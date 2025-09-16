શું PM મોદી નિવૃત્ત થશે? ભાજપનો કોંગ્રેસને સ્પષ્ટ જવાબ- 'જેમના અધ્યક્ષ 85ના, તે સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે'
પીએમ મોદી 75 વર્ષના થશે. ભાજપના પ્રવક્તા પ્રેમ શુક્લાએ તેમની નિવૃત્તિ પર ઉઠાવવામાં આવી રહેલા પ્રશ્ન પર કોંગ્રેસ પર વળતો પ્રહાર કર્યો.
Published : September 16, 2025 at 10:33 PM IST
નવી દિલ્હી: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 17 સપ્ટેમ્બર, બુધવારના રોજ પોતાનો 75મો જન્મદિવસ ઉજવશે. તેમનો જન્મ 1950માં ગુજરાતના વડનગરમાં થયો હતો. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પીએમ મોદીના જન્મદિવસને 'સેવા પખવાડા' તરીકે ઉજવવાની જાહેરાત કરી છે. 'સેવા પખવાડા' હેઠળ દેશભરમાં રક્તદાન શિબિરો, સ્વચ્છતા અભિયાન, આરોગ્ય તપાસ શિબિરો અને વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન કરવામાં આવશે.
ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા પ્રેમ શુક્લાએ ETV ભારત સાથે ખાસ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, દર વર્ષે ભાજપ પીએમના જન્મદિવસને સેવા પખવાડા તરીકે ઉજવે છે. તેમણે કહ્યું કે, પીએમએ પોતાનું જીવન માનવ સેવામાં સમર્પિત કર્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, માત્ર પીએમ તરીકે જ નહીં, તેઓ આ પહેલા પણ સતત જાહેર સેવામાં કાર્યરત રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે પીએમ વૈશ્વિક સ્તરે પણ આગળની હરોળમાં ઉભા છે.
પીએમ મોદી બુધવારે 75 વર્ષના થશે, તો શું તેઓ નિવૃત્ત થશે? વિપક્ષ સતત આ પ્રશ્ન ઉઠાવી રહ્યો છે. આ પ્રશ્ન પર ભાજપના પ્રવક્તા પ્રેમ શુક્લાએ કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુનની ઉંમર પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે, 'જેના પ્રમુખ પોતે 85 વર્ષના છે, 75 વર્ષ પર કોણ સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે?' પ્રેમ શુક્લાએ કહ્યું કે, ભાજપમાં કોઈએ 75 વર્ષની ઉંમરે નિવૃત્તિનો નિયમ બનાવ્યો નથી.
પ્રેમ શુક્લાએ કહ્યું કે, પીએમ છેલ્લા 25 વર્ષથી સતત જાહેર સેવામાં રોકાયેલા છે. તેઓ છેલ્લા 11 વર્ષથી પીએમ છે અને એક પણ દિવસની રજા લીધી નથી. પ્રેમ શુક્લાએ કહ્યું કે, પીએમ મોદી હવે સ્વસ્થ છે અને સારી રીતે કામ કરી રહ્યા છે. પીએમ મોદી હંમેશા કાર્યકરની ભૂમિકામાં રહે છે અને આ જ કારણ છે કે કાર્યકરો તેમની સાથે જોડાયેલા અનુભવે છે. પીએમના કોલ પર, તેઓ પોતાને સેવામાં ઝંપલાવે છે.
પીએમ મોદીએ સોમવાર, 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ બિહારમાં એક કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો. તેમણે પૂર્ણિયામાં એરપોર્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું, સાથે જ ઘણા પ્રોજેક્ટ્સની જાહેરાત કરી. વિપક્ષ આ જાહેરાતોને બિહારની ચૂંટણી સાથે જોડી રહ્યો છે. આ પ્રશ્નના જવાબમાં પ્રેમ શુક્લાએ કહ્યું કે, છેલ્લા 11 વર્ષમાં બિહારમાં વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ માટે 9.23 લાખ કરોડ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા છે, તો શું ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને આપવામાં આવ્યા હતા?
એમપીમાં જન્મદિવસ ઉજવાશે:
વડાપ્રધાન મોદી આ વખતે મધ્યપ્રદેશના ધાર જિલ્લામાં પોતાનો જન્મદિવસ ઉજવશે, જ્યાં તેઓ પીએમ મિત્ર યોજના હેઠળ દેશના પ્રથમ મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્કનું ઉદ્ઘાટન કરશે. સરકારનો દાવો છે કે આ પ્રોજેક્ટ સ્થાનિક અર્થતંત્રને વેગ આપશે અને હજારો યુવાનોને રોજગાર આપશે. આ સાથે, પીએમ 'સ્વસ્થ નારી, સશક્ત પરિવાર અભિયાન' શરૂ કરશે, જે મહિલાઓ અને બાળકોના સ્વાસ્થ્યને પ્રોત્સાહન આપશે.
કયા કાર્યક્રમો યોજાશે:
ભાજપે 17 સપ્ટેમ્બરથી 2 ઓક્ટોબર, પીએમના જન્મદિવસ સુધી 'સેવા પખવાડા'ની જાહેરાત કરી છે. આ સેવા પખવાડા હેઠળ, દેશભરમાં સેવા કાર્યક્રમો શરૂ કરવામાં આવશે, જેના હેઠળ ઓડિશામાં 75 લાખ છોડ વાવવામાં આવશે. બિહારમાં રક્તદાન શિબિરો યોજાશે. તમિલનાડુમાં સ્વચ્છતા અભિયાન ચલાવવામાં આવશે અને પીએમ મોદીના બાળપણ પર આધારિત ફિલ્મ 'ચલો જીતે હૈ' દેશભરમાં બતાવવામાં આવશે.
દિલ્હીમાં, મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા 500 'પલના' છાત્રાલયોનું ઉદ્ઘાટન કરશે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ દિલ્હીમાં 15 પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કરશે, જેમાં 101 આરોગ્ય મંદિરો અને 150 ડાયાલિસિસ સેન્ટરનો સમાવેશ થાય છે. પુણેમાં 'જ્યોતિ તેજાચી આરતી' ડ્રોન શોનું આયોજન કરવામાં આવશે, જ્યારે હિમાચલ પ્રદેશમાં મેગા રક્તદાન શિબિરોનું આયોજન કરવામાં આવશે. ભાજપ મુખ્યાલયમાં પીએમ મોદીના જીવન સાથે સંબંધિત એક પ્રદર્શન પણ યોજવામાં આવશે, જેમાં પીએમની સિદ્ધિઓ દર્શાવવામાં આવશે.
વડા પ્રધાન મોદીને 27 થી વધુ વિદેશી સન્માનો મળ્યા છે, જે અન્ય ભારતીય વડા પ્રધાનોની તુલનામાં એક રેકોર્ડ છે. આમાં બ્રાઝિલ, ઘાના, ત્રિનિદાદ, સાયપ્રસ, મોરેશિયસ, કુવૈત અને નામિબિયા જેવા દેશોનો સમાવેશ થાય છે, જેમણે તેમને 2025 માં તેમના સર્વોચ્ચ સન્માનોથી નવાજ્યા હતા. મોર્નિંગ કન્સલ્ટ સર્વેમાં 75% મંજૂરી રેટિંગ સાથે, પીએમ વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય લોકશાહી નેતાઓના રેટિંગમાં પણ છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ તેમને 'ચેમ્પિયન્સ ઓફ ધ અર્થ'નું બિરુદ આપ્યું છે અને ઓલિમ્પિક સમિતિએ તેમને ઓલિમ્પિક ઓર્ડર આપ્યો છે.
આ પણ વાંચો: