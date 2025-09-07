ETV Bharat / bharat

વિજય માલ્યા, નીરવ મોદી અને ઇકબાલ મેમણ જેવા આરોપીઓ માટે ભારત લાવવાનો માર્ગ મોકળો, બ્રિટિશ ટીમ સંતુષ્ટ

બ્રિટિશ ટીમે તિહાર જેલની મુલાકાત લીધી. ટીમ જેલની સુરક્ષાથી સંતુષ્ટ છે. હવે આરોપીઓ બચી શકશે નહીં.

ભાગેડુ આરોપીઓ આવશે ભારત
ભાગેડુ આરોપીઓ આવશે ભારત (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 7, 2025 at 2:07 PM IST

2 Min Read

નવી દિલ્હી: બ્રિટનની ક્રાઉન પ્રોસિક્યુશન સર્વિસ (CPS)ના એક પ્રતિનિધિમંડળે તાજેતરમાં દિલ્હીની તિહાર જેલની મુલાકાત લીધી હતી અને જેલની સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કર્યું હતું. આ મુલાકાત વિજય માલ્યા અને નીરવ મોદી જેવા હાઇ-પ્રોફાઇલ આર્થિક ગુનેગારોના પ્રત્યાર્પણ માટે ભારતના કેસને મજબૂત બનાવવાના પ્રયાસોનો એક ભાગ હતો. વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ પુષ્ટિ આપી છે કે ગૃહ મંત્રાલય (MHA) દ્વારા કરવામાં આવેલી આ મુલાકાતને યુકેની અદાલતોમાં ચાલી રહેલી કાનૂની કાર્યવાહીમાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે.

અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, CPS ટીમ સામાન્ય રીતે કેદીઓને પૂરી પાડવામાં આવતી સંભાળ અને સુવિધાઓના ધોરણથી સંતુષ્ટ હતી, પરંતુ ભારતીય અધિકારીઓએ પ્રતિનિધિમંડળને ખાતરી આપી છે કે જો જરૂરી હોય તો, હાઇ-પ્રોફાઇલ ડિપોર્ટીઓ માટે તિહાર સંકુલમાં એક સમર્પિત 'એન્ક્લેવ' સ્થાપિત કરી શકાય છે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે તેમની ચોક્કસ જરૂરિયાતો આંતરરાષ્ટ્રીય અપેક્ષાઓ અનુસાર પૂર્ણ થાય છે અને તેઓ કોઈ જોખમમાં નથી.

યુકેના અધિકારીઓને અનુકૂળ પ્રતિભાવ મળવાની અપેક્ષા છે

આ નિરીક્ષણને યુકેના અધિકારીઓ તરફથી અનુકૂળ પ્રતિભાવ મળવાની અપેક્ષા છે, જે હાલમાં યુનાઇટેડ કિંગડમ (યુકે)માં આશ્રય લઈ રહેલા ભાગેડુઓને પાછા લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા ભારતીય તપાસકર્તાઓનો આત્મવિશ્વાસ વધારશે. લંડનમાં CPS પ્રેસ ઓફિસ અને દિલ્હીમાં બ્રિટિશ કમિશનને મોકલવામાં આવેલા ઇમેઇલનો કોઈ જવાબ મળ્યો નથી.

જુલાઈમાં તિહાર જેલની મુલાકાત

એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "ભારત સરકાર વતી CPS દ્વારા ચલાવવામાં આવતા પ્રત્યાર્પણ કેસ માટે જેલની સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે ચાર સભ્યોની ટીમે જુલાઈમાં તિહાર જેલની મુલાકાત લીધી હતી. તેઓ કેદીઓને ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ, જેમાં ઉચ્ચ સુરક્ષા વોર્ડનો સમાવેશ થાય છે, તેનાથી ખૂબ પ્રભાવિત થયા હતા અને તેમને આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો અનુસાર ગણાવ્યા હતા."

કાનૂની જરૂરિયાતો પર વ્યાપક ચર્ચા

માહિતી અનુસાર, ટીમે ગૃહ મંત્રાલય, વિદેશ મંત્રાલય, તપાસ એજન્સીઓ અને તિહાર જેલના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે પણ બેઠકો યોજી હતી, જેમાં બ્રિટનથી શંકાસ્પદોના પ્રત્યાર્પણ અને ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા CPS ફરિયાદીઓની કાનૂની જરૂરિયાતો સંબંધિત વિવિધ પાસાઓ પર વ્યાપક ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.

આપને જણાવી દઈએ કે, બ્રિટન જે ભાગેડુઓના પ્રત્યાર્પણની માંગ કરી રહ્યું છે તેમાં ફક્ત વિજય માલ્યા અને નીરવ મોદી જ નહીં, પરંતુ શસ્ત્રોના વેપારી સંજય ભંડારી અને ઘણા ખાલિસ્તાની નેતાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ સહયોગી પ્રયાસ લાંબા સમયથી પડતર આ કેસોને ઉકેલવામાં એક વળાંક સાબિત થશે.

  1. મુંબઈ હુમલાનો માસ્ટરમાઇન્ડ તહવ્વુર રાણા આજે ભારત પહોંચશે, તિહાર જેલમાં રાખવામાં આવશે! ,
  2. એન્જિનિયર રાશિદે ETV ભારતને કહ્યું, 'તિહારમાં મેં ઘણું સહન કર્યું, બોલિવૂડ ડિરેક્ટરને સ્ક્રિપ્ટ આપીશ - ENGINEER RASHID

For All Latest Updates

TAGGED:

BRITISH TEAM INSPECTS TIHAR JAILNIRAV MODITIHAR JAILBRITISH TEAM INSPECTS TIHARBRITISH TEAM INSPECTS TIHAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.