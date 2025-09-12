ETV Bharat / bharat

બોમ્બે હાઈકોર્ટને મળી બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી, પરિસર ખાલી કરાવ્યું

બોમ્બે હાઈકોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે, બોમ્બ સ્ક્વોડ અને પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.

ફાઈલ ફોટો
બોમ્બે હાઈકોર્ટ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2025 at 2:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ : આર્થિક રાજધાનીથી એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. બોમ્બે હાઈકોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે. આ ધમકી મળ્યા બાદ બોમ્બે હાઈકોર્ટના પરિસરને ખાલી કરાવવામાં આવ્યું છે. બોમ્બ સ્ક્વોડ અને પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. આ દરમિયાન અંધાધૂંધી મચી ગઈ હતી. કોર્ટ પરિસરની નજીક લોકોના ટોળા એકઠા થઈ ગયા હતા. પોલીસ સાવચેતીના ભાગરૂપે લોકોને પરિસરમાંથી દૂર કરી રહી છે.

બોમ્બે હાઈકોર્ટને મળી ધમકી : એડવોકેટ મંગલા વાઘેએ કહ્યું, "બોમ્બે હાઈકોર્ટને આજે બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી હતી. તેથી, કોર્ટ ખાલી કરાવવામાં આવી છે. પોલીસ તેની તપાસ કરી રહી છે." અન્ય એક વકીલે કહ્યું, "પોલીસે અમને બહાર જવા કહ્યું અને કહ્યું કે બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીની અફવા છે. તેઓએ અમને કહ્યું કે આ મુખ્ય ન્યાયાધીશનો આદેશ છે."

દિલ્હી હાઈકોર્ટને પણ મળી હતી ધમકી : આજે વહેલી સવારે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી હતી. ત્યારબાદ કોર્ટ પરિસર ખાલી કરાવવામાં આવ્યું છે. ન્યાયાધીશો દ્વારા તમામ કોર્ટ કાર્યવાહી મુલતવી રાખવામાં આવી છે. માહિતી અનુસાર, દિલ્હી હાઈકોર્ટને ધમકીભર્યો ઈમેલ મળ્યો હતો. જે બાદ દિલ્હી પોલીસ દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં સઘન સર્ચ ઓપરેશન ચલાવી રહી છે. ઘણા કોર્ટ રૂમમાં સુનાવણી હાલ પૂરતી મુલતવી રાખવામાં આવી છે.

ગણેશ વિસર્જનમાં બોમ્બની ધમકી : તમને જણાવી દઈએ કે થોડા દિવસો પહેલા ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન પણ બોમ્બની ધમકી આપવામાં આવી હતી. વોટ્સએપ પર ટ્રાફિક પોલીસને મોકલવામાં આવેલા સંદેશમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે 14 આતંકવાદીઓ માનવ બોમ્બ અને 400 કિલો RDX સાથે શહેરમાં ઘૂસ્યા છે. શહેરને ઉડાવી દેવા માટે 34 વાહનોમાં RDX રાખવામાં આવ્યું છે.

મુંબઈ પોલીસે નોઈડા પોલીસની મદદથી 24 કલાકની અંદર સંદેશ મોકલનાર આરોપીની ધરપકડ કરી હતી. ત્યારબાદ તેણે કબૂલાત કરી હતી કે તેણે તેના એક સાથીને ફસાવવા માટે આવા સંદેશા મોકલ્યા હતા.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

BOMBAY HIGH COURT BOMB THREATDELHI HIGH COURT BOMB THREATMUMBAI POLICETHREATENING EMAILBOMBAY HIGH COURT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.