બ્રિટિશ પ્રધાનમંત્રી કીમ સ્ટાર્મર ભારત આવશે, મુંબઈમાં PM મોદી સાથે થશે બેઠક
પીએમ મોદીના આમંત્રણ પર, બ્રિટિશ વડા પ્રધાન કીર સ્ટારમર 8 અને 9 ઓક્ટોબરના રોજ તેમની પ્રથમ સત્તાવાર મુલાકાતે ભારત આવશે.
Published : October 5, 2025 at 8:24 AM IST
નવી દિલ્હી: બ્રિટિશ વડા પ્રધાન કીર સ્ટારમર આવતા અઠવાડિયે ભારતની મુલાકાતે આવશે. તેમની બે દિવસીય મુલાકાત દરમિયાન, તેઓ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે "વિઝન 2025" પર ચર્ચા કરશે. વિદેશ મંત્રાલયે શનિવારે બ્રિટિશ વડા પ્રધાનની મુલાકાતની જાહેરાત કરી. મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, વડા પ્રધાન મોદીના આમંત્રણ પર સ્ટારમર 8 અને 9 ઓક્ટોબરે ભારતની તેમની પ્રથમ સત્તાવાર મુલાકાતે આવશે.
વિદેશ મંત્રાલય અનુસાર, બ્રિટિશ વડા પ્રધાન કીર સ્ટારમર 9 ઓક્ટોબરે મુંબઈમાં વડા પ્રધાન મોદી સાથે મુલાકાત કરશે અને "વિઝન 2035" ને અનુરૂપ ભારત-યુકે વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીના વિવિધ પાસાઓમાં પ્રગતિની સમીક્ષા કરશે. "વિઝન 2035" એ વેપાર અને રોકાણ, ટેકનોલોજી અને નવીનતા, સંરક્ષણ અને સુરક્ષા, આબોહવા અને ઉર્જા, આરોગ્ય, શિક્ષણ અને લોકો વચ્ચેના સંબંધોના મુખ્ય સ્તંભોમાં કાર્યક્રમો અને પહેલોનો કેન્દ્રિત 10-વર્ષનો રોડમેપ છે.
મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, બંને નેતાઓ ભારત-યુકે વ્યાપક આર્થિક અને વેપાર કરાર (CETA) થી ઉદ્ભવતી તકો પર વ્યવસાયો અને ઉદ્યોગના નેતાઓ સાથે વાતચીત કરશે, જે ભવિષ્યના ભારત-યુકે આર્થિક ભાગીદારીના કેન્દ્રિય આધારસ્તંભ છે. વધુમાં, સ્ટારમર અને મોદી પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક મહત્વના મુદ્દાઓ પર વિચારોનું આદાન-પ્રદાન કરશે.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, પીએમ મોદી અને સ્ટારમર મુંબઈમાં ગ્લોબલ ફિનટેક ફેસ્ટના છઠ્ઠા સંસ્કરણમાં પણ હાજરી આપશે અને મુખ્ય ભાષણો આપશે. બંને નેતાઓ ઉદ્યોગ નિષ્ણાતો, નીતિ નિર્માતાઓ અને નવીનતાઓ સાથે પણ મુલાકાત કરશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ આ વર્ષે 23-24 જુલાઈના રોજ યુકેની મુલાકાત લીધી હતી. તે મુલાકાત દરમિયાન, પ્રધાનમંત્રી મોદી અને કીર સ્ટારમરની હાજરીમાં ભારત-યુકે FTA પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા, જે બંને દેશો વચ્ચે માલ અને સેવાઓની વધુ પહોંચ માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. બ્રિટિશ પીએમની મુલાકાત બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોમાં પ્રગતિને વધુ આગળ વધારશે. વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે તે ભારત અને યુકેના સહિયારા દ્રષ્ટિકોણને આગળ વધારવા માટે એક મૂલ્યવાન તક પૂરી પાડશે.
CETA 99 ટકા ટેરિફ લાઇન પર શૂન્ય-ડ્યુટી ઍક્સેસ પ્રદાન કરે છે અને મુખ્ય સેવા ક્ષેત્રોને ખોલે છે. ખાસ કરીને, દરિયાઈ ક્ષેત્ર માટે, આ કરાર વિવિધ પ્રકારના સીફૂડ ઉત્પાદનો પરની આયાત જકાત દૂર કરે છે, જેનાથી ભારતીય નિકાસકારો માટે બ્રિટિશ બજારમાં તકો વધશે. સ્પર્ધાત્મકતા વધશે. આનાથી ખાસ કરીને ઝીંગા, ફ્રોઝન માછલી અને મૂલ્યવર્ધિત દરિયાઈ ઉત્પાદનોની નિકાસને ફાયદો થવાની અપેક્ષા છે.
ભારત-યુકે વ્યાપક આર્થિક અને વેપાર કરાર (CETA) હેઠળ, 'A' ચિહ્નિત યુકે ટેરિફ શેડ્યૂલ શ્રેણીઓ હેઠળ આવતી તમામ માછલી અને મત્સ્યઉદ્યોગ ચીજવસ્તુઓને હવે કરાર અમલમાં આવ્યાની તારીખથી સંપૂર્ણપણે ડ્યુટી-મુક્ત ઍક્સેસ મળશે.
