્યાં સીરપ વેચવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો અને ફેક્ટરી સામે તાત્કાલિક FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી, અને જે ડૉક્ટરે તે લખી આપ્યું હતું તેને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યું હતું.

રાજેન્દ્ર શુક્લાએ કહ્યું, "હવે જવાબદારી લેવાનો સમય છે."

નાયબ મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે સરકાર આ બાબત પ્રત્યે ખૂબ જ સંવેદનશીલ છે. તેમણે કહ્યું કે આ પરિસ્થિતિના કારણો ઉભા થયા છે. તેઓ તેના મૂળ સુધી પહોંચશે અને શક્ય તેટલા કડક પગલાં લેશે. નાયબ મુખ્યમંત્રીના રાજીનામાની વિપક્ષની માંગ અંગે, તેમણે કહ્યું, "તેઓ અમારી પાર્ટી જે નક્કી કરે છે તે કરીએ છીએ. હવે અમારી જવાબદારીઓ નિભાવવાનો સમય છે."

22 સપ્ટેમ્બરના રોજ ત્રણ બાળકોના મૃત્યુ પછી આ કેસ પ્રકાશમાં આવ્યો

અત્યાર સુધીના આ કેસ અંગે, 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ પ્રથમ કેસ પ્રકાશમાં આવ્યા હતા. છિંદવાડાના પારસિયા ડેવલપમેન્ટ બ્લોકમાં બાળકોને સામાન્ય શરદી અને તાવ માટે સારવાર આપવામાં આવી હતી. થોડા સમય પછી, તેમને કિડનીમાં ચેપ લાગ્યો હતો. છિંદવાડા પછી, આ બાળકોને નાગપુરમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં પરીક્ષણોમાં કિડનીમાં ચેપ હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. આ સમય દરમિયાન, ત્રણ બાળકો મૃત્યુ પામ્યા હતા, જ્યારે બાકીના બાળકો દાખલ રહ્યા હતા.

મૃત્યુઆંક ત્રણથી વધીને નવ થયો, પછી 14 થયો

આ સંખ્યા વધીને નવ થઈ, પછી શનિવારે રાત્રે 10 બાળકો મૃત્યુ પામ્યા. રવિવાર, 5 ઓક્ટોબરના રોજ, જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે 14 બાળકોના મૃત્યુની પુષ્ટિ કરી. આ કેસમાં કોલ્ડ્રિફ અને નેક્સ્ટ્રો-ડીએસ સીરપ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. તેમની સારવાર કરનાર સરકારી ડૉક્ટરની અટકાયત કરવામાં આવી છે. જ્યારે આ કંપની સાથે સંકળાયેલી અન્ય દવાઓ અને સીરપનું પરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે, ત્યારે દિલ્હીથી ICMR (ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ) ટીમે બે વાર છિંદવાડાની મુલાકાત લીધી છે, પાણી અને ખોરાક સાથે સીરપના નમૂના લીધા છે.

