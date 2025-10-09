ETV Bharat / bharat

SCBAએ રાકેશ કિશોરની સદસ્યતા હટાવી, હવે સુપ્રિમ કોર્ટમાં પ્રવેશ નહી કરી શકે

સુપ્રીમ કોર્ટ બાર એસોસિએશને તાત્કાલિક અસરથી વકીલ રાકેશ કિશોરનું સભ્યપદ સમાપ્ત કરી દીધું છે.

સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટ (ANI)
નવી દિલ્હી : સુપ્રીમ કોર્ટ બાર એસોસિએશન (SCBA)એ ગુરુવારે કોર્ટ રૂમમાં ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ બી.આર ગવઈ પર જૂતા ફેંકવાનો પ્રયાસ કરનાર વકીલ રાકેશ કિશોરનું સભ્યપદ તાત્કાલિક અસરથી સમાપ્ત કરી દીધું. ગંભીર ગેરવર્તણૂક માટે દોષિત ઠેરવતા, તેમનું સભ્યપદ તાત્કાલિક અસરથી સમાપ્ત કરવામાં આવ્યું.

કિશોરે સુરક્ષા વ્યવસ્થાનો ભંગ કર્યો, મુખ્ય ન્યાયાધીશ પર જૂતું ફેંકવાનો પ્રયાસ કર્યો, અને તેને બૂમો પાડતા સાંભળવામાં આવ્યો, "અમે સનાતન ધર્મનું અપમાન સહન કરીશું નહીં." બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયાએ પહેલાથી જ કુમારનું બાર લાઇસન્સ સસ્પેન્ડ કરી દીધું હતું. SCBA એ જણાવ્યું હતું કે કિશોરનું નિંદનીય, અવ્યવસ્થિત અને બેકાબૂ વર્તન ન્યાયિક સ્વતંત્રતા પર સીધો હુમલો હતો અને વ્યાવસાયિક નૈતિકતા, શિષ્ટાચાર અને સુપ્રીમ કોર્ટની ગરિમાનું ગંભીર ઉલ્લંઘન હતું.

"એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીનો મત છે કે આ વર્તન ન્યાયિક સ્વતંત્રતા, કોર્ટ કાર્યવાહીની પવિત્રતા અને બાર અને બેન્ચ વચ્ચેના પરસ્પર આદર અને વિશ્વાસના લાંબા સમયથી ચાલતા સંબંધ પર સીધો હુમલો છે," SCBAએ એક ઠરાવમાં જણાવ્યું હતું.

SCBAએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "કાર્યકારી સમિતિએ આ ઘટના અને આવા ગેરવર્તણૂકની ગંભીરતા પર યોગ્ય વિચાર-વિમર્શ કર્યા પછી, એ નિર્ણય પર પહોંચ્યું છે કે રાકેશ કિશોરનું SCBA ના કામચલાઉ સભ્ય તરીકે ચાલુ રહેવું આ સંગઠનના સભ્યો પાસેથી અપેક્ષિત ગરિમા અને શિસ્તની તદ્દન વિરુદ્ધ હશે."

SCBA ઠરાવ

SCBA ઠરાવમાં જણાવાયું છે કે જરૂરી માહિતી અને રેકોર્ડ માટે બારના સભ્યો અને અધિકારીઓમાં આ માહિતી ફેલાવવાનો પણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જો તેમનું SCBA સભ્યપદ કાર્ડ જારી કરવામાં આવ્યું હોય, તો તે તાત્કાલિક રદ કરવામાં આવશે અને જપ્ત કરવામાં આવશે. વધુમાં, સુપ્રીમ કોર્ટના સેક્રેટરી જનરલને એક પત્ર મોકલવામાં આવશે જેમાં તેમને જારી કરાયેલ પ્રોક્સિમિટી એન્ટ્રી કાર્ડ તાત્કાલિક રદ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવશે.

