હૈદરાબાદ: રામોજી ફિલ્મ સિટી (RFC)માં શુક્રવારે સાંજે જૂની યાદો, સ્ટાર પાવર અને ઝગમગાટભરી ઉજવણીનો માહોલ રહ્યો. ઈનાડુ ટેલિવિઝન (ETV) એ એક ભવ્ય કાર્યક્રમ સાથે તેની ભવ્ય સફરના 30 વર્ષની ઉજવણી કરી. ટોલિવૂડ હસ્તીઓ અને ટેલિવિઝન ચેનલના વરિષ્ઠ કર્મચારીઓએ આ પ્રસંગે તેના સંસ્થાપક અને બિઝનેસ-મીડિયા દિગ્ગજ સ્વર્ગીય શ્રી રામોજી રાવને શ્રદ્ધાંજલિ આપી.
'ETV @ 30' ખરેખર સ્ટાર્સથી ભરપૂર કાર્યક્રમ હતો, જેમાં મેગાસ્ટાર ચિરંજીવી, અભિનેત્રી કીર્તિ સુરેશ અને દિગ્દર્શકો કોડંડારામી રેડ્ડી, બી ગોપાલ, બોયાપતિ શ્રીનુ, અભિનેતા મુરલી મોહન, બ્રહ્માનંદમ, અલી અને નિર્માતાઓ ડી સુરેશ બાબુ, શ્યામ પ્રસાદ રેડ્ડી, એસ ગોપાલ રેડ્ડી, જેમિની કિરણ, કે.એલ નારાયણ સહિત અગ્રણી હસ્તીઓ હાજર રહી હતી.
કીર્તિએ ETV 30 વર્ષના સ્મૃતિચિહ્નનું અનાવરણ કર્યું, ત્યારબાદ ફિલ્મ હસ્તીઓએ છેલ્લા ત્રણ દાયકામાં ETVના વારસામાં યોગદાન આપનારા કલાકારો અને ટેકનિશિયનોને પુરસ્કારો પ્રદાન કર્યા.
શરૂઆતથી જ ETV સાથે સંકળાયેલા 24 વિવિધ ક્ષેત્રોના કર્મચારીઓએ તેમની સફરને યાદ કરતા કહ્યું, "આ અમારી ચેનલ છે." તેઓએ ETV ની પ્રશંસા કરી અને કહ્યું કે, ETV "આપકા ટીવી" તરીકે શરૂ થયું હતું. ધીમે ધીમે તે "હમારા ટીવી - હમારી તાકત" બની ગયું.
નિર્દેશક કે રાઘવેન્દ્ર રાવે કહ્યું, "રામોજી રાવ સાથે મારો સંબંધ 30 વર્ષનો આધ્યાત્મિક પ્રવાસ છે. જો હું મારી સિરિયલો દ્વારા 300-400 લોકોને ખવડાવી શકું છું, તો કલ્પના કરો કે રામોજી રાવે ETV દ્વારા કેટલા લોકોને રોજગાર અથવા કામ આપ્યું છે? આવા લાખો લોકો છે."
ઓસ્કાર વિજેતા સંગીત દિગ્દર્શક એમ.એમ. કીરાવાનીએ કહ્યું કે, સંગીત દિગ્દર્શક તરીકે તેમને નવો જન્મ આપવા બદલ તેઓ હંમેશા રામોજી રાવના ઋણી રહેશે. અભિનેત્રી ખુશ્બુએ કહ્યું, "બાળકો પણ મને જબરદસ્તના કારણે ઓળખે છે. ETV ના 30 વર્ષ ફક્ત શરૂઆત છે."
રામોજી રાવ સાથેની તેમની એક યાદગાર વાતચીતને યાદ કરતાં નિર્માતા ડી. સુરેશ બાબુએ કહ્યું, "રામોજી રાવે મને કહ્યું હતું કે એકવાર તેઓ સ્ટુડિયો બનાવશે, તો આખી ઇન્ડસ્ટ્રી હૈદરાબાદ આવશે. દ્રઢતાનો એ પાઠ હજુ પણ મારી સાથે છે."
મેગાસ્ટાર ચિરંજીવીએ સન્માનિત કર્યા:
રામોજી ગ્રુપના સીએમડી ચૌધરી કિરણે સિનેમા અને સમાજ સેવામાં તેમના યોગદાન બદલ પીઢ અભિનેતા ચિરંજીવીને સન્માનિત કર્યા. રામોજી રાવ સાથેના તેમના લાંબા જોડાણને યાદ કરતાં ચિરંજીવીએ કહ્યું, "મેં ETVના ઉદ્ઘાટન, તેની પ્રથમ વર્ષગાંઠ અને 20મા વર્ષના સમારોહમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે હાજરી આપી હતી. 25મી વર્ષગાંઠ દરમિયાન, જ્યારે COVID-19 રોગચાળાના પ્રતિબંધો લાગુ હતા, ત્યારે મારા ઘરે એક કેક મોકલવામાં આવી હતી, જે મેં ખૂબ આનંદથી કાપી હતી. તે જ સાચો પ્રેમ છે."
અભિનેતાએ કહ્યું, "રામોજી રાવે હંમેશા મને પ્રેરણા આપી છે. ઈનાડુથી માર્ગદર્શી સુધી, ETVથી રામોજી ફિલ્મ સિટી સુધી, તેમણે ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેમનું નામ અમર રહેશે." કોમેડી કિંગ બ્રહ્માનંદમે કહ્યું, "રામોજી રાવ કામમાં ભગવાન છે. રામોજી ફિલ્મ સિટી એક સ્વપ્ન છે જે વાસ્તવિકતામાં ફેરવાઈ ગયું છે."
કીર્તિ સુરેશે તેલુગુ પરંપરાના માર્ગદર્શક પ્રકાશ તરીકે રામોજી રાવની પ્રશંસા કરી. તેણે કહ્યું, "ETV, હમારા ટીવી, આપકા ટીવી... આ બધા તે વારસાને પ્રતિબિંબિત કરે છે." નિર્માતા શ્યામ રેડ્ડીએ કહ્યું, "એકવાર મેં રામોજી રાવને પૂછ્યું કે શું તેમના પછી તેમની શિસ્ત અને નિયમો ચાલુ રહેશે. તેમણે વિશ્વાસપૂર્વક કહ્યું, 'મારો પરિવાર, મારા 40,000 કર્મચારીઓ, તેને આગળ ધપાવશે.' સલામ."
શાનદાર પ્રદર્શન:
'ETV @ 30' દરમિયાન, કાર્યક્રમમાં સિનેમા જગતના સેલિબ્રિટીઝ અને સંગીતકારો દ્વારા શાનદાર પ્રદર્શન જોવા મળ્યું. કીરાવાણી દ્વારા રચિત અને ચૈતન્ય પ્રસાદ દ્વારા લખાયેલ ગીત 'ETV યંતમ' કલ્પનાના નેતૃત્વમાં 50 યુવા ગાયકો દ્વારા ગાયું હતું. ચિત્રા, સુનિતા, એસપી શૈલજા અને એસપી ચરણ જેવા ગાયકો દ્વારા રજૂ કરાયેલ સંગીતમય શ્રદ્ધાંજલિ, જેમાં ઉષા કિરણની ફિલ્મોના ક્લાસિક ગીતોની ધૂનનો સમાવેશ થતો હતો, સાંજને ભાવનાત્મક બનાવી દીધી.
50 વાયોલિનવાદકોના એક ઓર્કેસ્ટ્રા અને વીણાવાદક જૂથે શ્રોતાઓને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા. ગાયિકા સુનિતાએ સુમન દ્વારા લખાયેલા ગીતો રજૂ કર્યા, જે ETV ની ઘણી પ્રતિષ્ઠિત ટેલિ-સિરિયલો પાછળ સર્જનાત્મક શક્તિ રહી છે. બાદમાં, ગોલ્ડન ગર્લ્સ ટીમે ભગવાન વિનાયક પર ભક્તિ નૃત્ય રજૂ કર્યું, ત્યારબાદ 'ઓપરેશન સિંદૂર' પર દેશભક્તિ ગીત રજૂ કર્યું.
સુધીર, આદી અને રામપ્રસાદ સાથે ઝબરદસ્ત મંડળીના કોમેડી નાટકે હોલને હાસ્યથી ભરી દીધો. આગળ, કીરવાની ટીમે ઘંટાશાળા અને એસપી બાલાસુબ્રમણ્યમને સંગીતમય શ્રદ્ધાંજલિ આપી. અભિનેત્રી રેજીના અને કોરિયોગ્રાફર વિજયન બિન્ની માસ્ટરે ચિરંજીવીના હિટ ગીતો પર નૃત્યનું મિશ્રણ રજૂ કર્યું ત્યારે સાંજ વધુ રોમાંચક બની ગઈ. બાદમાં, ખુશ્બુ અને ફારિયાએ ચિરંજીવીને સ્ટેજ પર આમંત્રિત કર્યા જ્યાં તેમણે મજેદાર સ્ટેપ્સ રજૂ કર્યા.
ઈનાડુ ટેલિવિઝન વિશે જાણો:
1995 માં સ્થાપિત, ઈનાડુ ટેલિવિઝન નેટવર્ક પ્રાદેશિક ટેલિવિઝન ક્ષેત્રમાં અગ્રણી રહ્યું છે, જેમાં ETV તેલુગુ, ETV બાંગ્લા, ETV મરાઠી, ETV કન્નડ, ETV ઉર્દૂ, ETV ગુજરાતી, ETV ઓડિયા, ETV મધ્યપ્રદેશ/છત્તીસગઢ, ETV રાજસ્થાન, ETV બિહાર/ઝારખંડ અને ETV યુપી/ઉત્તરાખંડ જેવી અનેક વિશિષ્ટ ઉપગ્રહ ભાષા ચેનલો છે.
ETV નેટવર્ક પાસે હવે તેલુગુમાં કાર્યરત સાત ચેનલોનો પોર્ટફોલિયો છે - ETV (જનરલ એન્ટરટેઈનમેન્ટ), ETV આંધ્રપ્રદેશ અને ETV તેલંગાણા (સમાચાર અને ઇન્ફોટેનમેન્ટ) અને ETV પ્લસ જેવી વિશિષ્ટ ચેનલો - કોમેડી શૈલીને સમર્પિત, ETV લાઇફ આરોગ્ય અને સુખાકારી પર સમૃદ્ધ સામગ્રી સાથે, ETV અભિરુચી - એક ખોરાક અને રસોઈ ચેનલ; અને ETV સિનેમા - એક તેલુગુ સિનેમા અને મનોરંજન ચેનલ.
