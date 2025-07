ETV Bharat / bharat

મુંબઈ સીરિયલ ટ્રેન બ્લાસ્ટ કેસના તમામ 12 આરોપી નિર્દોષ જાહેર, બોમ્બે હાઈકોર્ટનો ચુકાદો - MUMBAI SERIAL TRAIN BLAST

બોમ્બે હાઈકોર્ટ ( ETV Bharat )

Published : July 21, 2025 at 11:40 AM IST | Updated : July 21, 2025 at 11:51 AM IST

મુંબઈ : બોમ્બે હાઈકોર્ટે 7/11 બોમ્બ બ્લાસ્ટ કેસમાં તમામ આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કર્યા છે. 19 વર્ષ પછી ચુકાદો આપતા કોર્ટે તમામ આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કર્યા છે. આ રાજ્ય સરકાર માટે મોટો ફટકો છે. મુંબઈ સીરિયલ ટ્રેન બ્લાસ્ટ કેસ ગત 11 જુલાઈ, 2006 ના રોજ મુંબઈમાં પશ્ચિમ રેલવેની ઉપનગરીય લોકલ ટ્રેનમાં થયેલા શ્રેણીબદ્ધ બોમ્બ વિસ્ફોટ અંગે બોમ્બે હાઈકોર્ટે આજે પોતાનો ચુકાદો સંભળાવ્યો હતો. આ વિસ્ફોટોએ મુંબઈ અને સમગ્ર દેશને હચમચાવી નાખ્યો હતો. હાઈકોર્ટે આ ચુકાદો 31 જાન્યુઆરી, 2025 સુધી અનામત રાખ્યો હતો, જે આજે જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. મુંબઈ શહેરના પશ્ચિમ રેલ્વે નેટવર્કને હચમચાવી નાખનારા આતંકવાદી હુમલાના 19 વર્ષ પછી આ ચુકાદો આવ્યો છે. જેમાં 180 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા હતા, અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા હતા. ન્યાયાધીશ અનિલ કિલોર અને શ્યામ ચાંડકની ખાસ બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે ફરિયાદ પક્ષ દ્વારા આધારભૂત પુરાવા આરોપીઓને દોષિત ઠેરવવા માટે નિર્ણાયક નથી. બોમ્બે હાઈકોર્ટનો ચુકાદો : બોમ્બે હાઈકોર્ટે આ કેસમાં તમામ 12 આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કર્યા હતા. ન્યાયાધીશ અનિલ કિલોર અને ન્યાયાધીશ શ્યામ ચાંડકની ખાસ બેન્ચે કહ્યું કે "પ્રોસિક્યુશન વાજબી શંકાઓથી આગળ કેસ સાબિત કરવામાં સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગયું. લગભગ તમામ ફરિયાદ પક્ષના સાક્ષીઓના નિવેદનો વિશ્વસનીય લાગ્યા નહીં. પાંચ દોષિતોને મૃત્યુદંડની સજા અને બાકીના સાત દોષિતોને આજીવન કેદની સજાને સમર્થન આપવાનો ઇનકાર કરે છે, અને તેમને નિર્દોષ જાહેર કરે છે."

"પોલીસ ઘટનામાં વપરાયેલા બોમ્બને ઓળખવામાં નિષ્ફળ ગઈ" : બોમ્બે હાઈકોર્ટ હાઈકોર્ટના જણાવ્યા મુજબ, વિસ્ફોટના લગભગ 100 દિવસ પછી પણ ટેક્સી ડ્રાઈવરો કે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતા લોકો માટે આરોપીઓને યાદ રાખવાનું કોઈ કારણ નહોતું. બોમ્બ, બંદૂકો, નકશા વગેરે જેવા પુરાવાઓની પુનઃપ્રાપ્તિ અંગે હાઈકોર્ટે કહ્યું કે આ પુનઃપ્રાપ્તિ અપ્રસ્તુત છે. કેસ માટે મહત્વપૂર્ણ નથી, કારણ કે ફરિયાદ પક્ષ વિસ્ફોટ માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલા બોમ્બના પ્રકારને ઓળખવામાં નિષ્ફળ ગયો. સરકારી વકીલે શું કહ્યું... આ કેસમાં રાજ્ય સરકાર વતી ખાસ સરકારી વકીલ રાજા ઠાકરે હાજર રહ્યા હતા. મૃત્યુદંડની પુષ્ટિને ટેકો આપતા સરકારી વકીલે કહ્યું હતું કે, આ કેસ દુર્લભમાં દુર્લભની શ્રેણીના માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે. બોમ્બે હાઈકોર્ટે કહ્યું કે, જો આરોપી અન્ય કોઈ કેસમાં માંગણી ન કરે તો તેને તાત્કાલિક જેલમાંથી મુક્ત કરવામાં આવશે. પાંચ આરોપીને મૃત્યુદંડ-સાત આરોપીને આજીવન કેદ : સજા રદ્દ લગભગ એક દાયકા પહેલા, 2015 માં એક ખાસ કોર્ટે આ કેસમાં 12 લોકોને દોષિત ઠેરવ્યા હતા. જેમાંથી પાંચ આરોપીઓને મૃત્યુદંડની સજા ફટકારવામાં આવી હતી અને બાકીના સાત આરોપીને આજીવન કેદની સજા ફટકારી હતી. 12 આરોપીઓમાંથી એકનું 2021 માં કોવિડ-19 ને કારણે મૃત્યુ થયું હતું. કોર્ટ જુલાઈ 2024 થી કેસની સુનાવણી કરી રહી હતી. આ કેસ 11 જુલાઈ, 2006 ના રોજ થયેલા શ્રેણીબદ્ધ બોમ્બ વિસ્ફોટો સાથે સંબંધિત છે. આમાં, મુંબઈની પશ્ચિમ રેલ્વે લાઇન પર ઉપનગરીય ટ્રેનોમાં સાત બોમ્બ વિસ્ફોટ થયા હતા. 189 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 824 ઘાયલ થયા હતા.

