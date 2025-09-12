ETV Bharat / bharat

બિહાર બાદ હવે આ રાજ્યમાં 22 સપ્ટેમ્બરથી જાતિ આધારિત સર્વે શરૂ થઈ રહ્યો છે, જાણો શું છે તૈયારી

લિંગાયત અને વોક્કાલિગા સમુદાયોના વિરોધ બાદ કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રીએ 2015માં કરાયેલા સર્વેના અહેવાલને ફગાવી દીધો.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2025 at 5:41 PM IST

2 Min Read
બેંગલુરુ: કર્ણાટકમાં 22 સપ્ટેમ્બરથી જાતિ સર્વે શરૂ થઈ રહ્યો છે. કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયાએ શુક્રવારે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી અને રાજ્યના રહેવાસીઓને તેમાં ભાગ લેવા અપીલ કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે આ સર્વે સામાજિક ન્યાય પ્રાપ્ત કરવા અને સમાજના તમામ વર્ગોને સમાન તકો પૂરી પાડવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.

સિદ્ધારમૈયાએ કહ્યું, "હું રાજ્યના દરેક નાગરિકને આ સર્વેમાં ભાગ લેવા અને ગણતરીકારો દ્વારા પૂછવામાં આવેલા તમામ પ્રશ્નોના તાત્કાલિક જવાબ આપવા અપીલ કરું છું. સરકાર માટે ન્યાયી અને સમાન સમાજ સુનિશ્ચિત કરતી નીતિઓ બનાવવા માટે દરેક ઘર સુધી સચોટ માહિતી પહોંચાડવી જરૂરી છે."

કર્ણાટક રાજ્ય કાયમી પછાત વર્ગ આયોગ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવનારા આ સર્વેનો ઉદ્દેશ્ય રાજ્યની સમગ્ર સાત કરોડ વસ્તી વિશે માહિતી એકત્રિત કરવાનો છે. 22 સપ્ટેમ્બરથી 7 ઓક્ટોબર દરમિયાન હાથ ધરવામાં આવનારા આ સર્વેક્ષણ માટે લગભગ 1.75 લાખ શિક્ષકોને તૈનાત કરવામાં આવશે. આ શિક્ષકોને પ્રત્યેકને 20,000 રૂપિયા ચૂકવવામાં આવશે.

સર્વેક્ષણમાં ચોકસાઈ અને વ્યાપકતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે ઘણી તકનીકોનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. દરેક ઘરને તેના વીજળી મીટર નંબરોનો ઉપયોગ કરીને જીઓ-ટેગ કરવામાં આવશે. એક અનોખું ઘરગથ્થુ ID આપવામાં આવશે. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું, "1.55 લાખ ઘરો માટે આ પ્રક્રિયા પહેલાથી જ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. વીજળી કનેક્શન વિનાના ઘરોને પણ સર્વેક્ષણમાં સામેલ કરવામાં આવશે."

સર્વેક્ષણ દરમિયાન, રેશનકાર્ડ અને આધાર વિગતો પરિવારના સભ્યોના મોબાઇલ નંબર સાથે લિંક કરવામાં આવશે. જો ગણતરીદારોની મુલાકાત દરમિયાન ઘરનું સરનામું તાળું મારેલું જોવા મળે છે, તો આવા પરિવારો ઓનલાઈન સર્વેક્ષણમાં ભાગ લઈ શકે છે.

અગાઉની જાતિ ગણતરી નકારી કાઢવામાં આવી:

છેલ્લા દસ વર્ષમાં સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી રહેલો આ બીજો જાતિ સર્વેક્ષણ છે. સિદ્ધારમૈયાના પ્રથમ કાર્યકાળ દરમિયાન ૨૦૧૫માં પણ આવો જ સર્વેક્ષણ કરવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ ટેકનિકલ કારણોસર, સિદ્ધારમૈયા સરકારનો કાર્યકાળ પૂરો થાય તે પહેલાં કમિશન તેનો અહેવાલ રજૂ કરી શક્યું ન હતું.

જેડીએસ-કોંગ્રેસ ગઠબંધન અને સિદ્ધારમૈયા સરકાર પછીની ભાજપ સરકારોએ આ અહેવાલ મેળવવા માટે કોઈ પ્રયાસ કર્યો ન હતો, જેના કારણે કોંગ્રેસને 2023ની વિધાનસભા ચૂંટણી માટે તેના મેનિફેસ્ટોમાં જાતિ વસ્તી ગણતરી અહેવાલ લાગુ કરવાનું વચન આપવાની ફરજ પડી હતી.

કોંગ્રેસ સરકારને 2024ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલા જાતિ વસ્તી ગણતરી અહેવાલ મળ્યો હતો, પરંતુ રાજકીય રીતે પ્રભાવશાળી લિંગાયત અને વોક્કાલિગા સમુદાયોના ઉગ્ર વિરોધને કારણે તેનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો ન હતો. બંને સમુદાયોએ પુનઃ સર્વેક્ષણની માંગ કરી હતી, જેમાં સર્વેને અવૈજ્ઞાનિક અને તેમની વસ્તીને ઓછો અંદાજ આપ્યો હતો.

લીક થયેલા વસ્તી ગણતરીના ડેટા અનુસાર, બંને સમુદાયોની વસ્તી અનુક્રમે 66.35 લાખ (11%) અને 61.58 લાખ (10.3%) હતી, જે વર્ષોથી આ સમુદાયો દ્વારા કરવામાં આવતા દાવાઓ કરતા ઘણી ઓછી છે.

તમને જણાવી દઈએ કે તાજેતરમાં બિહારમાં જાતિ આધારિત સર્વેક્ષણ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. 6 જૂન 2022ના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય પછી બિહાર સરકારે ગેઝેટ સૂચના દ્વારા તેને સૂચિત કર્યું હતું. આ સર્વેક્ષણ બે તબક્કામાં કરવામાં આવ્યું હતું.

