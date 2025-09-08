ભાજપની 'પાઠશાળા'માં આજે PM મોદીની ટિફિન બેઠક, આજે NDA પક્ષના સાંસદો જોડાશે
ભાજપની કાર્યશાળા દરમિયાન, પીએમ મોદીએ તમામ સાંસદોને ટિફિન બેઠક યોજવાનું પણ કહ્યું છે, જેથી લોકોની સમસ્યાઓ ઝડપથી ઉકેલી શકાય.
Published : September 8, 2025 at 9:33 AM IST
નવી દિલ્હી: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે ઉપરાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણી 2025 પહેલા આયોજિત એક ખાસ તાલીમ સત્ર દરમિયાન ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)ના સાંસદો સાથે ઊંડાણપૂર્વક વાતચીત કરી. વડા પ્રધાન મોદીએ વર્કશોપમાં ભાજપના સાંસદો સાથે આખો દિવસ વિતાવ્યો અને સંસદીય અસરકારકતાને મજબૂત કરવા, મતવિસ્તારનો સમાવેશ વધારવા અને જાહેર જીવનમાં નૈતિક ધોરણો જાળવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી સ્પષ્ટ સલાહ આપી.
આ દરમિયાન તેમણે GST સુધારાઓની પ્રશંસા કરી અને એક ઠરાવ પણ પસાર કરવામાં આવ્યો. મળતી માહિતી મુજબ, ભાજપ GSTમાં ઐતિહાસિક સુધારાઓ અંગે દેશભરમાં એક અભિયાન શરૂ કરશે અને જનતાને તેના ફાયદાઓ વિશે જણાવશે. તમને જણાવી દઈએ કે, દિવસભર અનેક સત્રોમાં ચાલેલી આ બેઠકનું નેતૃત્વ યુવા અને અનુભવી સાંસદોએ કર્યું હતું, જે ભાજપના સામૂહિક નેતૃત્વના મોડેલને પ્રતિબિંબિત કરે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, વર્કશોપનો મુખ્ય વિષય ઓનલાઈન ગેમિંગ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો કાયદો હતો, જેને પ્રધાનમંત્રીએ એક ગંભીર સામાજિક મુદ્દા તરીકે રેખાંકિત કર્યો હતો.
જાગૃતિ ફેલાવવા માટે હાકલ
તેમણે સાંસદોને તાજેતરના પ્રતિબંધ વિશે જાગૃતિ ફેલાવવા હાકલ કરી, ખાસ કરીને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં, જ્યાં માહિતીનો અભાવ પરિવાર સ્તરે ગંભીર પડકારો ઉભા કરી રહ્યો છે. વડા પ્રધાન મોદીએ સાંસદોને ડ્રગના દુરૂપયોગના જોખમો અને નવા કાયદાના હેતુ વિશે સમુદાયોને શિક્ષિત કરવામાં આગેવાની લેવા હાકલ કરી. બપોરના ભોજન પછીના સત્રમાં, સંસદીય સ્થાયી સમિતિઓની નાના જૂથોમાં ચર્ચા કરવામાં આવી. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે વડા પ્રધાને કહ્યું કે તેમણે ક્યારેય સ્થાયી સમિતિમાં સેવા આપી નથી પરંતુ સીધા વડા પ્રધાનની ભૂમિકામાં આવ્યા છે.
સ્થાયી સમિતિઓની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ
વડાપ્રધાન મોદીએ નીતિ નિર્માણ અને શાસન પર દેખરેખ રાખવામાં સ્થાયી સમિતિઓની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા પર ભાર મૂક્યો. તેમણે સાંસદોને સમિતિઓના અહેવાલોનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરવા અને તેમના કાર્યને ગંભીરતાથી લેવા વિનંતી કરી અને તેને 'નીતિ નિર્માણનો ખજાનો' ગણાવ્યો. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે તેમણે ગેરસમજ ટાળવા અને સંકલન સુધારવા માટે સ્થાયી સમિતિની ચર્ચાઓ પહેલાં અને પછી મંત્રીઓને મળવાના મહત્વ પર પણ ભાર મૂક્યો હતો. ઉપરાંત, તેમણે અધિકારીઓ પ્રત્યે વ્યાવસાયિક આદર જાળવવાની સલાહ આપી અને તેમને યાદ અપાવ્યું કે નોકરશાહો સાંસદોના કામમાં મદદરૂપ થાય છે.
બધા સાંસદોએ બોક્સની બહાર વિચારવું જોઈએ
સાંસદોને બોક્સની બહાર વિચારવા માટે પ્રોત્સાહિત કરતા, પીએમ મોદીએ તેમને દસ્તાવેજો અને અહેવાલોનો વિગતવાર અભ્યાસ કરીને ચર્ચાઓ માટે સંપૂર્ણ તૈયારી કરવા કહ્યું. તેમણે કહ્યું કે નવા વિચારો અને સારી રીતે સંશોધિત હસ્તક્ષેપો લોકશાહીને મજબૂત બનાવે છે. સૂત્રોએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, પીએમ મોદીએ કોર્પોરેટ લોબિંગ અને પ્રભાવ સામે સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી હતી અને સાંસદોને સલાહ આપી હતી કે તેઓ સંસદમાં એવા પ્રશ્નો ન પૂછે જે પરોક્ષ રીતે કોર્પોરેટ હિતોને પ્રોત્સાહન આપે છે. તેમણે જાહેર કલ્યાણને કેન્દ્રમાં રાખીને સંસદીય ચર્ચાઓને બિનજરૂરી બાહ્ય દબાણથી બચાવવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો.
સ્વચ્છતા પર પણ ભાર મૂક્યો
આ દરમિયાન, તેમણે સ્વચ્છતાના સંદેશ પર પણ ભાર મૂક્યો. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું કે તે સંસાધનોની નહીં, પરંતુ પ્રયત્નો અને માનસિકતાની વાત છે. તેમણે ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તારોના વિવિધ પડકારોને સ્વીકાર્યા, પરંતુ ભાર મૂક્યો કે સાંસદોએ સ્વચ્છતા જાળવવામાં એક ઉદાહરણ બેસાડવું જોઈએ.
ટિફિન મીટિંગ કરો
વર્કશોપ દરમિયાન, પીએમ મોદીએ ભાજપના સાંસદોને તેમના સંસદીય મતવિસ્તારની મુલાકાત લેવા અને એક વાર ટિફિન મીટિંગ કરવા કહ્યું. આનાથી તમે જનતા સાથે સીધો સંપર્ક કરી શકશો અને તેમની સમસ્યાઓ સાંભળી શકશો. આનાથી શક્ય તેટલી ઝડપથી તેમને ઉકેલવામાં પણ મદદ મળશે. તેમણે કહ્યું કે આવી અનૌપચારિક વાતચીત સાંસદોને સ્થાનિક લાગણીઓ સાથે જોડાયેલા રાખશે જ, પરંતુ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ જાહેર જીવનમાંથી 'ગુમ' હોવાની સામાન્ય ધારણાને દૂર કરવામાં પણ મદદ કરશે.
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ પુનરોચ્ચાર કર્યો કે સાંસદોએ તેમના મતવિસ્તારમાં સક્રિય રહેવું જોઈએ, સરકારી યોજનાઓના લાભાર્થીઓને ઓળખવા જોઈએ, લોકોની જરૂરિયાતોને સમજવી જોઈએ અને કલ્યાણકારી યોજનાઓના લાભ છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચે તેની ખાતરી કરવી જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે સંસદમાં અસરકારક પ્રતિનિધિત્વ માટે સ્થાનિક સ્તરે જોડાયેલા રહેવું મહત્વપૂર્ણ છે. તાલીમ સત્ર આજે સોમવારે બપોરે 2:45 થી સાંજે 6:30 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે, જે પ્રધાનમંત્રીના માર્ગદર્શનના બીજા રાઉન્ડ સાથે સમાપ્ત થશે.
બેઠક વિશે માહિતી આપતાં કેન્દ્રીય સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ જણાવ્યું હતું કે સોમવારે NDA પક્ષોના સાંસદો પણ અમારી સાથે જોડાશે અને પ્રધાનમંત્રી સમાપન સમારોહને પણ સંબોધિત કરશે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે ભાજપના સાંસદો માટે તાલીમ કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે. તે ખૂબ જ વ્યવસ્થિત છે અને હંમેશની જેમ, ભાજપની સંસ્કૃતિ ખૂબ જ વ્યાવસાયિક છે. અમારા સાંસદોએ દિવસભર તાલીમ સત્રોમાં ભાગ લીધો હતો. પ્રધાનમંત્રી સવારથી રાત સુધી તમામ તાલીમ સત્રોમાં હાજર રહ્યા હતા.