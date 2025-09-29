ETV Bharat / bharat

કેનેડા સરકારે મોટો નિર્ણય, બિશ્નોઈ ગેંગને આતંકવાદી સંગઠન તરીકે જાહેર

કેનેડા સરકારે બિશ્નોઈ ગેંગને ક્રિમિનલ કોડ હેઠળ આતંકવાદી સંગઠન તરીકે જાહેર કર્યું છે.

લોરેન્સ બિશ્નોઇ
લોરેન્સ બિશ્નોઇ (ફાઈલ ફોટો)
ETV Bharat Gujarati Team

September 29, 2025

નવી દિલ્હી/ઓટાવા: કેનેડા સરકારે બિશ્નોઈ ગેંગને હિંસા અને આતંકના કૃત્યો માટે ક્રિમિનલ કોડ હેઠળ આતંકવાદી સંગઠન તરીકે જાહેર કર્યું છે. જાહેર સલામતી મંત્રી ગેરી આનંદસંગરીએ સોમવારે આ જાહેરાત કરી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કેનેડામાં હિંસા માટે કોઈ સ્થાન નથી, ખાસ કરીને ભય અને ધાકધમકીનું વાતાવરણ બનાવવા માટે ચોક્કસ સમુદાયોને લક્ષ્ય બનાવતી હિંસા માટે.

સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ એક પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવાયું છે કે બિશ્નોઈ ગેંગ કેનેડિયન ક્રિમિનલ કોડ હેઠળ આતંકવાદી જૂથની વ્યાખ્યાને પૂર્ણ કરે છે. આતંકવાદી સૂચિમાં સમાવેશનો અર્થ એ છે કે કેનેડામાં જૂથની માલિકીની કોઈપણ મિલકત, વાહન અથવા નાણાં જપ્તીને પાત્ર છે અને કેનેડિયન કાયદા અમલીકરણને આતંકવાદી ગુનાઓ, જેમાં ધિરાણ, મુસાફરી અને ભરતી સંબંધિત ગુનાઓનો સમાવેશ થાય છે, સામે કાર્યવાહી કરવાની સત્તા આપે છે.

'બિશ્નોઈ ગેંગ એક ટ્રાન્સનેશનલ ક્રિમિનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે'

ક્રિમિનલ કોડ સૂચિનો ઉપયોગ ઇમિગ્રેશન અને સરહદ અધિકારીઓ દ્વારા ઇમિગ્રેશન અને રેફ્યુજી પ્રોટેક્શન એક્ટ હેઠળ કેનેડામાં પ્રવેશ અંગે નિર્ણય લેવા માટે પણ કરી શકાય છે. પ્રેસ રિલીઝ અનુસાર, બિશ્નોઈ ગેંગ એક આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાહિત સંગઠન છે જે મુખ્યત્વે ભારતમાંથી કાર્યરત છે.

મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે તેમની હાજરી કેનેડામાં છે અને મોટા ઇમિગ્રન્ટ સમુદાયો ધરાવતા વિસ્તારોમાં સક્રિય છે. બિશ્નોઈ ગેંગ હત્યા, ગોળીબાર અને આગચંપીમાં સામેલ છે, અને ખંડણી અને ધાકધમકી દ્વારા આતંક ફેલાવે છે.

'સમુદાયને સુરક્ષિત બનાવવામાં મદદ કરશે'

નિવેદનમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેઓ અગ્રણી સમુદાયના સભ્યો, વ્યવસાયો અને સાંસ્કૃતિક વ્યક્તિઓને નિશાન બનાવીને આ સમુદાયોમાં અસુરક્ષાનું વાતાવરણ ઉભું કરે છે. બિશ્નોઈ ગેંગને સૂચિબદ્ધ કરવાથી કેનેડાની સુરક્ષા, ગુપ્તચર અને કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓને તેમના ગુનાઓનો સામનો કરવામાં અને સમુદાયોને સુરક્ષિત બનાવવામાં મદદ મળશે.

દરેક વ્યક્તિને સલામત અનુભવવાનો અધિકાર છે

જાહેર સલામતી મંત્રી ગેરી આનંદસંગરીએ કહ્યું, "કેનેડામાં દરેક વ્યક્તિને તેમના ઘર અને સમુદાયમાં સલામત અનુભવવાનો અધિકાર છે, અને સરકાર તરીકે, તેમનું રક્ષણ કરવાની અમારી મૂળભૂત જવાબદારી છે. બિશ્નોઈ ગેંગે આતંક, હિંસા અને ધાકધમકીથી ચોક્કસ સમુદાયોને નિશાન બનાવ્યા છે. આ જૂથને ગુનાહિત આતંકવાદીઓ તરીકે સૂચિબદ્ધ કરવાથી અમને તેમના ગુનાઓનો સામનો કરવા અને અટકાવવા માટે વધુ શક્તિશાળી અને અસરકારક સાધનો મળે છે."

