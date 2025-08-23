ETV Bharat / bharat

કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રી નીતિન ગડકરી
કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રી નીતિન ગડકરી (File/ ANI)
Published : August 23, 2025 at 2:33 PM IST

નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે જૂના વાહનો માટે નોંધણી નવીકરણ ફીમાં વધારો કર્યો છે. કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે 20 વર્ષથી વધુ જૂના વાહનો માટે નોંધણી નવીકરણ ફી બમણી કરવામાં આવી છે. એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે આ પગલાનો હેતુ લોકોને જૂના વાહનો ખરીદવાથી નિરુત્સાહિત કરવાનો છે.

નવા નિયમ મુજબ, 20 વર્ષથી વધુ જૂના હળવા મોટર વાહનો (LMV) માટે નવીકરણ ફી હવે 5,000 રૂપિયાથી વધારીને 10,000 રૂપિયા કરવામાં આવી છે. તેવી જ રીતે, 20 વર્ષથી વધુ જૂની મોટરસાઇકલ માટે નવીકરણ ફી 1,000 રૂપિયાથી વધારીને 2,000 રૂપિયા કરવામાં આવી છે. થ્રી-વ્હીલર્સ અને ક્વાડ્રિસાઇકલ માટે નવીકરણ ફી 3,500 રૂપિયાથી વધારીને 5,000 રૂપિયા કરવામાં આવી છે.

વિદેશથી આયાત કરાયેલા વાહનોની વાત કરીએ તો, ટુ-વ્હીલર કે થ્રી-વ્હીલર માટે રિન્યુઅલ ફી 20,000 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે. તેવી જ રીતે, ચાર કે તેથી વધુ વ્હીલવાળા વાહનો માટે રિન્યુઅલ ફી વધારીને 80,000 રૂપિયા કરવામાં આવી છે.

આ ફેરફારો માટેનો ડ્રાફ્ટ સુધારા મંત્રાલય દ્વારા ફેબ્રુઆરીમાં જારી કરવામાં આવ્યો હતો અને 21 ઓગસ્ટના રોજ તેને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું હતું. ઓક્ટોબર 2021ની શરૂઆતમાં, માર્ગ પરિવહન મંત્રાલયે મોટરસાયકલ, થ્રી-વ્હીલર અને કાર માટે નોંધણી અને રિન્યુઅલ ફીમાં વધારો કર્યો હતો.

દિલ્હી વાહન માલિકોને વચગાળાની રાહત

આ મહિનાની શરૂઆતમાં, સુપ્રીમ કોર્ટે દિલ્હીમાં જૂના પેટ્રોલ અને ડીઝલ વાહનોના માલિકોને કામચલાઉ રાહત આપી હતી. કોર્ટે આદેશ આપ્યો હતો કે 10 વર્ષથી વધુ જૂના ડીઝલ વાહનો અને 15 વર્ષથી વધુ જૂના પેટ્રોલ વાહનોના માલિકો સામે ચાર અઠવાડિયા માટે કોઈ કાર્યવાહી ન કરવામાં આવે. ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ બીઆર ગવઈની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે દિલ્હી સરકારની અરજીની સુનાવણી કરતી વખતે આ આદેશ આપ્યો હતો. દિલ્હી સરકારે જૂના વાહનો પર પ્રતિબંધ મૂકતા કોર્ટના 2018ના આદેશની સમીક્ષા કરવાની વિનંતી કરી હતી.

હાલના નિયમો હેઠળ, દિલ્હીમાં 10 વર્ષથી વધુ જૂના ડીઝલ વાહનો અને 15 વર્ષથી વધુ જૂના પેટ્રોલ વાહનોનું જીવનકાળ સમાપ્ત થાય છે. આવા વાહનોના ઉપયોગ પર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ છે.

