"તે ખોટા દાવા કરે છે અને પછી..." અનુરાગ ઠાકુરે રાહુલ ગાંધી પર નિશાન સાધ્યું
ભાજપ નેતા અનુરાગ ઠાકુરે રાહુલ ગાંધીના ચૂંટણી પંચ સામેના આરોપોને પાયાવિહોણા ગણાવ્યા છે.
Published : September 18, 2025 at 3:58 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) એ કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીના "મત ચોરી" ના આરોપોનો જવાબ આપ્યો છે. આ સંદર્ભમાં, ભાજપ નેતા અનુરાગ ઠાકુરે કહ્યું કે પાયાવિહોણા અને ખોટા આરોપો લગાવવા અને કોર્ટ દ્વારા ઠપકો આપવો એ રાહુલ ગાંધીની આદત બની ગઈ છે.
તેમણે કહ્યું કે ક્યારેક EVM પર સવાલ ઉઠાવવા અને ક્યારેક ટૂલકીટની મદદથી ભારતના લોકશાહી પર સવાલ ઉઠાવવા એ એક આદત બની ગઈ છે. તેમણે પૂછ્યું કે રાજીવ ગાંધીની હત્યા પછી એક મહિના માટે ચૂંટણી મુલતવી રાખવાથી કયા પક્ષને ફાયદો થયો. રમા દેવીથી લઈને અન્ય લોકો સુધી, કોંગ્રેસ પાર્ટીએ આઠ ચૂંટણી કમિશનરોની નિમણૂક કરી હતી.
LIVE: Senior BJP Leader Shri @ianuragthakur addresses press conference at BJP headquarters, New Delhi. https://t.co/IlT69a7vii— BJP (@BJP4India) September 18, 2025
"તેમણે આરોપોની રાજનીતિને પોતાનું શણગાર બનાવી છે."
નવી દિલ્હીમાં ભાજપ મુખ્યાલયમાં એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા ઠાકુરે કહ્યું, "એક એવો નેતા જે ચૂંટણી પછી ચૂંટણી હારી જાય છે અને જનતા દ્વારા વારંવાર નકારવામાં આવે છે, જેના નેતૃત્વમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી લગભગ 90 ચૂંટણીઓ હારી ગઈ છે, તેમની હતાશા અને નિરાશા સતત વધી રહી છે, અને રાહુલ ગાંધીએ આરોપોની રાજનીતિને પોતાનું શણગાર બનાવી દીધું છે. જ્યારે તેમના પર લગાવવામાં આવેલા આરોપોને સાબિત કરવાનું કહેવામાં આવે છે, ત્યારે તેઓ મોં ફેરવી લે છે અને ભાગી જાય છે. જ્યારે સોગંદનામું આપવાનું કહેવામાં આવે છે, ત્યારે તેઓ પાછા હટી જાય છે."
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "પાયાવિહોણા આરોપો લગાવવા તેમની આદત બની ગઈ છે. ખોટા અને પાયાવિહોણા આરોપો લગાવવા રાહુલની આદત બની ગઈ છે, પછી તે રાફેલ હોય કે 'ચોકીદાર ચોર'. તેઓ વારંવાર ખોટા દાવા કરે છે અને પછી માફી માંગે છે."
રાહુલ ગાંધી પર કટાક્ષ
ભાજપના એક નેતાએ આજે સવારે કોંગ્રેસ નેતાની પ્રેસ કોન્ફરન્સ પર કટાક્ષ કરતા કહ્યું કે, "રાહુલ ગાંધી આજની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં હાઇડ્રોજન બોમ્બ ફેંકવાના હતા, પરંતુ તેમણે એક સ્પાર્કલરથી કામ લેવું પડ્યું, જે ફૂટી ગયું. ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું છે કે જનતાનો કોઈ પણ સભ્ય કોઈપણ મત કાઢી શકતો નથી, અને અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિને સાંભળવાની તક આપ્યા વિના મત કાઢી શકાતો નથી."
રાહુલ ગાંધીએ ભારતના ચૂંટણી પંચ પર આકરા પ્રહાર કર્યાના થોડા કલાકો પછી, સોફ્ટવેર-આધારિત છેતરપિંડીનો ઉપયોગ કરીને રાજ્યોમાં વ્યાપક મતદારો કાઢી નાખવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.
ગાંધીએ દાવો કર્યો હતો કે આ ઝુંબેશમાં વિપક્ષી મતદારોને અન્યાયી રીતે નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા અને મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર પર "લોકશાહીના વિનાશક" ગણાવતા લોકોને રક્ષણ આપવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. દરમિયાન, ચૂંટણી પંચે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર સામે રાહુલ ગાંધીના આરોપોને ખોટા અને પાયાવિહોણા ગણાવ્યા હતા.
