Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

ઉત્તરાખંડમાં 10 વર્ષના માસૂમ બાળકની ઘાતકી હત્યા, શરીરના કર્યા અનેક ટુકડા, લોકોમાં ભય - GAULAPAR CHILD MURDER

હલ્દવાની ગૌલાપાર વિસ્તારમાં 10 વર્ષના બાળકની ઘાતકી હત્યા બાદ લોકોમાં ભારે રોષ છે. પોલીસ ઘટનાની તપાસમાં વ્યસ્ત છે.

10 વર્ષના માસૂમ બાળકની ઘાતકી હત્યા
10 વર્ષના માસૂમ બાળકની ઘાતકી હત્યા (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2025 at 1:56 PM IST

2 Min Read

હલ્દવાની (ઉત્તરાખંડ): કાઠગોદામ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં 10 વર્ષના એક માસૂમ બાળકની ક્રૂરતાથી હત્યાની ઘટનાથી ચકચાર મચી ગઈ છે. માસૂમની હત્યા બાદ મૃતદેહના ટુકડા કરી તેને જમીનમાં દાટી દીધા જેથી તેનો નિકાલ કરી શકાય. માહિતી મળતાં, પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને મૃતદેહને પોતાની કસ્ટડીમાં લઈ પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યો. ઘટના બાદ વિસ્તારમાં ગભરાટનો માહોલ છે. પોલીસે સમગ્ર કેસમાં એક યુવકની અટકાયત કરી છે. ઘટના બાદ પરિવારમાં અરાજકતાનો માહોલ છે.

એક યુવકને કસ્ટડીમાં લેવાયો: આ ઘટના કાઠગોદામ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ગૌલાપારમાં બની હતી. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના બરેલીનો રહેવાસી પરિવાર ગૌલાપારના ખેડામાં રહે છે. પિતાના જણાવ્યા મુજબ, 10 વર્ષનો માસૂમ બાળક 5મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતો હતો. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે પિતાએ સોમવારે બપોરે બાળકને કોલ્ડ્રીંક લેવા મોકલ્યો હતો, ત્યારબાદથી તે ગુમ થઈ ગયો હતો. ત્યાર બાદ પરિવારના સભ્યો અને પોલીસકર્મીઓ પણ બાળકની શોધખોળ કરી રહ્યા હતા. સીસીટીવીમાં બાળક એક યુવક સાથે જતો જોવા મળ્યો હતો. ત્યારબાદ પોલીસે તે યુવકને શોધી કાઢ્યો અને પૂછપરછ કરી. યુવકે આપેલી માહિતી બાદ, ડોગ એસ્કોર્ટ ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને ત્યારે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી તે દરમિયાન બગીચામાં ખાડો ખોદ્યો તો ત્યાંથી બાળકના શરીરના ટુકડા મળી આવ્યા. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે બાળકનું માથું અને તેનો એક હાથ મળ્યો નથી. ઘટનાની માહિતી મળતા જ સ્થાનિક લોકોની ભીડ ઘટનાસ્થળે એકત્રીત થઈ ગઈ હતી.

બાળકની હત્યાથી હાહાકાર: મૃતક બાળકના પિતા ખેતીવાડી કાર્ય સાથે જોડાયેલા છે. કાઠગોદામ પોલીસ સ્ટેશન અને ફોરેન્સિક ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને ઘટનાસ્થળેથી પુરાવા એકત્રિત કરવામાં લાગી ગઈ. બાળકના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી દેવામાં આવ્યો છે. ઘટના બાદ પરિવારના સભ્યો શોકમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે, બીજી તરફ આ ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં આક્રોશ અને ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

પોલીસ નજીકના સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજ શોધી રહી છે. પોલીસ સર્કલ ઓફિસર હલ્દવાની નીતિન લોહાનીએ આ મામલે જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર મામલાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા પછી જ મૃત્યુનું સાચું કારણ જાણી શકાશે. જ્યારે પરિવારના સભ્યોએ નજીકના એક યુવક પર હત્યાનો આરોપ લગાવ્યો છે. આ સાથે, પોલીસે આ કેસમાં આરોપીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. 10 વર્ષના માસૂમ બાળકની હત્યાની ઘટનાથી લોકોમાં રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે.

  1. અભિનેત્રી હુમા કુરેશીના પિતરાઈ ભાઈની હત્યા, દિલ્હી પોલીસે બે આરોપીઓની કરી ધરપકડ
  2. ટેનિસ ખેલાડીની હત્યા, પિતાએ ગોળી મારીને ઉતારી મોતને ઘાટ, આખરે શા માટે ?

હલ્દવાની (ઉત્તરાખંડ): કાઠગોદામ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં 10 વર્ષના એક માસૂમ બાળકની ક્રૂરતાથી હત્યાની ઘટનાથી ચકચાર મચી ગઈ છે. માસૂમની હત્યા બાદ મૃતદેહના ટુકડા કરી તેને જમીનમાં દાટી દીધા જેથી તેનો નિકાલ કરી શકાય. માહિતી મળતાં, પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને મૃતદેહને પોતાની કસ્ટડીમાં લઈ પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યો. ઘટના બાદ વિસ્તારમાં ગભરાટનો માહોલ છે. પોલીસે સમગ્ર કેસમાં એક યુવકની અટકાયત કરી છે. ઘટના બાદ પરિવારમાં અરાજકતાનો માહોલ છે.

એક યુવકને કસ્ટડીમાં લેવાયો: આ ઘટના કાઠગોદામ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ગૌલાપારમાં બની હતી. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના બરેલીનો રહેવાસી પરિવાર ગૌલાપારના ખેડામાં રહે છે. પિતાના જણાવ્યા મુજબ, 10 વર્ષનો માસૂમ બાળક 5મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતો હતો. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે પિતાએ સોમવારે બપોરે બાળકને કોલ્ડ્રીંક લેવા મોકલ્યો હતો, ત્યારબાદથી તે ગુમ થઈ ગયો હતો. ત્યાર બાદ પરિવારના સભ્યો અને પોલીસકર્મીઓ પણ બાળકની શોધખોળ કરી રહ્યા હતા. સીસીટીવીમાં બાળક એક યુવક સાથે જતો જોવા મળ્યો હતો. ત્યારબાદ પોલીસે તે યુવકને શોધી કાઢ્યો અને પૂછપરછ કરી. યુવકે આપેલી માહિતી બાદ, ડોગ એસ્કોર્ટ ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને ત્યારે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી તે દરમિયાન બગીચામાં ખાડો ખોદ્યો તો ત્યાંથી બાળકના શરીરના ટુકડા મળી આવ્યા. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે બાળકનું માથું અને તેનો એક હાથ મળ્યો નથી. ઘટનાની માહિતી મળતા જ સ્થાનિક લોકોની ભીડ ઘટનાસ્થળે એકત્રીત થઈ ગઈ હતી.

બાળકની હત્યાથી હાહાકાર: મૃતક બાળકના પિતા ખેતીવાડી કાર્ય સાથે જોડાયેલા છે. કાઠગોદામ પોલીસ સ્ટેશન અને ફોરેન્સિક ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને ઘટનાસ્થળેથી પુરાવા એકત્રિત કરવામાં લાગી ગઈ. બાળકના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી દેવામાં આવ્યો છે. ઘટના બાદ પરિવારના સભ્યો શોકમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે, બીજી તરફ આ ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં આક્રોશ અને ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

પોલીસ નજીકના સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજ શોધી રહી છે. પોલીસ સર્કલ ઓફિસર હલ્દવાની નીતિન લોહાનીએ આ મામલે જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર મામલાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા પછી જ મૃત્યુનું સાચું કારણ જાણી શકાશે. જ્યારે પરિવારના સભ્યોએ નજીકના એક યુવક પર હત્યાનો આરોપ લગાવ્યો છે. આ સાથે, પોલીસે આ કેસમાં આરોપીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. 10 વર્ષના માસૂમ બાળકની હત્યાની ઘટનાથી લોકોમાં રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે.

  1. અભિનેત્રી હુમા કુરેશીના પિતરાઈ ભાઈની હત્યા, દિલ્હી પોલીસે બે આરોપીઓની કરી ધરપકડ
  2. ટેનિસ ખેલાડીની હત્યા, પિતાએ ગોળી મારીને ઉતારી મોતને ઘાટ, આખરે શા માટે ?

For All Latest Updates

TAGGED:

HALDWANI CHILD MURDER CASECHILD MURDER IN GAULAPARHALDWANI OF UTTARAKHANDUTTARAKHAND NEWSGAULAPAR CHILD MURDER

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.