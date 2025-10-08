બ્રિટિશ વડા પ્રધાન કીર સ્ટારમર ભારત પહોંચ્યા, પીએમ મોદી સાથે મુલાકાત કરી, આ મુલાકાતનું મહત્વ જાણો
ભારત અને યુકે વચ્ચેના સંબંધોને વધુ કેવી રીતે સુધારી શકાય તે અંગે ચર્ચા થવાની છે.
Published : October 8, 2025 at 3:43 PM IST
નવી દિલ્હી: બ્રિટિશ વડા પ્રધાન કીર સ્ટારમર 8 ઓક્ટોબરે બે દિવસની મુલાકાત માટે ભારત પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. પીએમ સ્ટારમર ભારતીય વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરશે.
વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, બંને દેશોના નેતાઓ ભારત-યુકે વ્યાપક આર્થિક અને વેપાર કરાર (CETA) દ્વારા રજૂ કરાયેલી તકો અંગે વ્યાપાર અને ઉદ્યોગના નેતાઓ સાથે ચર્ચા કરશે.
નોંધનીય છે કે કીર સ્ટારમર માટે આ ભારતની કોઈ સામાન્ય મુલાકાત નથી. આ બેઠક દરમિયાન વેપાર, રોકાણ, શિક્ષણ, સંરક્ષણ અને ટેકનોલોજી જેવા મુખ્ય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે. આનાથી બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો વધુ મજબૂત બનશે. ભારત 2028 સુધીમાં વિશ્વની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનવા માટે તૈયાર છે, અને ભારત સાથે વેપારમાં વેગ આવવાની અપેક્ષા છે.
આ બેઠક શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
નોંધનીય છે કે આ વર્ષે જુલાઈમાં, પીએમ મોદી યુકેની મુલાકાતે ગયા હતા, જ્યાં બંને નેતાઓએ દ્વિપક્ષીય સંબંધોના વ્યાપક પાસાઓની સમીક્ષા કરી હતી અને તેમને મજબૂત બનાવવાની રીતો પર ચર્ચા કરી હતી. તેમણે પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક મહત્વના મુદ્દાઓ પર પણ ચર્ચા કરી હતી.
બંને નેતાઓએ સંયુક્ત રીતે આગામી 10 વર્ષ માટે "વિઝન 2035" નામની યોજના વિકસાવી હતી. આ મહત્વાકાંક્ષી અને ભવિષ્યલક્ષી કરાર ઝડપી વૈશ્વિક પરિવર્તનના સમયમાં પરસ્પર વિકાસ, સમૃદ્ધિને પ્રોત્સાહન આપવા અને સમૃદ્ધ, સુરક્ષિત અને ટકાઉ વિશ્વને આકાર આપવાના બંને દેશોના સંકલ્પને રેખાંકિત કરે છે. તે વેપાર, શિક્ષણ, સંરક્ષણ, આરોગ્ય, પર્યાવરણ અને લોકોના સંબંધોને વધારશે.
વેપારમાં શું થશે?
ભારત અને યુકેએ વ્યાપક આર્થિક અને વેપાર કરાર (CETA) પર પણ હસ્તાક્ષર કર્યા. વિદેશ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, વેપાર કરાર આર્થિક વિકાસને વેગ આપશે અને બંને દેશોમાં નોકરીઓ અને સમૃદ્ધિને ટેકો આપશે. બંને પક્ષો દ્વિપક્ષીય રોકાણ સંધિ (BIT) ના વહેલા નિષ્કર્ષ તરફ કામ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. બંને પક્ષો નવીનીકરણીય ઊર્જા, આરોગ્ય અને જીવન વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી, વ્યવસાય સેવાઓ, નાણાકીય સેવાઓ અને સંરક્ષણ જેવા પ્રાથમિકતા વિકાસ ક્ષેત્રોમાં નવીનતા, સંશોધન અને નિયમનકારી સહયોગને ટેકો આપશે.
આનો અર્થ શું છે?
આ કરાર હેઠળ, 99 ટકા ભારતીય માલ યુકેમાં કરવેરા વિના વેચી શકાશે. ભારતમાં 90 ટકા બ્રિટિશ માલ પરના કર પણ દૂર કરવામાં આવ્યા છે. બંને દેશો 2030 સુધીમાં વેપાર બમણો કરવાનો લક્ષ્યાંક ધરાવે છે. હાલમાં, બંને દેશો વચ્ચેનો વેપાર આશરે $56 બિલિયન છે.
કયા ક્ષેત્રોને ફાયદો થશે?
આ કરારથી ભારતીય ખેડૂતો અને નાના ઉદ્યોગોને ફાયદો થશે. ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, કાપડ, ઓટો પાર્ટ્સ, આઇટી અને રત્નો અને ઝવેરાત જેવી વસ્તુઓ સસ્તી થવાની અપેક્ષા છે. આનાથી વિદેશમાં નાના વ્યવસાયો માટે નવા બજારો ઉપલબ્ધ થશે.
વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાનો માટે ફાયદા?
બંને દેશો વિદ્યાર્થી વિઝા મેળવવાનું સરળ બનાવવા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. જો આવું થાય, તો તેનાથી બંને દેશોના વિદ્યાર્થીઓને ઘણો ફાયદો થશે. વધુમાં, બ્રિટિશ યુનિવર્સિટીઓમાં અભ્યાસમાં સહયોગ વધશે અને નોકરીની તકો વિસ્તરશે. વધુમાં, વિદ્યાર્થીઓ માટે કૌશલ્ય વિકાસ અને સ્ટાર્ટઅપ ભાગીદારીની તકો ખુલશે.
સંરક્ષણ અને ટેકનોલોજી ભાગીદારી
ભારત અને યુકે સંયુક્ત રીતે સંરક્ષણ ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન કરશે. આ મેક ઇન ઇન્ડિયાને પ્રોત્સાહન આપશે. ટેકનોલોજીની સાથે, નવી રોજગારીની તકો ઊભી થશે, અને ભારતીય સૈન્યને મજબૂત ટેકનોલોજીનો લાભ મળશે. આબોહવા, પર્યાવરણ અને ઉર્જાના ક્ષેત્રોમાં પણ ફાયદાઓ પ્રાપ્ત થશે.
બંને દેશો ગ્રીન એનર્જી, ક્લાઈમેટ ચેન્જ અને ક્લીન એનર્જી પર સાથે મળીને કામ કરશે. આનાથી ભવિષ્યની પેઢીઓ માટે સ્વચ્છ હવા, સ્વચ્છ પાણી અને વધુ સારું વાતાવરણ સુનિશ્ચિત થશે. ફિનટેક અને નવીનતામાં ભારતની ભૂમિકા પણ વધશે.
ભારતીય સ્ટાર્ટઅપ્સ વિદેશી રોકાણ અને વૈશ્વિક માન્યતા મેળવી શકે છે.
વ્યૂહાત્મક રીતે, ભારત, ચીન, જાપાન અને ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશોનું ઘર, ઈન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્ર વૈશ્વિક રાજકારણ અને વેપારનું એક નવું કેન્દ્ર બની ગયું છે. ઘણા દેશો આ ક્ષેત્રમાં ચીનની વધતી લશ્કરી હાજરી અને આક્રમક વલણ અંગે ચિંતિત છે. દરમિયાન, બ્રેક્ઝિટ પછી યુરોપિયન યુનિયનની બહાર રહેલું યુકે, ઈન્ડો-પેસિફિકમાં નવી ભૂમિકા શોધે છે. આવી સ્થિતિમાં, ભારત-યુકે ભાગીદારી સંતુલન શક્તિ તરીકે ઉભરી શકે છે.
