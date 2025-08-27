ભારતમાં કેન્સરના દર્દીઓની સંખ્યા કેટલી છે? આ રાજ્યો ટોચ પર

શિમલા: દેશની સાથે હિમાચલ પ્રદેશમાં પણ કેન્સરના દર્દીઓની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. હિમાચલ વિધાનસભાના ચોમાસા સત્રમાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી સુખવિંદર સિંહ સુખુએ સ્વીકાર્યું છે કે વસ્તીની દ્રષ્ટિએ જોવામાં આવે તો ઉત્તર પૂર્વ રાજ્યો પછી હિમાચલ પ્રદેશ કેન્સરના દર્દીઓની સંખ્યામાં બીજા ક્રમે છે. લોકસભામાં ચોમાસા સત્ર દરમિયાન રાજેશ નારાયણભાઈ ચુડાસમાએ દેશમાં ઝડપથી ફેલાતા કેન્સર અંગે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. આ પ્રશ્ન પર આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલયના રાજ્યમંત્રી પ્રતાપરાવ જાધવે આપેલા આંકડા આશ્ચર્યજનક છે.
દેશભરમાં કેન્સરના દર્દીઓની સંખ્યા કેટલી છે?
માહિતી મુજબ, વર્ષ 2024માં દેશભરમાં 15 લાખ, 33 હજાર 55 કેસ નોંધાયા છે, જ્યારે વર્ષ 2023માં કેન્સરના 14 લાખ, 96 હજાર 972 કેસ નોંધાયા હતા. એટલે કે, એક વર્ષમાં 36083 વધુ કેન્સરના કેસ નોંધાયા છે, જે ખૂબ જ ચિંતાજનક છે. વર્ષ 2022માં, દેશભરમાં કેન્સરના 14,61,427 કેસ નોંધાયા હતા. વર્ષ ૨૦૨૧માં, કેન્સરના 14,26,447 કેસ નોંધાયા હતા. વર્ષ 2020માં 13,92,179 અને 2019માં દેશમાં કેન્સરના 13,58,415 કેસ નોંધાયા હતા.
કયા રાજ્યમાં કેન્સરના કેટલા દર્દીઓ છે?
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરાયેલા આંકડા મુજબ, ગયા વર્ષે એટલે કે 2024માં ઉત્તર પ્રદેશમાં કેન્સરના સૌથી વધુ 2,21,000 કેસ નોંધાયા છે. આ પછી, મહારાષ્ટ્ર બીજા સ્થાને છે. 2024માં, મહારાષ્ટ્રમાં 1,27,512 કેસ નોંધાયા હતા. બંગાળમાં 1,18,910 કેસ, બિહારમાં 1,15,123 કેસ, તમિલનાડુમાં 98,386 કેસ, કર્ણાટકમાં 94832 કેસ, મધ્યપ્રદેશમાં 86,124 કેસ, રાજસ્થાનમાં 78,604 કેસ, ગુજરાતમાં 77,205 કેસ, આંધ્રપ્રદેશમાં 76,708 કેસ, કેરળમાં 61,175 કેસ, ઓડિશામાં 55,335 કેસ, પંજાબમાં 42,288 કેસ, હરિયાણામાં 32,513 કેસ, છત્તીસગઢમાં 30,763 કેસ નોંધાયા છે. આ ઉપરાંત, અન્ય રાજ્યોમાં પણ કેન્સરની સ્થિતિ ચિંતાજનક છે.
મૃત્યુના આંકડા ચોંકાવનારા
ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ રિસર્ચ સેન્ટરના ડેટા અનુસાર, જે રીતે મૃત્યુના આંકડા વર્ષ-દર-વર્ષે વધી રહ્યા છે તે ખૂબ જ ચિંતાજનક છે. ડેટા અનુસાર, પાછલા વર્ષની સરખામણીમાં દર વર્ષે કેન્સરને કારણે લગભગ 19 હજાર વધુ મૃત્યુ થઈ રહ્યા છે. જ્યાં વર્ષ 2019માં 7 લાખ 51 હજાર 517 લોકો કેન્સરને કારણે મૃત્યુ પામ્યા હતા. તે જ સમયે, વર્ષ 2020માં, આ આંકડો વધીને 7 લાખ 70 હજાર 230 થયો. વર્ષ 2021માં, આ આંકડો 7 લાખ 89 હજાર 202 પર પહોંચ્યો. વર્ષ 2022માં, 8 લાખ 8 હજાર 558 લોકો કેન્સરને કારણે મૃત્યુ પામ્યા હતા, જ્યારે વર્ષ 2023માં, 8 લાખ 28 હજાર 252 લોકો કેન્સરને કારણે મૃત્યુ પામ્યા હતા.
કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં પરિસ્થિતિ
કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં, સૌથી ચિંતાજનક પરિસ્થિતિ રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં છે. વર્ષ ૨૦૨૪માં, દિલ્હીમાં કેન્સરના 28,387 કેસ નોંધાયા હતા. જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં પણ પરિસ્થિતિ ભયાનક છે. ગયા વર્ષે 2024માં, જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં 14,112 કેસ, પુડુચેરીમાં 1823 કેસ, ચંદીગઢમાં 1152 કેસ, આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓમાં 408 કેસ, લદ્દાખમાં 318 કેસ, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવમાં અનુક્રમે 268 અને 173 કેસ અને લક્ષદ્વીપમાં 32 કેસ નોંધાયા હતા.
|કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ
|366
|380
|393
|401
|408
|દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ
|206+ 124
|219+ 135
|238+150
|252 +161
|268+173
|દિલ્હી
|25178
|25969
|26735
|27561
|28387
|જમ્મુ કાશ્મીર
|12726
|13060
|13395
|13744
|14112
|લદાખ
|286
|294
|302
|309
|318
|લક્ષદ્વીપ
|27
|28
|28
|31
|32
|પુડુચેરી
|1577
|1623
|1679
|1753
|1823
|ચંદીગઢ
|1024
|1053
|1088
|1120
|1152
દર વર્ષે સરેરાશ 30 હજારથી વધુ કેન્સરના કેસ વધી રહ્યા છે
ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ રિસર્ચ સેન્ટરના ડેટા અનુસાર, કેન્સરના દર્દીઓની સંખ્યામાં પણ સરેરાશ 30 હજારથી વધુનો વધારો થઈ રહ્યો છે. આ જ કારણ છે કે કેન્સર આજના સમયમાં સૌથી સળગતી અને ગંભીર સમસ્યાઓમાંની એક છે. વર્ષ 2024માં જે રીતે કેન્સરના ભયાનક કેસ સામે આવ્યા છે તેનાથી આરોગ્ય વિભાગમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.
અહીં પણ કેન્સરના કેસ દર વર્ષે વધી રહ્યા છે
ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ રિસર્ચ સેન્ટરના ડેટા અનુસાર, આસામમાં વર્ષ 2020માં 37880, વર્ષ 2021માં 38834, વર્ષ 2022માં39787, વર્ષ 2023માં 40721 અને વર્ષ 2024માં 41713 કેસ નોંધાયા હતા. તેવી જ રીતે, અરુણાચલ પ્રદેશમાં, વર્ષ 2020માં 1035, વર્ષ 2021માં 1064, વર્ષ 2022માં 1087, વર્ષ 2023માં 1125 અને વર્ષ 2024માં 1143 કેસ, નાગાલેન્ડમાં 2020માં 1768, 2021માં 1805, 2022માં 1854, 2023માં 1890 અને 2024 માં 1935 નોંધાયા હતા.
મણિપુરમાં, 2020 માં 1899, 2022 માં 2021, 2023 માં 2169 અને 2024 માં 2250 કેસ નોંધાયા હતા. મિઝોરમમાં, 2020માં 1837, 2021 માં 1919, 2022 માં 1985, 2023 માં 2063 અને 2024 માં 2114 કેસ નોંધાયા હતા. ત્રિપુરામાં, 2020 માં 2574, 2021 માં 2623, 2022 માં 2715, 2023 માં 2790 અને 2024 માં 2871 કેસ નોંધાયા હતા. તે જ સમયે, મેઘાલયમાં, 2878 કેસ વર્ષ 2020 માં કેન્સરના કેસ નોંધાયા હતા, વર્ષ 2021 માં 2943 કેસ, વર્ષ 2022 માં 3025 કેસ, વર્ષ 2023 માં 3099 કેસ અને વર્ષ 2024 માં કેન્સરના 3168 કેસ નોંધાયા હતા.
હિમાચલમાં કેન્સરના દર્દીઓ
હિમાચલમાં પણ કેન્સર ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યું છે. માહિતી અનુસાર, વર્ષ 2020 માં હિમાચલમાં કેન્સરના 8799 કેસ નોંધાયા હતા. તે જ સમયે, વર્ષ 2021 માં 8978 કેસ, વર્ષ 2022 માં 9164 કેસ, વર્ષ 2023 માં 9373 કેસ અને વર્ષ 2024 માં કેન્સરના 9566 કેસ નોંધાયા હતા. વધતા આંકડાઓએ રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગની ઊંઘ હરામ કરી દીધી છે.
