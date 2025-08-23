ETV Bharat / bharat

જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં આતંકવાદી સંગઠનોને મોટો ફટકો, સુરક્ષા એજન્સીઓએ 13 ઓવરગ્રાઉન્ડ વર્કર્સની ધરપકડ કરી - JAMMU KASHMIR

જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં આતંકવાદી સંગઠનો સાથે સંકળાયેલા 13 ઓવરગ્રાઉન્ડ વર્કર્સની ધરપકડ કરવામાં સુરક્ષા એજન્સીઓએ સફળતા મેળવી છે.

જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં આતંકવાદી સંગઠનોને મોટો ફટકો, સુરક્ષા એજન્સીઓએ 13 ઓવરગ્રાઉન્ડ વર્કર્સની ધરપકડ કરી
જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં આતંકવાદી સંગઠનોને મોટો ફટકો, સુરક્ષા એજન્સીઓએ 13 ઓવરગ્રાઉન્ડ વર્કર્સની ધરપકડ કરી (પ્રતીકાત્મક ફોટો - ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 23, 2025 at 8:49 PM IST

નવી દિલ્હી: જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં આતંકવાદ વિરોધી કામગીરીમાં રોકાયેલા સુરક્ષા એજન્સીઓએ શનિવારે દાવો કર્યો હતો કે પ્રદેશના વિવિધ સ્થળોએથી તાજેતરમાં 13 ઓવરગ્રાઉન્ડ વર્કર્સ (OGW) ની ધરપકડ બાદ આતંકવાદી સંગઠનોને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે.

સુરક્ષા એજન્સીઓએ જમ્મુ અને કાશ્મીરના ચાર અલગ અલગ જિલ્લાઓ, પુલવામા, બાંદીપોરા, અનંતનાગ અને હંદવાડાના આ ઓવરગ્રાઉન્ડ વર્કર્સની ધરપકડ કરી છે.

માહિતી અનુસાર, છેલ્લા દોઢ મહિનામાં સુરક્ષા એજન્સીઓએ પુલવામાથી બે ઓવરગ્રાઉન્ડ વર્કર્સની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે બાંદીપોરાથી પાંચ, અનંતનાગથી ત્રણ અને હંદવાડાના ત્રણની ધરપકડ કરી છે.

આતંકવાદીઓને કરતા હતા મદદ

જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં આતંકવાદ વિરોધી કામગીરીમાં સામેલ એક વરિષ્ઠ સુરક્ષા અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "તેઓ (ઓવરગ્રાઉન્ડ વર્કર્સ) આતંકવાદીઓને માત્ર લોજિસ્ટિકલ સપોર્ટ જ નહીં પરંતુ તેમના ઠેકાણાઓને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ખસેડવામાં પણ મદદ કરી રહ્યા હતા."

તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે લોજિસ્ટિકલ સપોર્ટ, ખોરાક, આશ્રય અને પૈસા પૂરા પાડવા ઉપરાંત, ઓવરગ્રાઉન્ડ કામદારો અને સમર્થકો જમ્મુ પ્રાંતના દુર્ગમ વિસ્તારોમાંથી સુરક્ષિત રીતે પસાર થવા માટે આતંકવાદીઓને માર્ગદર્શન આપવામાં પણ સામેલ હતા.

પહેલગામમાં પણ આતંકવાદીઓના મદદગારો હતા

અધિકારીએ દાવો કર્યો હતો કે એપ્રિલમાં પહેલગામમાં નિર્દોષ નાગરિકોના નરસંહારમાં સામેલ ત્રણ ભયાનક આતંકવાદીઓને ઓવરગ્રાઉન્ડ કામદારોએ પણ મદદ કરી હતી.

અધિકારીએ કહ્યું, "ઓવરગ્રાઉન્ડ કામદારો દ્વારા આપવામાં આવેલી મદદ અને સહકારને કારણે જ માર્યા ગયેલા આતંકવાદીઓ ઘણા મહિનાઓ સુધી સુરક્ષા એજન્સીઓથી છુપાઈ શક્યા હતા."

તપાસ પ્રક્રિયા દરમિયાન, રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) એ જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં સક્રિય વિવિધ પાકિસ્તાન સમર્થિત આતંકવાદી સંગઠનો સાથે સંકળાયેલા 30 થી વધુ કાર્યકરોને ઝડપી લીધા અને પૂછપરછ કરી.

NIA તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે પહેલગામ હુમલામાં દક્ષિણ કાશ્મીરમાં સક્રિય ઓવરગ્રાઉન્ડ કામદારોના નેતૃત્વમાં સ્થાનિક આતંકવાદી મોડ્યુલ સામેલ હતો. સુરક્ષા એજન્સીઓને જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં અગાઉના અનેક આતંકવાદી હુમલાઓમાં ઓવરગ્રાઉન્ડ કામદારો સામેલ હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.

ઓવરગ્રાઉન્ડ વર્કર્સ આતંકવાદીઓ માટે સર્વે પણ કરે છે

બીજા એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "લોજિસ્ટિકલ સપોર્ટ પૂરો પાડવા ઉપરાંત, ઓવરગ્રાઉન્ડ વર્કર્સ આતંકવાદી સંગઠન માટે લક્ષ્ય વિસ્તારોનું પણ સર્વેક્ષણ કરે છે."

જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં વિદેશી આતંકવાદીઓની હાજરીના મુદ્દા પર બહુ-સ્તરીય સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા ગ્રાઉન્ડ સર્વેમાં જાણવા મળ્યું છે કે સરહદી વિસ્તારોમાં રહેતા ઓવરગ્રાઉન્ડ વર્કર્સ અને આતંકવાદી સહયોગીઓ આતંકવાદીઓને ઘુસણખોરીમાં મદદ કરી રહ્યા છે.

આતંકવાદીઓ ઘણા વિસ્તારોમાં આશ્રય લઈ રહ્યા છે

સર્વેક્ષણના આધારે, સુરક્ષા એજન્સીઓએ કઠુઆ, ઉધમપુર, ડોડા, કિશ્તવાર, રિયાસી, રાજૌરી, પૂંચ અને કાશ્મીર ખીણના કેટલાક ભાગો ઓળખી કાઢ્યા છે, જ્યાં મુખ્યત્વે લશ્કર-એ-તૈયબા અને જૈશ-એ-મોહમ્મદના આતંકવાદીઓ આશ્રય લઈ રહ્યા છે.

115 સક્રિય આતંકવાદીઓમાં ફક્ત 18 સ્થાનિક લોકો

સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા અંદાજ મુજબ, જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં હાલમાં 115 આતંકવાદીઓ સક્રિય છે, જેમાંથી ફક્ત 18 સ્થાનિક લોકો છે.

સરહદ પારથી ભારતીય પ્રદેશમાં સક્રિય આતંકવાદીઓની ઘૂસણખોરી અંગેની માહિતીના આધારે, NIA એ તાજેતરના દિવસોમાં જમ્મુમાં અનેક સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યા હતા. જમ્મુમાં 12 સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા, જેમાં કથિત આતંકવાદી સમર્થકોના પરિસરનો પણ સમાવેશ થાય છે.

NIAના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "જે પરિસરમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા તેમાં લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT) અને જૈશ-એ-મોહમ્મદ (JeM) જેવા પ્રતિબંધિત આતંકવાદી સંગઠનોની નવી રચાયેલી શાખાઓ અને આનુષંગિકો સાથે સંકળાયેલા ઓવરગ્રાઉન્ડ વર્કર્સ (OGWs) ના ઘરો પણ શામેલ હતા."

ઓવરગ્રાઉન્ડ વર્કર્સની ઓળખ એક પડકાર છે - ખન્ના

આ મુદ્દા પર બોલતા, પ્રખ્યાત સુરક્ષા નિષ્ણાત બ્રિગેડિયર બી.કે. ખન્નાએ જણાવ્યું હતું કે ઓવરગ્રાઉન્ડ વર્કર્સને ઓળખવા એ સુરક્ષા એજન્સીઓ માટે એક મુશ્કેલ પડકાર છે.

બ્રિગેડિયર ખન્નાએ કહ્યું, "કોઈપણ વ્યક્તિ આતંકવાદી સંગઠનોનો ઓવરગ્રાઉન્ડ વર્કર હોઈ શકે છે. કારણ કે તેમની પાસે કોઈ ચોક્કસ ઓળખ નથી, તેથી ઓવરગ્રાઉન્ડ વર્કર્સને શોધી કાઢવું ​​એક પડકારજનક કાર્ય છે."

ખન્નાએ કહ્યું કે આતંકવાદી સંગઠન સાથે સંકળાયેલા આવા કાર્યકર્તાઓની સંડોવણી એ હકીકત પછી વધુ ખતરનાક બની જાય છે કે તેઓ માત્ર લોજિસ્ટિકલ સપોર્ટ જ નહીં પરંતુ કોઈપણ આતંકવાદી હુમલો કર્યા પછી આતંકવાદીઓને છુપાવવામાં પણ મદદ કરે છે.

