BJP સાંસદના પત્ની બન્યા 'ડિજિટલ એરેસ્ટ' સ્કેમનો શિકાર, ઠગબાજોએ ખાતામાંથી 14 લાખ ટ્રાન્સફર કરાવી લીધા
ભાજપના સાંસદ કે. સુધાકરની પત્નીએ છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યા બાદ ગોલ્ડન અવરમાં નેશનલ સાયબર ક્રાઈમ હેલ્પલાઈનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
બેંગલુરુ: બેંગલુરુ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે ચિક્કાબલ્લાપુરના ભાજપ સાંસદ ડૉ. કે. સુધાકરની પત્ની પ્રીતિ સુધાકરના ₹14 લાખ વસૂલ કર્યા છે, જેમને સાયબર ગુનેગારોએ "ડિજિટલ એરેસ્ટ" કરીને ઠગ્યા હતા. છેતરપિંડીના એક કલાકમાં રાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઇમ હેલ્પલાઇનમાં ફરિયાદ નોંધાવીને પૈસા સફળતાપૂર્વક વસૂલ કરવામાં આવ્યા હતા.
આ વિશે બોલતા, બેંગલુરુ પશ્ચિમ વિભાગના ડીસીપી એસ. ગિરીશે જણાવ્યું હતું કે, 26 ઓગસ્ટના રોજ સવારે 9:30 વાગ્યે, મુંબઈ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ અધિકારીઓ તરીકે રજૂ થયેલા સાયબર ગુનેગારોએ પ્રીતિને ફોન કર્યો અને તેમને ધમકાવીને ખાતામાંથી ₹14 લાખ ટ્રાન્સફર કરવા કરી લીધા હતા.
તેમણે જણાવ્યું કે, આરોપીએ પોતાને મુંબઈ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ અધિકારીઓ તરીકે રજૂ કર્યા અને ધમકી આપીને કહ્યું, "તમારા કેટલાક દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ સદાબત ખાન દ્વારા વિયેતનામ, લાઓસ અને કંબોડિયામાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ માટે કરવામાં આવ્યો છે." ત્યારબાદ, તેઓએ વોટ્સએપ દ્વારા એક વિડીયો કોલ કર્યો, જેમાં જણાવ્યું કે, સદાબત ખાન હાલમાં ધરપકડ હેઠળ છે અને તેની વધુ પૂછપરછની જરૂર છે.
ડીસીપીએ જણાવ્યું કે, ગુનેગારોએ કહ્યું કે તેમની પાસે તમારા અંગત દસ્તાવેજો છે અને તેમના દ્વારા બતાવાયેલા ખાતામાં 14 લાખ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવા માટે કહ્યું. આ પાછળ સાંસદના પત્નીને કહેવાયું કે, તમારું એકાઉન્ટ ગેરકાયદેસર છે અને RBIની ચકાસણી પૂરી કરવાની છે. આરોપીઓએ ચકાસણી પ્રક્રિયાના 45 મિનિટમાં પૈસા પરત કરવાનું વચન આપ્યું હતું. પ્રીતિ સુધાકરે RTGS દ્વારા આરોપીઓના ખાતામાં ₹14 લાખ ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. તેમને છેતરપિંડી થઈ રહી હોવાની જાણકારી નહોતી.
છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યાનું સમજાયા પછી, તેમણે તરત જ બેંગલુરુ પશ્ચિમ વિભાગ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી, તેમને છેતરપિંડી વિશે જાણ કરી. સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે તાત્કાલિક પ્રીતિ સુધાકર દ્વારા રાષ્ટ્રીય સાયબર હેલ્પલાઇન (1930) માં ફરિયાદ નોંધી અને બેંક ખાતામાં ફંડ ફ્રીઝ કરાવી દીધું.
ડીસીપીએ જણાવ્યું કે, 3 સપ્ટેમ્બરના રોજ કોર્ટનો આદેશ મળ્યા પછી, છેતરપિંડી કરનારના ખાતામાં જમા કરાયેલ ₹14 મિલિયન પ્રીતિ સુધાકરના ખાતામાં પાછા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે ઉમેર્યું કે આરોપીઓની શોધ ચાલુ છે.
